6 невероятно полезных устройств, которые пригодятся каждому, у кого есть велосипед

Что поставить на свой велосипед.
Сегодня люди все чаще покупают велосипеды в качестве альтернативного вида транспорта. С каждым годом велосипеды набирают все большую популярность. Теперь их берут не только для езды, скажем, на даче, но и для передвижения по городу. Некоторые особенно отчаянные энтузиасты даже для городских поездок сменили автомобиль на велосипед. Однако, обзавестись велосипедом мало, нужно подумать и о подходящем снаряжении, которое сделает любую поездку комфортней.
1. Съемный LED фонарь
Осветит путь.
Первое, без чего точно нельзя обойтись на велосипеде – это фонарь, особенно, если нужно передвигаться в темное время суток. Фонарь не просто подсветит путь, он сделает наездника более заметным, а значит – повысить безопасность на дороге. Сегодня можно найти замечательные образцы с 180-градусным освещением и мощностью до 800 люмен. Работают такие фонари от 90 минут до 6 часов.
2. Шлем
Голова превыше всего.
Велосипед – опасный вид транспорта, а значит, нужно подумать об обеспечении должного уровня защиты своего тела. В первую очередь, следует обзавестись надежным шлемом. Найти сегодня на рынке можно самые разные и смелые образцы. Лучшие шлемы производят сегодня из сверхпрочного термопластика.
3. Велосипедные перчатки
Без перчаток не обойтись.
Каждый, кто хотя бы раз ездил на велосипеде сталкивался с тем, что ручки руля или их отдельные элементы могут натирать кожу. Дойти может до кровавых мозолей, поэтому прежде, чем хвататься за штурвал – купите перчатки. Велосипедные перчатки также улучшат сцепления ладони и руля, и защитят от соскальзывания ручки из спятивших рук. Наконец, ездить в перчатках еще и просто намного удобнее, чем без них!
4. Велосипедный замок
С замком оставить на улице уже не страшно.
Замков для велосипедов на рынке огромное множество. Если говорить объективно – совершенного замка не существует. Все они делятся на несколько видов по типу фиксации велосипеда. У каждого есть свои плюсы и недостатки, а поэтому выбирать нужно исходя из личных предпочтений и опыта. Однако, какой бы не был выбран замок – он должен быть в наличии в принципе, хоть какой-нибудь.
5. Инструмент
Велосипеду нужна своя аптечка.
Велосипед – это транспортное средство, по сути – машина. И как любая машина, он имеет обычай ломаться в самый неподходящий момент. В 7 из 10 случаев поломка мелкая, и может быть устранена на месте своими силами. Конечно, если под рукой есть хоть какой-нибудь инструмент. Это уже более, чем достаточная причина для того, чтобы обзавестись «велосипедной аптечкой».
6. Крепление для смартфона
Нужно кое что и для смартфона.
Нет смысла отрицать, что сегодня мы живем в эпоху смартфонов. Садясь на велосипед, стоит учитывать и это обстоятельство. А значит, нужно купить и поставить на двухколесного товарища подходящий держатель для любимого устройства или повесить на себя велосипедную сумку-чехол для смартфона, которая обеспечит легкий и быстрый доступ к устройству, даже в момент поездки.
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