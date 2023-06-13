За что король-донжуан из Таиланда разжаловал свою официальную фаворитку

Фривольное упоминание о Донжуане в заголовке данной статьи было сделано по одной уважительной причине – именно так назвала своего сына Маху Ватчиралонгкона королева-мать на пресс-конференции еще в далеком 1981 году. Пресса, впрочем, была все годы не так лояльна к этой монаршей особе. Пока он был еще принцем, наследника называли «всадником апокалипсиса» и часто вспоминали древнее пророчество о десятом короле династии Чакри, который принесет с собой хаос и закат государства. Личная жизнь этого монарха, совсем недавно взявшегося за управление страной, действительно похожа на мексиканский сериал, и последний связанный с нею скандал, разразившийся в Таиланде 21 октября 2019 года, является далеко не первым.
На днях СМИ всего мира облетело сообщение о том, что король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Х) разжаловал и лишил всех титулов 34-летнюю Сининат Вонгватчирапхакди, в июле этого года ставшую первым за сто лет официальным королевским консортом. Хочется сразу пояснить, что консортами в Таиланде в старину назначались спутницы монарха, не имеющие королевского звания. Название и идея были, вероятно, взяты из европейских традиций, где консортами являются супруги королей и королев, не являющиеся монархами. Но в данном случае речь идет именно о «спутнице», которая получила этот титул впервые за последние 100 лет. Как на это отреагировала официальная супруга, точно не известно. Бывшая медсестра Сининат Вонгватчирапхакди сделала блестящую карьеру у трона, дослужившись от простого работника личной охраны принца до генерал-майора. Теперь же «За проявленное отсутствие преданности королю и королеве Таиланда, за безответственное поведение и распространение розни и сеяние раздора в среде королевских и государственных служащих и при королевском дворе, за акты неповиновения монарху» женщину лишают «всех титулов и воинских званий и всех королевских и государственных наград».
Сининат Вонгваджирапакди (в центре) и король (слева) | Источник: AFP 2019
Жизнь короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона скучной никак не назовешь. Родился единственный наследник по мужской линии и будущий 10-й король королевской династии в 1952 году. Его имя – Вачиралонгкорн – означает «громовержец». В молодости он получил военное образование в Великобритании и Австралии, затем служил в разведке. Монарх является квалифицированным военным летчиком и пилотом вертолета. В 1970-х он воевал и заслужил этим уважение своих подданных, которое, однако, затем частенько подходило к концу, ведь чудил наследник престола всю жизнь с размахом и фантазией. Всего любвеобильный монарх, еще будучи принцем, поменял четырех жен, причем с каждой расставался тяжело и не очень красиво.
Король Пумипон и королева Сирикит с принцем Вачиралонгкорном и его сестрой, 1955 год.
В 1977 его женили на кузине-принцессе, но уже через три года брак распался. Произошло это из-за начинающей актрисы Ювахдиде, родившей принцу пятерых детей. Кстати, из-за этой женщины Вачиралонгкорному тогда «досталось на орехи» от отца-короля. За самовольное присвоение любовнице высокого титула, тот урезал ему содержание. Однако непутевый наследник все-таки сделал по-своему, и со временем Ювахдиде стала его второй официальной женой, но пробыла в этом статусе тоже не долго. В 1995 году принц открыто обвинил ее в измене. Страсти, которые при этом кипели, достойны были пера Шекспира: разгневанный супруг выбросил на улицу всю одежду изменницы и разослал во все газеты Бангкока ее фото в обнаженном виде. Вот такой темперамент бывает у монархов! Бывшая супруга в ответ забрала детей и улетела жить за границу. Чтобы отсудить себе хотя бы одну дочь-принцессу, королевская семья Таиланда затем специально обращалась за помощью к королеве Великобритании.
Принц Вачиралонгкорн с третьей женой Срирасми Сувади
В 2001 году любвеобильный принц делает еще одну попытку обрести семейное счастье. Теперь его избранницей становится простолюдинка. Брак скрывали несколько лет, пока не родился наследный принц, после это стало затруднительно. Данный союз пока остается для монарха самым длительным, но и он распался в 2014, причем теперь развод был связан с громкими коррупционными скандалами – родственники принцессы оказались не чисты на руку и стали пользоваться своим положением. Даже сама принцесса попала под арест.
Принц с семьей в Париже в 2007 году
Вообще скандалов в жизни принца, пока он не взошел на престол, было и так слишком много: огромные карточные долги; пудель Фуфу, которого принц произвел в маршалы авиации и наряжал в специально пошитую военную форму; просочившиеся в СМИ безумные фотографии третьей жены Вачиралонгкорна в одних стрингах (сделанные в тот период, когда она еще не была официальной супругой); появление самого принца на публике в коротеньком топе «на полпузика» и заниженных до невозможности джинсах в августе 2016 года, за несколько месяцев до смерти отца.
А если верить слухам, то принца вообще надо было бы уже несколько раз посадить за решетку. Якобы, девушек, на которых наследник задерживал взгляд дольше пяти секунд, обязательно привозили в тот же день в его покои… якобы он убил любовницу, заразившую его венерической болезнью… якобы он был связан с бандитами и крайне брутально расправлялся с личными врагами (кстати, народное прозвище «принц-гангстер» этот уникальный наследник действительно получил)… якобы в 80-х годах из домов простых тайцев портреты непутевого принца внезапно исчезли, но появились изображения его сестры Сириндхорн, которую стали называть «принцесса-ангел» - люди всегда склонны находить антиподы в своих пристрастиях.
Любимец принца и маршал авиации Фуфу
В 1980-х годах о принце говорили и писали слишком много, но, к сожалению, почти ничего хорошего:
«Похоже, у него нет ни интеллекта, ни харизмы, он не умеет создавать имидж близкого к народу короля и крайне прохладно воспринимается военными. Его образ донжуана наносит вред его репутации и позволяет критикам потешаться над монархией». (Обозреватель Михаэль Шмикер, для Wall Street Journal Asia)
«Мой сын – хороший мальчик, он хорошо учился. Но он немного... донжуан. Девушки находят его интересным, а он находит их... еще более интересными. Если жители Таиланда считают его поведение неподобающим, то он должен либо измениться, либо отказаться от прав на престол». (Из речи Королева Сирикит на пресс-конференции в Техасе)
Несмотря на все чудачества принца, другого наследника король Пумипон Адуньядет выбрать не смог, и, согласно Конституции и традициям, в ночь на 1 декабря 2016 года, на пятидесятый день после смерти Пумипона, главы трех ветвей власти страны собрались для встречи с Вачиралонгконом. Его пригласили взойти на трон в качестве десятого короля династии Чакри. Официальной коронации он ждал еще три года, а 1 мая 2019 года, за несколько дней до этого события, 66-летний король объявил, что женился на своей возлюбленной. Новой королевой стала Сутхиде Вачиралонгкон, бывшая стюардесса и начальница личной охраны Вачиралонгкорна.
Портрет Вачиралонгкорна в статусе будущего короля и на банкнотах
И вот, после нескольких месяцев затишья, королевская семья Таиланда порадовала весь мир новым скандалом, теперь уже с официальным разжалованным «консортом». Это звание (можно его, вероятно, приравнять к «главной фаворитке» при французском дворе в средневековье), король пожаловал генерал-майору своей личной охраны Сининат Вонгваджирапакди буквально через два месяца после свадьбы, чтобы утихомирить эту активную даму, желающую получить какой-нибудь действительный статус и заявить свои права. Опустим тот факт, что личная охрана короля – это, похоже, настоящая «кузница кадров» Таиланда, и просто порадуемся за уже немолодого Вачиралонгкорна. Ведь 67 лет – это возраст, когда наши отечественные донжуаны отправляются на пенсию и в большинстве своем становятся постоянными посетителями аптек и поликлиник, а Рама X устроил любовный скандал на весь мир и, судя по всему, не последний.
По протоколу даже премьер-министр может только вползать на аудиенцию к королю Таиланда
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии