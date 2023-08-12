Мышьяк и ртуть: 6 губительных косметических средств, которыми охотно пользовались женщины в прошлом

Сегодня представительницы слабого пола ради красоты готовы лечь на хирургический стол. Но это вовсе не означает, что раньше женщины не предпринимали странные, а иногда и губительные попытки подчеркнуть свою красоту. В качестве косметических средств часто использовались вредные химические или даже радиоактивные вещества, которые наносили серьезный вред здоровью.
1. Мышьяк
Мышьяк. | Фото: SYL.ru.
С древности мышьяк использовался для уничтожения грызунов, отчего собственно и пошло его название. Но в истории это было не единственное применение сильнейшего яда. Так, в XIX веке особую популярность получили косметические таблетки с применением мышьяка. Реклама гласила, что с помощью чудодейственного средства девушки могли добиться эффекта гладкой белоснежной кожи. Вот только в действительности после длительного приема этих таблеток легко могла развиться язва желудка или заболевание щитовидной железы.
2. Белладонна
Капли для глаз из белладонны. | Фото: Sensum.Club.
Белладонна входит в десятку самых ядовитых растений, но это не помешало на протяжении столетий применять его для самых разных целей. Так, в древности считалось, что сок белладонны обладает сильнейшим возбуждающим эффектом. Действительно, содержащееся в растении вещество атропин может вызвать у человека сильную эйфорию, доходящую до помешательства. Именно поэтому долгое время белладонна распространялось как наркотическое средство.
В переводе с итальянского «belladonna» означает «красивая женщина». Несколько веков назад итальянские женщины закапывали яд белладонны в глаза. Это вызывало расширение зрачков и красивый блеск в глазах. Впрочем, вскоре от этой затеи быстро отказались, так как часто подобные процедуры могли привести к слепоте.
3. Ртуть
Ртуть. | Фото: LiveJournal.
Сегодня каждый ребенок знает, что ртуть опасное химическое вещество, но в прошлом дамы использовали косметические средства на основе ртутного концентрата для избавления от прыщей и прочих дефектов кожи. Также ртуть применяли для лечения различных воспалений. Думаем, не стоит объяснять, какие последствия были от подобного «лечения». В лучшем случае у человека появлялись признаки депрессии, головной боли и отравления. В худшем — ртуть накапливалась в организме, поражая нервную систему и органы человека, что, в конечном счете, приводило к смерти.
4. Радий
Радий. | Фото: Burbuja.info.
Странные косметические вещества появлялись не только в древности, но и в XX веке. Так, в 1930-х годов стала популярной французская косметика бренда Tho-Radia. В это сложно поверить, но в ее состав входили радиоактивные вещества: торий и радий. Этим средством пользовались тысячи девушек не только во Франции, но и за ее пределами. В рекламе красовался лозунг: «снабжает организм жизненной энергией, улучшает кровообращение, тонизирует кожу лица, расширяет поры, уменьшает образование морщин». По информации Novate.ru, после многочисленных жалоб на здоровье Tho-Radia полностью изменила состав косметики и убрала из него радиоактивные вещества, но репутацию компании было уже не спасти, и она вскоре закрылась.
5. Свинец
Свинцовая пудра. | Фото: Rare Metals.
В Средневековье в моду вошла белоснежная кожа. Стали массово выпускаться специальные белила, в состав которых входил свинец. Похожие пудры с ядовитым металлом выпускались вплоть до XIX века. Сложно даже представить, сколько женщин за это время успели нанести серьезный вред своему здоровью. Первым признаком отравления свинцом была нездоровая бледность, худоба и потеря ориентации, хотя в прошлом, похоже, это никого особо ее волновало.
6. Рентген
Рентген для удаления волос. | Фото: LiveJournal.
Прошло уже более ста лет с момента открытия рентгеновских лучей. Это сейчас мы применяем рентгенотерапию для выявления заболеваний, но в первые годы это устройство также пытались использовать и в косметических целях. В начале XX века рентгеновское излучение было популярным методом для удаления нежелательных волос. Волосы действительно выпадали, но последствия были катастрофическими. Кожа после длительных процедур истощалась и покрывалась морщинами. Но самое страшное, что это вызывало рак.
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