«Пыжик», «пирожок» и легендарная ушанка: какие шапки носили в СССР

В советские годы люди не имели такого разнообразия гардероба, как сегодня, но возможность выбирать различные варианты вещей всё равно была. Причём касалось это даже шапок - по сути, у каждого члена семьи был свой головной убор. А ведь тип шапки мог ещё и продемонстрировать статус владельца, поэтому отдельные виды они пользовались огромной популярностью, а со временем стали символом уже не существующей эпохи.
1. Шапка-сфера
Детские шапки на завязочках. /Фото: aif.ru
С этой шапкой у большинства советских граждан ассоциировалась самая беззаботная пора. Ведь именно в детстве носили модель, похожую на сферу, которая имела завязочки под подбородком. Зачастую такая шапка изготовлялась из стриженой овчины, известной как «цигейка», но вот её свойства согревать уши удовлетворяли далеко не всех мамочек. Поэтому некоторым детям под «сферу» поддевали ещё одну, трикотажную шапочку, чтобы было теплее.
2. «Петушок»
Шапка-петушок. /Фото: capiton-mebel.ru
А вот у шапок-петушков возрастная категория владельцев была куда более широкой. Так, чаще всего их носили спортсмены или любители физических нагрузок на воздухе, ведь эту вязаную прямоугольную шапку, сверху подобную на петушиный гребешок, изначально надевали в комплект к спортивному костюму. Впрочем, со временем её практичность и удобство ношения перенесло её в повседневный гардероб множества мужчин, как молодых, так и постарше.
3. Ушанка
Леонид Брежнев в ушанке на трибуне. /Фото: maximonline.ru
Пожалуй, трудно найти более знаменитую шапку, которая ассоциируется с советской эпохой, чем ушанка. Оно и неудивительно: перекочевав из зимней экипировки красноармейцев, она прочно обосновалась в гардеробе нескольких поколений людей. Собственно, на такую популярность ушанки повлияло её практичность, отражённая в самом прозвище вещицы - к основе шапки крепились своего рода «уши» с завязками, позволявшие лучше справляться с холодными зимними ветрами, а при необходимости просто завязанные сверху, чтобы не мешались.
4. «Формовка»
Ушанка для солидных советских граждан. /Фото: pinterest.com
Справедливости ради, стоит отметить, что «формовка» представляет собой модификацию ушанки, однако она не имела возможности развязать «ушки». С другой стороны, её дизайн отличался большей солидностью, поэтому те, кто хотел подчеркнуть свой статус, выбирали именно её. На финансовые возможности и социальное положение владельца «формовки» указывал и мех, который используется в конкретной шапке: например, кроличий был более дешёвым, а вот норка считалась признаком большей зажиточности. К тому же, последние любила партноменклатура: по информации редакции novate.ru, генсек Леонид Брежнев был популяризатором норковых «ушастых» шапок.
5. «Пирожок»
Никита Хрущёв в шапке из каракуля. /Фото: jatrader.ru
Ещё одна модель шапки, которая стала популярна благодаря советским партийным деятелям, был так называемый «пирожок», который зачастую изготовляли из каракуля. Среди других материалов для неё выбирали также овчину, выдру или нутрию, а вот подкладка всегда была шёлковая и подбиралась под оттенок меха. К слову, портные в СССР дали шапке-«пирожку» собственное прозвище - «гоголь».
6. Пыжик
Пыжиковые шапки были настоящим эксклюзивом. /Фото: livejournal.com
Ушанка породила ещё одну суперпопулярную модель головного убора, особенно в период застоя. Речь идёт о пыжиковой шапке, которая по конструкции и дизайну, собственно, от ушанки не отличалась, но имела очень дорогой мех. Пыжиком называли шерсть, полученную от детенышей оленя. Такой мех был более редким, чем другие, поэтому купить и носить такую обычно могли себе позволить представители партноменклатуры. Впрочем, и рядовые граждане порой копили и приобретали такую статусную вещь.
7. «Кубанка»
Среди женских моделей шапок особой популярностью на протяжении долгого времени пользовалась именно «кубанка». Дамы любили её и за способность согреть уши в морозные дни, и за красивый внешний вид. Мех для «кубанки» выбирали разный: чаще всего можно было найти лисицу, а также варианты из песцового меха либо чернобурки. Вот только купить такую шапку без экономии было непросто: по данным редакции novate.ru, хорошая модель с не самым дешёвым мехом могла стоить как два месячных оклада, но выглядеть красиво хотелось всегда, и девушки откладывали деньги на вожделенный предмет гардероба.
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