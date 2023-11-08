12 дурных «кухонных» привычек, которые могут нанести серьезный ущерб самочувствию

Распространенные ошибки, которые многие из нас допускают на кухне.

Изо дня в день мы привыкаем выполнять одни и те же действия и вести одинаковый образ жизни. Все бы ничего, вот только некоторые «домашние» привычки оказываются совсем не безобидными. Особенно это касается кухни. Мы собрали 12 дурных привычек, которые могут нанести серьезный ущерб самочувствию.