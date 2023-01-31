Как в СССР становились туристами

Настоящего туриста Советского Союза от простых любителей отличал значок. Его утвердили еще до войны, 26 марта 1939 года Всесоюзным Комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете Народных Комиссаров СССР. И на 5-м слете туристов, проходившем на Боровском кургане летом того же года, почетный знак отличия получили тридцать шесть человек.







Впервые решение об утверждении специального знака отличия для туристов было выдвинуто в 1935 году Президиумом Центрального совета Общества Пролетарского туризма и экскурсий (ОПТиЭ).



Существовал целый ряд испытаний, которые давали ответ, достоин человек звания туриста или нет. Это и сдача норм ГТО, и необходимость совершения туристических марш-бросков минимум на шесть суток, и умение пользоваться картой и компасом и так далее.







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Четыре вида туризма

«Юный турист СССР» и «Мастер туризма»

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