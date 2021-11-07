Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне

Остались старые покрышки? Вовсе не обязательно выбрасывать такой чудесный материал, даже если в автомобиле его уже и не удастся использовать.
Дело в том, что из старых покрышек можно сделать огромное количество удивительных вещей для своего участка.
Смотрим и оцениваем работу мастеров на конкретных примерах.
1. Поделка из автомобильной шины
Старые автомобильные покрышки — излюбленный материал для современных дачных поделок.
2. Кресло на металлических ножках
Старая покрышка, обтянутая плетёным чехлом может стать модным и необычным креслом.
3. Мягкие табуретки из старых покрышек
Старые автомобильные покрышки — прекрасный материал для создания самых разных стульев и кресел.
4. Подвесная клумба из шины
Подвесной вариант клумбы из старой автомобильной покрышки.
5. Необычное дизайнерское решение
Покрашенная автомобильная шина — идеальный материал для создания подвесной цветочной клумбы.
6. Клумба из шин
Клумбы из старых автомобильных покрышек – достойная альтернатива традиционным решениям.
7. Простые, но удобные кресла
Удобные кресла из старых автомобильных шин, покрашенных в оранжевый цвет.
8. Журнальный столик из шин
Журнальный столик из стекла и покрашенных в зеленый цвет автомобильных покрышек.
9. Новая жизнь старых покрышек
Умывальник из автомобильных покрышек — оригинальная идея по изготовлению полезных вещей из старых шин.
10. Качели из автомобильных шин
Качели из автомобильных покрышек, которые можно без труда изготовить своими руками.
11. Яркая птица из покрышек
Из старых автомобильных покрышек можно создать много ярких и необычных вещей.
12. Вкопанные в землю покрышки
Вкопанные в землю старые автомобильные покрышки способны значительно преобразить загородный участок.
13. Чайник, в котором растут цветы
Покрашенные автомобильные покрышки могут стать симпатичным декором для садового участка.
14. Лебеди из старой шины
Лебеди из старой автомобильной покрышки – незаурядное украшение сада.
15. Два удобных кресла
Мягкие и удобные кресла из покрашенный в синий цвет автомобильных покрышек.
16. Диван из автомобильных покрышек
Несколько мягких подушек сделают диван из автомобильных покрышек по-настоящему удобным.
17. Пуфик из шины
Красивый пуфик из старой автомобильной шины, который станет главным украшением в доме.
18. Необычные цветники
Чтобы создавать клумбы из автомобильных покрышек не обязательно быть профессиональным дизайнером.
19. Подвесные кашпо из автомобильных покрышек
Подвесные клумбы, изготовленные из старых автомобильных шин.
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