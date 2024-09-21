5 самых дорогих автомобилей в истории аукционов, которые не по карману простым смертным

На аукционах часто продаются раритетные и весьма дорогие автомобили.
За долгую, более чем вековую историю автомобилестроения было выпущено бесчисленное множество значимых и заслуживающих внимания моделей. Но из миллиона четырехколесных транспортных средств лишь немногие выделяются среди остальных. Будь то из-за высочайшей производительности, легендарной гоночной родословной или ряда других переменных факторов, эти машины стали наиболее ценными из когда-либо проданных.
Легенды аукционов
Аукционные лоты могут стоить астрономические суммы/ Фото: avtoasu.ru
В мире автолюбителей-коллекционеров все пути ведут на... аукцион. На этом рынке, где богатые люди со всего мира получают доступ к экзотике своей мечты, выбор обширен и разнообразен, и выставленные на продажу экземпляры могут стоить совершенно разные суммы.
Цена зависит от множества факторов, включая степень редкости, оригинальность машины, качество реставрации и происхождение, и разница между отдельными раритетами одной «породы» может составлять сотни тысяч долларов.
Независимо от того, кто и как проводит аукцион – традиционным способом или в интернете, автомобили, продаваемые на таких мероприятиях, великолепны. Самые дорогие предложения, представленные за последнее десятилетие, достигали огромных сумм, что было обусловлено уникальными особенностями автомашин, дефицитом экземпляров и рыночным спросом. Вот несколько наиболее выдающихся призеров, оцененных в поистине абсурдные суммы денег.
1. Mercedes-Benz 300 SLR 1956 года
В мае 2022 года этот Мерседес был продан за 135 млн евро/ Фото: clippers.com
Легендарное купе Uhlenhaut вполне может стать самым дорогим спорткаром в истории. Согласно сообщениям, ссылающимся на «авторитетные источники», одна из всего лишь двух построенных моделей ушла с молотка в мае 2022 года за ошеломляющую сумму в 135 млн евро.
Этот автомобиль, чье имя расшифровывается как «супер», «легкий» и «гоночный», стоил в три раза дороже, чем следующий рекордсмен, проданный несколько лет назад тем же аукционным домом (RM Sotheby’s) за более 40 млн евро.
Изначально купе предназначалось для использования в автоспорте, но после трагической аварии в 1955-м Mercedes отказался от участия в гонках на долгие годы. А эксклюзивным его сделало то, что Рудольф Уленхаут, возглавлявший тогда отдел испытаний, использовал этот 310-сильный спидстер в качестве служебной машины. У него никогда не было личного авто, но его идеи стояли буквально за всеми гоночными достижениями немецкой компании.
2. Феррари 250 GTO 1962 года
Такой Феррари продали в Монтеррее за 48,4 млн долларов/ Фото: somanyhorses.ru
Звездная гоночная история, безусловно, помогла этому спорткару достичь статуса знаменитости: некогда им управлял прославленный автогонщик (и закоренелый почитатель Феррари) Эдоардо Луальди-Габарди в победоносном заезде на чемпионате GT-1962 в Италии. Кроме того, этот выдающийся экспонат вошел в число 36 когда-либо созданных вообще GTO, 4-х модернизированных Scaglietti и семи подобных купе, получивших наиболее агрессивный кузов.
Эти редкие особенности подняли ставки до беспрецедентного уровня, когда классический Ferrari переступил порог аукциона во время Недели автомобилей в Монтерее и в конечном итоге был продан RM Sotheby's за 48 405 000 долларов, включая налог с покупателя.
Надо отметить, что раритетные Ferrari достигали и больших сумм при продаже. Однако сделки проводились в частном порядке, минуя официальный путь. Одна из них была обнародована с раскрытием суммы в 52 млн, но без упоминания имени нового владельца.
Другим счастливым обладателем легендарной «ракеты» стал некий Дэвид МакНейл, заплативший за свою мечту 70 000 000 долларов Кристиану Глезелу. В мире существует всего 36 экземпляров Ferrari 250 GTO, и именно эта модель бьет больше всех рекордов.
Самый дорогой экземпляр был не только прекрасно сохранившимся оригиналом и имел на своем счету несколько впечатляющих достижений, но и вошел в число немногих сородичей, которые никогда не разбивались и практически не нуждались в реставрации.
3. Ferrari 335 Sport Scaglietti
Тайный покупатель заплатил за такой автомобиль более 32 млн евро/ Фото: motori.gr
В течение многих лет классика, произведенная в Маранелло, продавалась за колоссальные деньги. В 2016-м на одном из автоаукционов в Париже был установлен новый рекорд. Цена, по которой был продан 335 Sport Scaglietti, составила 32 млн евро (автоаукцион Artcurial, февраль 2016 года).
Торги начались с почти 20 млн евро, и уже через минуту ведущий зафиксировал ставку в 25,9 млн. В игре осталось всего несколько участников, и через 10 минут одна из загадочных персон объявила самую высокую цену, которую никто не смог перебить. Тайный покупатель из США заплатил за желанное купе 28 млн евро. К ним нужно добавить 4 млн затрат, взимаемых аукционным домом, так что в общей сложности уникальный автомобиль 1957 года стоил рекордные 32 075 200 евро.
Конкуренты сражались за лот яростно: торги были описаны прессой, как «страстная война, временами напоминавшая теннисный матч, с моментами тишины, прерываемыми взрывами аплодисментов».
Ferrari 335 Sport Scaglietti из коллекции Пьера Бардинона/ Фото: wikipedia.org
Неудивительно: спорткар с номером шасси 0674 из коллекции Пьера Бардинона в свое время участвовал в гонках Sebring 12 Hours и Mille Miglia, заняв соответственно шестое и второе место.
Это также первый автомобиль в истории, достигший средней скорости 200 км/ч на одном круге за 24 часа Ле-Мана. Им управляли Майк Хоторн, Морис Трентиньян, Вольфганг фон Трипс и другие известные автогонщики, а в 1958-м Стирлинг Мосс взял приз в Гран-при Кубы на этой машине.
В 1960-м это сокровище перешло в руки архитектора Роберта Н. Дусека. Тот владел им в течение 10 лет, прежде чем уступить его Пьеру Бардинону, чья коллекция, по слухам, насчитывала порядка 50 гоночных Ferrari.
Интересно, что подавляющее большинство наиболее ценных автомобилей этой марки родом из 1950-60-х годов. Их рекламируют как «самые важные, желанные и легендарные машины в мире», и вряд ли аукционные агенты преувеличивают.
4. Ferrari 250 GTO Berlinetta
Ferrari 250 GTO Berlinetta продали в частную коллекцию за 35 млн долларов/ Фото: historyclothing.ru
Семья Берлинетты 62-63 годов, самого дорогого ретро-автомобиля из продававшихся на автоаукционах в течение четырех лет после свержения Mercedes W196R (нашего последнего участника), состояла всего из 39 моделей. И хотя она была построена в большем количестве, чем некоторые другие «итальянки» из этого списка, гоночная родословная и связи с исторически значимыми гонщиками и событиями сделали ее более элитной, эксклюзивной и статусной.
Жемчужина, принадлежавшая Стирлингу Моссу, в 2012 году была продана в частную коллекцию за невообразимые 35 млн долларов, а во время еще одной сделки в 2013-м ушла за безумные 52 млн.
Все еще одетое в яркий гоночный костюм, это двухместное купе ранее пилотировалось несколькими достославными гонщиками, в том числе французским чемпионом Формулы-1 Джо Шлессером примерно за полдесятилетия до его безвременной кончины в июле 1968 года.
5. 1954 Mercedes-Benz W196R F1 Racer
Этот немецкий суперкар купили на аукционе Bonhams почти за 20 тыс. фунтов стерлингов/ Фото: auto.today
Коллекционерам по ночам снится не только красная гарцующая лошадь. Любой автолюбитель скажет вам, что старинные Мерседесы, возможно, являются одними из самых знаковых автомобилей в истории автопромышленности, однако не каждый день можно увидеть призеров Формулы-1, продаваемых на аукционе.
Mercedes-Benz W196-1954 – не обычный автомобиль с трехконечной звездой. Это первая Серебряная Стрела, выигравшая гонку с Хуаном Мануэлем Фанхио за рулем во время Гран-при Франции-1954.
Некоторые из других блестящих побед включают аналогичные соревнования в Германии и Швейцарии, состоявшиеся в том же году. Им также управляли знаменитые Ханс Херманн и Карл Клинг.
Немецкий суперкар 1954 года был самой дорогой моделью, проданной с аукциона Bonhams за 19,6 фунтов стерлингов (около 32 млн долларов). Высокая стоимость была обусловлена яркой внешностью, редкостью и безупречной спортивной историей, а также тем фактом, что это был единственный W196, остававшийся в частных руках на момент продажи (12 июля 2013 года).
