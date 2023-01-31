Как в СССР становились туристами

Настоящего туриста Советского Союза от простых любителей отличал значок. Его утвердили еще до войны, 26 марта 1939 года Всесоюзным Комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР. И на 5-м слете туристов, проходившем на Боровском кургане летом того же года, почетный знак отличия получили тридцать шесть человек.
Впервые решение об утверждении специального знака отличия для туристов было выдвинуто в 1935 году Президиумом Центрального совета Общества Пролетарского туризма и экскурсий (ОПТиЭ).
Существовал целый ряд испытаний, которые давали ответ, достоин человек звания туриста или нет. Это и сдача норм ГТО, и необходимость совершения туристических марш-бросков минимум на шесть суток, и умение пользоваться картой и компасом и так далее.
Новое положение
За тот период, что существовало ОПТиЭ, положение о значке так и не было разработано до конца. Поэтому до финала дело довело Туристско-экскурсионное управление. В новом положении значок туриста мог получить совершеннолетний гражданин Союза, имеющий туристский стаж не менее двух лет, а также побывавший в 2-3 путешествиях. Все требования были размещены в журнале «На суше и на море» в том же 1939 году. К старым требованиям добавилось умение оказать первую помощь в полевых условиях, а также знания в области геологии, метеорологии и биологии.
Четыре вида туризма
Турист-водник, собирающийся отправиться в путешествие по какому-либо водоему, был обязан уметь плавать. Этот навык являлся ключевым в получении значка. Помимо этого претендент в туристы должен был отчетливо представлять себе, что такое озеро, река или море, а также разбираться в препятствиях, которые могли возникнуть на пути.
Пешеходников обязывали уметь пользоваться нужным снаряжением. Плюс — разбираться в технике передвижения в зависимости от маршрута и условий рельефа.
От велосипедистов требовались знания в области классификации дорог и трасс. Учитывая специфику этого вида туризма, человек был обязан разбираться в устройстве велосипеда, чтобы в случае необходимости он смог самостоятельно провести ремонт.
У лыжников присутствовали свои нюансы, которые добавляло холодное время года. То есть, они должны были знать, какие опасности в себе таят передвижение по снегу, по льду, во время метели и так далее.
«Юный турист СССР» и «Мастер туризма»
В 1954 году произошли изменения. Прежде, чем претендовать на взрослый значок «турист СССР», необходимо было получить знак отличия под названием «Юный турист СССР». Его утвердили 10 апреля 1954 года. К сдаче нормативов допускались пионеры с десяти лет.
Для того чтобы получить значок, ребятам предстояло выполнить целый ряд заданий. Например, продемонстрировать ориентацию на местности используя карту и компас или же без них. Также необходимым считалось умение читать следы, правильно выбирать место для привала и разведение костра. Ну и, конечно же, совершить 4 похода, общей протяженностью в 48 километров. С хотя бы одним ночлегом.
Решение о выдаче значка и удостоверения принималось советом пионерской дружины, а оформление проходило на станции юных натуралистов.
Успешно сдав нормативы на «детский» значок, впоследствии можно было претендовать и на «взрослый». А получив его, некоторые пробовали замахнуться на значок «Мастера туризма СССР». Но это было в разы сложней из-за высоких нормативных требований и определенных нюансов. Например, квалификации минимум младшего инструктора туризма и постоянного участия в туристской секции и подготовке новых спортсменов.
Самое высокое звание присваивалось Центральным советом по туризму, на основании представленных республиканскими и областными советами документов.
Зачем нужен?
По большому счету никаких преимуществ эти знаки отличия не давали. Единственное, пионеры могли похвастаться перед своими сверстниками, а также загореться желанием собрать всю «коллекцию». Для взрослых людей значок туриста СССР служил своего рода показателем их спортивных успехов и хорошего физического состояния. Зато значок «мастера» позволял руководить походами и различными экспедициями. Но и понятно, что обладали им настоящие профессионалы.
Кстати, всего за время существования Советского Союза значками обзавелись десятки, если не сотни тысяч людей. Поэтому в наши дни эти знаки отличия не представляют ценности для коллекционеров. Например, за «туриста СССР» дает от 5 до 10 рублей.
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