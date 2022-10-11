Как быстро очистить ручки у плиты

Ручки у плиты не обязательно снимать, а у некоторых они просто не съемные или снять их не хватает сил. Не беда, почистим и так!







Потребуются:





ватные палочки, старая зубная щетка,



нашатырно-анисовые капли(НЕ чистый нашатырь!)



Это средство(капли) очень быстро убирает всю гадость с подобных поверхностей. Поэтому все, что вам нужно – это смочить палочку в каплях и удалить грязь, особенно удобно это делать в уголках и стыках между ручками и плитой. Самые «упертые» оттираем старой зубной щеткой.

Ну а поверхности покрупнее можно пройти ватой или ватными дисками.





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