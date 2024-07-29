5 экзотических способов военной маскировки, которая позволяет спрятать всё, что угодно

Самый экзотический камуфляж современной военной техники.

1. Березки да елки

Живая классика в военном деле.

2. Танк поросший мхом

Трудно поверить, но тут БМП.

Когда не знал, чем себя занять.

3. Бронесараи в атаке

На самом деле совсем не смешно.

4. Танк в овечьей шкуре

Это ж сколько животных загубили!

5. Газетный камуфляж

Беспощадные белорусские БМП укрытые газетами.

Французы в деле газетной маскировки не отстают.