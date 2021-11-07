Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне

Остались старые покрышки? Вовсе не обязательно выбрасывать такой чудесный материал, даже если в автомобиле его уже и не удастся использовать.

Дело в том, что из старых покрышек можно сделать огромное количество удивительных вещей для своего участка.

Смотрим и оцениваем работу мастеров на конкретных примерах.







1. Поделка из автомобильной шины

2. Кресло на металлических ножках

3. Мягкие табуретки из старых покрышек

4. Подвесная клумба из шины

5. Необычное дизайнерское решение

6. Клумба из шин

7. Простые, но удобные кресла

8. Журнальный столик из шин

9. Новая жизнь старых покрышек

10. Качели из автомобильных шин

11. Яркая птица из покрышек

12. Вкопанные в землю покрышки

13. Чайник, в котором растут цветы

14. Лебеди из старой шины

15. Два удобных кресла

16. Диван из автомобильных покрышек

17. Пуфик из шины

18. Необычные цветники

19. Подвесные кашпо из автомобильных покрышек

Старые автомобильные покрышки — излюбленный материал для современных дачных поделок.Старая покрышка, обтянутая плетёным чехлом может стать модным и необычным креслом.Старые автомобильные покрышки — прекрасный материал для создания самых разных стульев и кресел.Подвесной вариант клумбы из старой автомобильной покрышки.Покрашенная автомобильная шина — идеальный материал для создания подвесной цветочной клумбы.Клумбы из старых автомобильных покрышек – достойная альтернатива традиционным решениям.Удобные кресла из старых автомобильных шин, покрашенных в оранжевый цвет.Журнальный столик из стекла и покрашенных в зеленый цвет автомобильных покрышек.Умывальник из автомобильных покрышек — оригинальная идея по изготовлению полезных вещей из старых шин.Качели из автомобильных покрышек, которые можно без труда изготовить своими руками.Из старых автомобильных покрышек можно создать много ярких и необычных вещей.Вкопанные в землю старые автомобильные покрышки способны значительно преобразить загородный участок.Покрашенные автомобильные покрышки могут стать симпатичным декором для садового участка.Лебеди из старой автомобильной покрышки – незаурядное украшение сада.Мягкие и удобные кресла из покрашенный в синий цвет автомобильных покрышек.Несколько мягких подушек сделают диван из автомобильных покрышек по-настоящему удобным.Красивый пуфик из старой автомобильной шины, который станет главным украшением в доме.Чтобы создавать клумбы из автомобильных покрышек не обязательно быть профессиональным дизайнером.Подвесные клумбы, изготовленные из старых автомобильных шин.