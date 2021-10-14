«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»

С нами не соскучишься!





Полиция. Автор: Francois Dourlen.

Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли о том, что вон тот дом напротив удивительно поход на башню Саурона, а вот это сочное и спелое авокадо – на Майка Вазовского, героя обожаемого детьми мультфильма «Корпорация монстров»Франсуа Дурлен (Francois Dourlen).



Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли о том, что вон тот дом напротив удивительно поход на башню Саурона, а вот это сочное и спелое авокадо – на Майка Вазовского, героя обожаемого детьми мультфильма «Корпорация монстров» . Жизнь, как правило, не блещет яркими красками и мгновениями, ведь мы сосредоточены на своей работе, рутине и домашних делах, полностью погрязнув в них, большую часть времени коротая со своими смартфонами. Но даже с их помощью можно творить чудеса, что как нельзя лучше показал французский фотограф(Francois Dourlen).

Супер Марио. Автор: Francois Dourlen.

Гомер Джей Симпсон. Автор: Francois Dourlen.

Король Лев. Автор: Francois Dourlen.

Пиноккио. Автор: Francois Dourlen.

Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск. Автор: Francois Dourlen.

Как же тебе повезло, моя невеста... Автор: Francois Dourlen.

Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать? Автор: Francois Dourlen.

Тирион Ланнистер. Автор: Francois Dourlen.

Терминатор. Автор: Francois Dourlen.

Халк. Автор: Francois Dourlen.

Маугли. Автор: Francois Dourlen.

Тор. Автор: Francois Dourlen.

Ну как Оно? Автор: Francois Dourlen.

Эдвард Руки-Газонокосилка. Автор: Francois Dourlen.

Мы так не договаривались! Автор: Francois Dourlen.

Симба. Автор: Francois Dourlen.

Пончики навсегда! Автор: Francois Dourlen.

А вот и мы! Автор: Francois Dourlen.