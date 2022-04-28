25 малоизвестных фактов о Пелопоннесской войне, которая стала одной из причин упадка Древней Греции

Хроники Пелопоннесской войны. фото:filepsd.com
История Древней Греции переполнена героическими персонажами, славными войнами и бесчисленными изобретениями в различных науках, которые были двигателем прогресса для последующих поколений людей на протяжении более 2000 лет. Но были в истории греков и "тёмные" страницы, о которых они предпочли бы забыть. Одним из таких стала Пелопоннесская война, которая превратила древнюю Грецию из культурного центра мира в бедствующую цивилизацию.
Вскоре после того, как произошел самый славный момент древнегреческих войн - победа объединенных греческих сил над Персидской империей - два доминирующих города-государства Греции, Афины и Спарта, поддались жажде абсолютной власти и господства. Это привело к Пелопоннесской войне, которая разрушила многие города и положила в пятом веке нашей эры конец золотому веку Греции.
1. Пелопоннесская война
Пелопоннес,Спарта, Коринф, Аргос... фото:list25.com
Война получила свое название от полуострова на юге Греции, который по сей день называется Пелопоннес. Многие греческие города-государства, в том числе Спарта, Коринф и Аргос, были расположены в этом регионе.
2. Делосский и Пелопоннесский союз
Греческие города-государства. фото:list25.com
Пелопоннесская война велась среди многочисленных греческих городов-государств. Однако, большинство людей знают ее как борьбу за господство и власть между Афинами, возглавляющими Делосский союз, и Спартой, возглавляющей Пелопоннесский союз.
3. Война Афинской империи против Персии
Афинский воин. фото:list25.com
Афинская империя была в самом расцвете сил как раз перед началом Пелопоннесской войны. Более 150 греческих городов-государств, которые присоединились к борьбе против Персии, находились под контролем афинян.
4. Пелопоннесская война состоит из двух войн
Пелопоннесские войны. фото:azdatabaseimages.com
Пелопоннесская война была на самом деле двумя отдельными войнами. Они произошли между 431 и 404 годами до н.э., а также между ними было шестилетнее перемирие.
5. "История Пелопоннесской войны"
Афинский историк Фукидид. фото:list25.com
"История Пелопоннесской войны", без сомнения, является самым популярным историческим рассказом о войне, написанным одним из отцов западной истории, Фукидидом. Знаменитый афинский историк также был одним из военачальников во время этой войны.
6. Источники информации о Пелопоннесской войне
Историк Геродот. фото:dic.academic.ru
Также можно также найти ценную информацию о Пелопоннесской войне и в других исторических записях. В частности, это истории Геродота, комедии Аристофана, "Греческая история" Ксенофонта и "Афинская конституция" анонимного ученика Аристотеля.
7. Архидамова война
Архидам II. фото:list25.com
Первая Пелопоннесская война также известен как Архидамова война. Она была названа по имени спартанского царя Архидама II, который командовал объединенными силами Пелопонесского союза.
8. Война длилась десять лет
Руины Спарты. фото:list25.com
Эта война длилась десять лет - от 431 г. до н.э. До 421 г. до н.э.. Она была менее интенсивной и разрушительной, чем вторая война, а также велась в основном между Афинами и Коринфом, союзником Спарты.
9. Вражда между Афинами и Спартой
Афинская галера. фото:list25.com
По мнению большинства историков и ученых, существовали более глубокие причины, мотивирующие враждебность между Афинами и Спартой. Спартанские лидеры опасались того, что афиняне могут использовать свое превосходство в вооружении, чтобы уничтожить спартанский контроль над членами Пелопоннесского союза.
10. Битва при Сиботских островах
Неприступная крепость. фото:list25.com
Конфликт был вызван ситуацией, когда Коринф был разбит в битве своей колонией Керкирой. Когда коринфяне пытались восстановить контроль над этим районом, афиняне предложили помощь Керкире в битве при Сиботских островах против коринфского флота, таким образом нарушив правила Тридцатилетнего мирного договора.
11. Спартанское собрание
Величественные руины. фото:list25.com
Помощь Афин была расценена как последняя соломинка в продолжающейся напряженности в отношениях между Афинами и большинством членов Пелопоннесского союза, которые были обеспокоены имперской политикой Афин. В 432 г. до н.э., члены Пелопоннесского союза встретились на собрании в Спарте, на которое также была приглашена афинская делегация.
Коринфяне предупредили Спарту, что если их войска будут продолжать оставаться пассивными, то Спарта потеряет поддержку Коринфа и геополитические позиции. Под этим давлением большинство участников Спартанского собрания проголосовали против Афин, тем самым объявив Афинам войну.
12. Самая дисциплинированная и обученная армия Античного мира
Шлем воина. фото:list25.com
Во время первой войны спартанцы, которые имели наиболее обученную и дисциплинированную армию за всю историю Античного мира, доминировали во всех сражениях на земле. При этом афиняне, известные своим мощным флотом, с легкостью контролировали море.
13. Линия обороны
Оборонительные стены от Афин до порта Пирей. фото:list25.com
Для того, чтобы организовать свою линию обороны, афиняне построили длинные оборонительные стены от Афин до порта Пирей. Эти стены так и не были атакованы спартанцами и их союзниками во время Первой Пелопоннесской войны.
14. Никиевый мир
Первая война закончилась перемирием. фото:history-maps.ru
Это первая война в конечном счете закончилась перемирием, которое было названо Никиевым миром, в 421 году до нашей эры. Тем не менее, это перемирие, заключенное на 50 лет, продлилось всего 6 лет.
15. Афиняне напали на Сиракузы
Атака на Сиракузы. фото:look.com.ua
Хрупкое перемирие среди греческих городов-государств после Первой Пелопоннесской войны распалось в 415 году до н.э., когда афиняне напали на сицилийский город Сиракузы. Существовавшие на Сицилии греческие города были очень богаты, поэтому завоевание Сицилии давало бы афинянам огромные преимущества перед пелопоннесцами.
16. Ионическая война
Осада Сиракуз. фото:www.telenir.net
Вторая Пелопоннесская война продолжалась в течение одиннадцати лет - с 415 г. до н.э. до 404 г. до н.э. Ее также называли Декелейской или Ионической войной.
17. Крупнейшее поражение Афин
Сегеста сегодня. фото:explorersicily.com
Афинские силы понесли самые сильные потери в 415 году до н.э., когда Афины отправили огромные экспедиционные силы на Сицилию. Причиной этого стало нападение одного из союзников Афин (Сегесты) на Селинунт — город, который поддерживался Сиракузами. Пелопоннесский союз отправил огромное количество сил для усиления Сиракуз против вторжения Афин, после чего афинская империя потерпела крупнейшее поражение более чем за сто лет.
18. Битва при Кизике
Афинский флот уничтожил спартанский. фото:ru.wikipedia.org
Тем не менее, пять лет спустя в битве при Кизике в 410 году до нашей эры, афинский флот полностью уничтожил спартанский флот, и это позволило Афинам восстановить финансовую основу своей империи. Между 410 и 406 годами до н.э. Афины выиграли много сражений и им удалось восстановить большую часть своей империи.
19. Сражение при Эгоспотамах
Флотоводец Лисандр. фото:list25.com
Последнее крупное сражение Пелопоннесской войны (сражение при Эгоспотамах) было проведено в 405 году до нашей эры. Во время его спартанский флот под командованием Лисандра полностью уничтожил афинский флот. Афины сдались в 404 г. до н.э. и афинская империя пала.
20. Победили Фивы
Фивы. фото:list25.com
По мнению современных историков, истинным победителем Пелопоннесской войны среди греков стали Фивы, поскольку им война позволила нарастить свою мощь и стать крупной державой. Спарта, с другой стороны, одержала лишь временную выгоду от своей победы.
21. Господство Персии
Победителем стала Персия. фото:list25.com
Тем не менее, самым большим победителем была Персия, которая восстановила контроль над многими греческими городами в Малой Азии и Анатолии. Также Персидской империи удалось получить большое дипломатическое влияние на материковой Греции.
22. Спартанцы занимали деньги у персов
Удачные инвестиции персов. фото:list25.com
Как ни странно, спартанцы занимали деньги у персов (с которыми они недавно воевали совместно с афинянами), чтобы построить флот. Эти суда в конечном итоге сыграли решающую роль в победе над Афинами.
23. Спарта спасла Афины
Угроза разрушения. фото:list25.com
После того, как Афины сдались, они были лишены своих устрашающих стен, флота и всех своих заморских владений. Коринф и Фивы хотели сжечь и разрушить этот город, но Спарта отказалась, поскольку ее правители считали, что Афины внесли значительный вклад в победу Греции во время персидского вторжения.
24. Афины были полностью опустошены и унижены
Напоминание о былой славе и мощи. фото:razorpix.ru
Афины, пожалуй, являются самым известным, богатым и процветающим городом не только в Греции, но и во всем известном мире на то время. По крайней мере, так было до Пелопоннесской войны, была Афины были полностью опустошены и унижены. Город так никогда и не восстановил свой довоенный статус, в то время как Спарта стала доминирующей силой во всей Греции.
25. "Тридцать тиранов"
Греческая армия сегодня. фото:grekomania.ru
В течение короткого периода времени Афинами правили "Тридцать тиранов" и демократии тогда не было и в помине. Это был реакционный режим, установленный Спартой. Олигархи были свергнуты и демократия была восстановлена Фрасибулом в 403 году до нашей эры.
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