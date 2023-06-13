За что король-донжуан из Таиланда разжаловал свою официальную фаворитку

Сининат Вонгваджирапакди (в центре) и король (слева) | Источник: AFP 2019

Король Пумипон и королева Сирикит с принцем Вачиралонгкорном и его сестрой, 1955 год.

Принц Вачиралонгкорн с третьей женой Срирасми Сувади

Принц с семьей в Париже в 2007 году

Любимец принца и маршал авиации Фуфу

Портрет Вачиралонгкорна в статусе будущего короля и на банкнотах

По протоколу даже премьер-министр может только вползать на аудиенцию к королю Таиланда