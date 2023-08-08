Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

Отбелите посеревший или пожелтевший со временем тюль. Вам понадобятся компоненты, которые наверняка уже есть у вас дома! Ничего замачивать не нужно — стирать будет машинка.







Отправьте тюль в машинку. Туда же бросьте 2 таблетки аспирина.







В отсек для предварительной стирки насыпьте 1 ст. л. обычной соды, а в отсек для порошка — ваше обычное средство для стирки (сухой порошок или гель).







Запустите режим для ручной/деликатной стирки на минимальной температуре и без отжима.







После такой несложной процедуры тюль вернёт себе первоначальную белизну и свежесть!





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