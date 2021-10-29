Малоизвестная функция, как проверить ошибки автомобиля при помощи педалей

Диагностика автомобиля в нынешних условиях – это достаточно дорогостоящая операция. По этой причине многие автомобилисты в наше время предпочитают приобретать соответствующее оборудование в Китае и проделывать все самостоятельно. При этом далеко не каждый осведомлен о том, что важную информацию о поломках автомобиля можно получить без всякого оборудования, при помощи его педалей. Вот, как это делается.
Проверь двигатель. /Фото: autoclub.su.
Если на приборной панели загорелась надпись «Check Engine», то для водителя станет понятно, что пришло время проверить двигатель. Проблема лишь в том, что данный индикатор – это слишком общая, широкая информация, которая не выдает конкретной поломки. В тоже время, все больше современных автомобилей оборудуется бортовыми компьютерами, которые собирают достаточно полную информацию о текущем состоянии авто. В том числе они могут выдавать информацию об ошибках и поломках в виде кодов, для получения которых необходимо использовать комбинации педалей авто.
Жмем педали. /Фото: supersto.by.
Как это делается с МКПП: на машинах с механической коробкой передач одновременно нажимаются газ и тормоз, а также включается зажигание без запуска двигателя. После этого компьютер отобразит коды поломок и ошибок, если такие имеются. Появившиеся цифры необходимо переписать и расшифровать. Каждый набор укажет на проблему с каким-то узлом.
Поворачиваем ключ. /Фото: videoblocks.com.
Как это делается на АКПП: на машинах с автоматической коробкой передач выжимаются газ и тормоз, а также включается зажигание без запуска мотора. Также необходимо будет перевести селектор в режим Drive. После всего проделанного, не отпуская педалей, необходимо выключить зажигание и снова его включить. Сделав это получаем на приборной панели специальный код о поломках.
Важно: расшифровать код с неисправностями поможет или интернет, или инструкция по эксплуатации конкретного автомобиля. Все это поможет узнать более конкретную причину поломки, еще до обращения на СТО.
Получаем код. /Фото: vesko-trans.ru.
Полученные коды называются ECN. Как правило они состоят из буквы и четырех цифр. Буквы могут означать следующее: B – кузов, C – шасси, P – двигатель и коробка передач, U – межблочная шина обмена данных. Первая цифра может быть от 0 до 3 и означает соответственно значения Generic, «заводской» или «резерв». Вторая цифра означает систему или функцию блока управления, а последние две составляют номер кода ошибки. Таким образом непосредственно ошибку означают только первые четыре символа.
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