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Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

Отбелите посеревший или пожелтевший со временем тюль. Вам понадобятся компоненты, которые наверняка уже есть у вас дома! Ничего замачивать не нужно — стирать будет машинка.

Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

Отправьте тюль в машинку. Туда же бросьте 2 таблетки аспирина.

Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

В отсек для предварительной стирки насыпьте 1 ст. л. обычной соды, а в отсек для порошка — ваше обычное средство для стирки (сухой порошок или гель).

Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

Запустите режим для ручной/деликатной стирки на минимальной температуре и без отжима.

Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками

После такой несложной процедуры тюль вернёт себе первоначальную белизну и свежесть!

Как отбелить пожелтевший тюль копеечными таблетками
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отбеливаниеТюль

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