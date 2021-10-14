«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»

Полиция. Автор: Francois Dourlen.
Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли о том, что вон тот дом напротив удивительно поход на башню Саурона, а вот это сочное и спелое авокадо – на Майка Вазовского, героя обожаемого детьми мультфильма «Корпорация монстров». Жизнь, как правило, не блещет яркими красками и мгновениями, ведь мы сосредоточены на своей работе, рутине и домашних делах, полностью погрязнув в них, большую часть времени коротая со своими смартфонами. Но даже с их помощью можно творить чудеса, что как нельзя лучше показал французский фотограф Франсуа Дурлен (Francois Dourlen).
В своих работах фотограф не пользуется ничем, кроме хорошей камеры и своего смартфона, который, кажется, полнится самыми разнообразными снимками на все случаи жизни. Стоит Франсуа выйти на улицу – как каждые его фото, что для нас являются обыденными и привычными, оживают, становятся ярче и забавнее.
Супер Марио. Автор: Francois Dourlen.
Вот из розового спорткара выглядывает безумно счастливый Гомер Симпсон, что мчит, вероятно, на встречу со своими любимыми пончиками. Обычная детская спортплощадка превращается руками умелого мастера в целую историю о трубопроводчике Марио, а животные трансформируются в сказочных персонажей: черепахи обретают мультипликационные мордочки, даже любимый домашний кот фотографа не обошёлся без своеобразного «апгрейда».
Гомер Джей Симпсон. Автор: Francois Dourlen.
Король Лев. Автор: Francois Dourlen.
Франсуа, кажется, не дремлет даже на отдыхе, иначе как объяснить яркие и красочные фото посреди моря, где его фантазия дополнила обычную с виду девочку, превратив её в кокетливую Дейнерис Таргариен, определённо готовящую очередной зловредный план по захвату трона? Даже простейший процесс нарезки лука и просмотра политических дебатов не обходится без карикатурных дополнений, превращающих их во встречу с любимым героем комиксов и мультяшным Пиноккио.
Пиноккио. Автор: Francois Dourlen.
Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск. Автор: Francois Dourlen.
Как же тебе повезло, моя невеста... Автор: Francois Dourlen.
Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать? Автор: Francois Dourlen.
Таким образом, фотограф старается показать не просто всю широту своей фантазии, которая, как кажется на первый взгляд, не имеет границ, но и то, что даже в обычных местах своего обитания, в собственном доме, по дороге на работу или же во время прогулки можно увидеть удивительные вещи, что таятся в нашем подсознании. Ведь достаточно лишь дать волю своей фантазии, на мгновение очертить контуры ближайшего здания или же предмета декора – и вот вы уже мчитесь на верном железном коне в надежде сокрушить Т1000, слышите львиное рычание с привычного памятника, который в мгновении ока превращается в величественного Симбу.
Тирион Ланнистер. Автор: Francois Dourlen.
Терминатор. Автор: Francois Dourlen.
Халк. Автор: Francois Dourlen.
Маугли. Автор: Francois Dourlen.
Процесс забивания гвоздей и домашней работы становится возможностью побыть на мгновение Тором, искусно владеющим своим излюбленным оружием – Мьёльниром, только вместо гвоздевых шляпок – его враги, сокрушаемые точным и уверенным движением, что даёт каждому человеку почувствовать себя на секундочку супергероем с верным красным плащом за спиной.
Тор. Автор: Francois Dourlen.
Ну как Оно? Автор: Francois Dourlen.
Эдвард Руки-Газонокосилка. Автор: Francois Dourlen.
Мы так не договаривались! Автор: Francois Dourlen.
Симба. Автор: Francois Dourlen.
Пончики навсегда! Автор: Francois Dourlen.
А вот и мы! Автор: Francois Dourlen.
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