14 удивительных фотографий, показывающих каким видят мир пилоты и пассажиры авиалайнеров

Мир с высоты птичьего полёта.
Человек всегда стремился в небо. И глядя на фотографии, собранные в нашем обзоре, понимаешь, что не случайно. Ведь такие красоты можно увидеть только с высоты птичьего полёта. Всем ярких впечатлений от просмотра, приятных полётов и мягких посадок.
1. Потрясающий вид из кабины пилотов
Ночной заход на посадку в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена после полета из Женевы, Швейцария.
2. Закат над Татрами
Удивительная природная красота по маршруту из Варшавы в Будапешт, Венгрия.
3. Полет над Кампиносским национальным парком
Красота перед приземлением в Варшаве, рейс из Санкт-Петербурга, Россия, в Варшаву.
4. Закат во время полёта над Германией
Во время полета из Варшавы в Нью-Йорк.
5. Встречный самолет во время вечернего рейса
Рейс из Варшавы в Гамбург, Германия.
6. После трансатлантического перелета
Заход на посадку в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве.
7. Линия облаков и заход солнца
Небо во время рейса из Щецина в Варшаву.
8. Река Тахо в Испании, Гвадалахара
Рейс из Варшавы в Мадрид, Испания.
9. Полёт над южной частью Германии
«Линия день-ночь», где более яркое пространство с правой стороны является уходящим днём, а темная сторона — ночью.
10. Рассвет над Северным морем
Восход солнца над Северным морем во время полета из Варшавы в Лондон.
11. Пролив Босфор
Красота ночной Земли во время ночного полета из Варшавы в Тель-Авив, Израиль.
12. Подготовка к взлету в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве
Обратный путь в Варшаву.
13. Аэропорт Хитроу в Лондоне
При заходе на посадку в аэропорт Хитроу, Лондон, рейсом из Варшавы.
14. Сент-Мари-де-ла-Мер, Франция
Во время полета из Варшавы в Барселону, Испания.
14. Из Стамбула в Москву
Под крылом самолёта о чём-то поёт...
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