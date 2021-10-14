Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Ветер
    Дури нет пределаКак выглядит «Зап...
  • Владимир Eвтушенко
    И все запреты оправданы.Удивительные запр...
  • Homo Sapiens
    в России я знаю, запрещены кружева, поэтому и возник мем "я хочу кружевные трусики и ЕС"!Удивительные запр...

«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»


Полиция. Автор: Francois Dourlen.

Полиция. Автор: Francois Dourlen.

Наверняка каждый из нас ловил себя на мысли о том, что вон тот дом напротив удивительно поход на башню Саурона, а вот это сочное и спелое авокадо – на Майка Вазовского, героя обожаемого детьми мультфильма «Корпорация монстров». Жизнь, как правило, не блещет яркими красками и мгновениями, ведь мы сосредоточены на своей работе, рутине и домашних делах, полностью погрязнув в них, большую часть времени коротая со своими смартфонами. Но даже с их помощью можно творить чудеса, что как нельзя лучше показал французский фотограф Франсуа Дурлен (Francois Dourlen).


В своих работах фотограф не пользуется ничем, кроме хорошей камеры и своего смартфона, который, кажется, полнится самыми разнообразными снимками на все случаи жизни. Стоит Франсуа выйти на улицу – как каждые его фото, что для нас являются обыденными и привычными, оживают, становятся ярче и забавнее.

 
Супер Марио. Автор: Francois Dourlen.

Супер Марио. Автор: Francois Dourlen.

 

Вот из розового спорткара выглядывает безумно счастливый Гомер Симпсон, что мчит, вероятно, на встречу со своими любимыми пончиками. Обычная детская спортплощадка превращается руками умелого мастера в целую историю о трубопроводчике Марио, а животные трансформируются в сказочных персонажей: черепахи обретают мультипликационные мордочки, даже любимый домашний кот фотографа не обошёлся без своеобразного «апгрейда».

Гомер Джей Симпсон. Автор: Francois Dourlen.

Гомер Джей Симпсон. Автор: Francois Dourlen.

 
Король Лев. Автор: Francois Dourlen.

Король Лев. Автор: Francois Dourlen.

 

Франсуа, кажется, не дремлет даже на отдыхе, иначе как объяснить яркие и красочные фото посреди моря, где его фантазия дополнила обычную с виду девочку, превратив её в кокетливую Дейнерис Таргариен, определённо готовящую очередной зловредный план по захвату трона? Даже простейший процесс нарезки лука и просмотра политических дебатов не обходится без карикатурных дополнений, превращающих их во встречу с любимым героем комиксов и мультяшным Пиноккио.
Пиноккио. Автор: Francois Dourlen.

Пиноккио. Автор: Francois Dourlen.

 
Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск. Автор: Francois Dourlen.

Немного о том, как Мать драконов проводит свой отпуск. Автор: Francois Dourlen.

 
Как же тебе повезло, моя невеста... Автор: Francois Dourlen.

Как же тебе повезло, моя невеста... Автор: Francois Dourlen.

 
Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать? Автор: Francois Dourlen.

Неужели в Министерстве магии такие низкие зарплаты, что Гарри приходится подрабатывать? Автор: Francois Dourlen.

 

Таким образом, фотограф старается показать не просто всю широту своей фантазии, которая, как кажется на первый взгляд, не имеет границ, но и то, что даже в обычных местах своего обитания, в собственном доме, по дороге на работу или же во время прогулки можно увидеть удивительные вещи, что таятся в нашем подсознании. Ведь достаточно лишь дать волю своей фантазии, на мгновение очертить контуры ближайшего здания или же предмета декора – и вот вы уже мчитесь на верном железном коне в надежде сокрушить Т1000, слышите львиное рычание с привычного памятника, который в мгновении ока превращается в величественного Симбу.
Тирион Ланнистер. Автор: Francois Dourlen.

Тирион Ланнистер. Автор: Francois Dourlen.

 
Терминатор. Автор: Francois Dourlen.

Терминатор. Автор: Francois Dourlen.

 
Халк. Автор: Francois Dourlen.

Халк. Автор: Francois Dourlen.

 
Маугли. Автор: Francois Dourlen.

Маугли. Автор: Francois Dourlen.

 

Процесс забивания гвоздей и домашней работы становится возможностью побыть на мгновение Тором, искусно владеющим своим излюбленным оружием – Мьёльниром, только вместо гвоздевых шляпок – его враги, сокрушаемые точным и уверенным движением, что даёт каждому человеку почувствовать себя на секундочку супергероем с верным красным плащом за спиной.
Тор. Автор: Francois Dourlen.

Тор. Автор: Francois Dourlen.

 
Ну как Оно? Автор: Francois Dourlen.

Ну как Оно? Автор: Francois Dourlen.

 
Эдвард Руки-Газонокосилка. Автор: Francois Dourlen.

Эдвард Руки-Газонокосилка. Автор: Francois Dourlen.

 
Мы так не договаривались! Автор: Francois Dourlen.

Мы так не договаривались! Автор: Francois Dourlen.

 
Симба. Автор: Francois Dourlen.

Симба. Автор: Francois Dourlen.

 
Пончики навсегда! Автор: Francois Dourlen.

Пончики навсегда! Автор: Francois Dourlen.

 
А вот и мы! Автор: Francois Dourlen.

А вот и мы! Автор: Francois Dourlen.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»

И не забудьте:
«Монти Пайтон», или откуда растут ноги у доктора Хауса и «Южного Парка»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх