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Лайфхаки от профессиональных фотографов

Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени. Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.

Лайфхаки от профессиональных фотографов

В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома. Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.

Эффект боке (размытые огни).


Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Софтбокс из полиэтиленового пакета.


Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов

До.

Лайфхаки от профессиональных фотографов

После.

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Слайдер для видеосъемки — обычное полотенце.

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Блик в объективе.

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов

Лайфхаки от профессиональных фотографов



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