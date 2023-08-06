Летнее черенкование роз

Начеренкуйте и укорените розы летом без особых сложностей. Кстати, такой же способ подходит и для осеннего укоренения. Розочки не гниют, пускают корешки довольно быстро.







Отрежьте черенок у отцветшей розы на 4-5 почек.







Нижний срез сделайте косой, верхний — прямой, на 1 см над почкой. Срежьте лишние листья.







Опудрите ножку черенка в «Корневине» или любом другом укоренителе.







Сделайте углубления в земле (она заранее пролита), вставьте черенок, немного уплотните землю. Обязательно укройте спанбондом. Теперь остаётся только поливать раз в неделю, и розочки без труда укоренятся.





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