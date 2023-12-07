Эта художница знает, как выглядит любовь, когда вас двоих никто не видит

Иллюстрации отношений от Аманды Олеандр.
Работы американской художницы Аманды Олеандр буквально взорвали Интернет универсальностью своих сюжетов: в ее рисунках может узнать себя, пожалуй, почти каждая пара, которая находится в длительных отношениях. "Да это же прямо с меня срисовано!" - вот самый частый комментарий под иллюстрациями Аманды на ее Инстаграме. Художница умело запечатлевает такие интимные моменты, которые отлично характеризуют влюбленных, которым нечего друг от друга скрывать и которые полностью доверяют друг другу.
Ну ладно, давай уже. Instagram amandaoleander.
Ваши отношения перешли на новый уровень, если ты можешь при нем поменять свой тампон. Instagram amandaoleander.
Как признается Аманда Олеандр (Amanda Oleander), вдохновение для своих работ она, в основном берет из своей собственной жизни - вот уже три года как она живет вместе со своим парнем Джоуи Рудманом. "Он самый милый парень, которого я когда-либо встречала, - признается Аманда. - До того, как я встретила Джоуи, я бы никогда не поверила, если бы мне кто-нибудь сказал, что у меня будут вот такие вот отношения. Это просто сказка. Мы просто не можем насытиться друг другом."
Иллюстрация по комментарию к одной из работ. Instagram amandaoleander.
Когда готовишь для любимого. Instagram amandaoleander.
Учитывая, что Аманда - чрезвычайно плодовитая художница (последние 9 месяцев она рисует каждый день, и помимо этого еще работает параллельно над тремя большими работами), то иногда сюжеты для своих иллюстраций она берет также из жизни своих знакомых. "Мне очень и очень нравится то, как ведут себя люди за закрытыми дверьми, все эти интимные действия, которые мы совершаем, когда нас никто не видит. Вот именно такие моменты обычно трудно описать словами - стоит их только озвучить, и люди перестанут так себя вести. Поэтому я решила просто нарисовать их."
Спать после обеда - лучше всего. Особенно, если собака незаметно пробирается на кровать, даже если ей и нельзя. Instagram amandaoleander.
Мультитаскинг после рождения ребенка. Instagram amandaoleander.
И действительно, некоторые моменты из совместной жизни бывает несколько неудобно описывать вслух, но когда видишь на картинке, что так же ведут себя и другие люди, становится смешно и тепло одновременно. Простые моменты, когда тебе не надо притворяться или "вести себя прилично", когда ты просто можешь расслабиться и наслаждаться тем, что рядом с тобой любимый человек - это значит много не только для Аманды, но, пожалуй, для большинства из нас.
Сказать до свидания всегда тяжело, даже если разлучаетесь на пару часов. Instagram amandaoleander.
Внезапные объятия - лучше всего. Instagram amandaoleander.
Когда уже давно пора спать, а он все еще играет в компьютерные игры. Instagram amandaoleander.
Ты лежишь на моих волосах. - Да, но они по всей постели! Instagram amandaoleander.
Когда зима, а он в отъезде. Instagram amandaoleander.
Почесала ему спинку и заодно кое-что нашла. Instagram amandaoleander.
Когда таешь от его поцелуя. Instagram amandaoleander.
Я забыла полотенце! Instagram amandaoleander.
Наши отношения начались с книг. Instagram amandaoleander.
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