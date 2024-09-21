5 самых дорогих автомобилей в истории аукционов, которые не по карману простым смертным

На аукционах часто продаются раритетные и весьма дорогие автомобили.

Легенды аукционов

1. Mercedes-Benz 300 SLR 1956 года

В мае 2022 года этот Мерседес был продан за 135 млн евро/ Фото: clippers.com

2. Феррари 250 GTO 1962 года

Такой Феррари продали в Монтеррее за 48,4 млн долларов/ Фото: somanyhorses.ru

3. Ferrari 335 Sport Scaglietti

Тайный покупатель заплатил за такой автомобиль более 32 млн евро/ Фото: motori.gr







Ferrari 335 Sport Scaglietti из коллекции Пьера Бардинона/ Фото: wikipedia.org

4. Ferrari 250 GTO Berlinetta

Ferrari 250 GTO Berlinetta продали в частную коллекцию за 35 млн долларов/ Фото: historyclothing.ru

5. 1954 Mercedes-Benz W196R F1 Racer

Этот немецкий суперкар купили на аукционе Bonhams почти за 20 тыс. фунтов стерлингов/ Фото: auto.today