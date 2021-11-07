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Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне

Остались старые покрышки? Вовсе не обязательно выбрасывать такой чудесный материал, даже если в автомобиле его уже и не удастся использовать. 
Дело в том, что из старых покрышек можно сделать огромное количество удивительных вещей для своего участка.
Смотрим и оцениваем работу мастеров на конкретных примерах.

Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне

1. Поделка из автомобильной шины



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Старые автомобильные покрышки — излюбленный материал для современных дачных поделок.

2. Кресло на металлических ножках



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Старая покрышка, обтянутая плетёным чехлом может стать модным и необычным креслом.

3. Мягкие табуретки из старых покрышек



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Старые автомобильные покрышки — прекрасный материал для создания самых разных стульев и кресел.

4. Подвесная клумба из шины



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Подвесной вариант клумбы из старой автомобильной покрышки.

5. Необычное дизайнерское решение



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Покрашенная автомобильная шина — идеальный материал для создания подвесной цветочной клумбы.

6. Клумба из шин



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Клумбы из старых автомобильных покрышек – достойная альтернатива традиционным решениям.

7. Простые, но удобные кресла



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Удобные кресла из старых автомобильных шин, покрашенных в оранжевый цвет.

8. Журнальный столик из шин



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Журнальный столик из стекла и покрашенных в зеленый цвет автомобильных покрышек.

9. Новая жизнь старых покрышек



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Умывальник из автомобильных покрышек — оригинальная идея по изготовлению полезных вещей из старых шин.

10. Качели из автомобильных шин



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Качели из автомобильных покрышек, которые можно без труда изготовить своими руками.

11. Яркая птица из покрышек



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Из старых автомобильных покрышек можно создать много ярких и необычных вещей.

12. Вкопанные в землю покрышки



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Вкопанные в землю старые автомобильные покрышки способны значительно преобразить загородный участок.

13. Чайник, в котором растут цветы



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Покрашенные автомобильные покрышки могут стать симпатичным декором для садового участка.

14. Лебеди из старой шины



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Лебеди из старой автомобильной покрышки – незаурядное украшение сада.

15. Два удобных кресла



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Мягкие и удобные кресла из покрашенный в синий цвет автомобильных покрышек.

16. Диван из автомобильных покрышек



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Несколько мягких подушек сделают диван из автомобильных покрышек по-настоящему удобным.

17. Пуфик из шины



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Красивый пуфик из старой автомобильной шины, который станет главным украшением в доме.

18. Необычные цветники



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Чтобы создавать клумбы из автомобильных покрышек не обязательно быть профессиональным дизайнером.

19. Подвесные кашпо из автомобильных покрышек



Идеи использования автомобильных покрышек в ландшафтном дизайне
Подвесные клумбы, изготовленные из старых автомобильных шин.
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