Миниатюрные книги прошлых веков - настоящие произведения искусства

Книжная миниатюра. | Фото: colors.life.
В большинстве своем размер средневековых рукописей соответствует современным книгам. Но среди этих манускриптов встречаются совсем крошечные книги, которые выглядят словно произведения искусства.
Часослов Жанны д'Эвре - королевы Франции в XIV веке. | Фото: medievalfragments.
Во времена позднего Средневековья большую популярность стали набирать миниатюрные книги. В XIII-XIV вв чаще всего в таком размере выпускались молитвенники, часословы, которые можно было легко прикрепить к поясу, отправляясь в какое-либо путешествие. Дамы из высших сословий также могли себе позволить иметь крошечные книжки, чтобы в течение дня предаваться молитвам.
Миниатюрный часослов, XV век. | Фото: medievalfragments.wordpress.com.
Золотой псалтырь Анны Болейн. Британская библиотека (British Library). | Фото: medievalfragments.wordpress.com.
Вполне вероятно, что изготовление крошечных рукописей могло быть своеобразным вызовом для писцов и художников, желающих продемонстрировать свое мастерство. Некоторые экземпляры, несмотря на крошечный размер, включали в себя ряд портретов, поражающих точностью исполнения.
Миниатюра прошлых веков. | Фото: colors.life.
В более позднее время из-за дороговизны исполнения миниатюрные книги переходят в статус эдаких игрушек. Помимо религиозной тематики на крошечных страницах стали появляться произведения художественной литература, стихи. В аристократических кругах было принято дарить миниатюры. Книги были таких размеров, что дамы могли прятать их в перчатках. Чаще всего в футлярах в комплекте с книгой шла лупа, т. к. прочитать ее без увеличительного стекла было очень тяжело.
Часослов Лоренцо Медичи, XVI век. | Фото: e-searching.net.
Миниатюрная книга. | Фото: colors.life.
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