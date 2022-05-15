Самые действенные удары в самообороне

Жизнь — штука непредсказуемая: никогда не знаешь, где и в какой момент тебя может подстерегать опасность. Поэтому научиться защищать себя не повредит никому. Занятия по самообороне приобретают все большую популярность, так как практически каждый человек хочет научиться давать отпор в случае нападения.
Неожиданность —- любимый козырь преступников. Часто у жертвы нет при себе никакого оружия, и она может рассчитывать только на свое тело, голову и умения. Главный совет, которые дают тренеры своим ученикам, —не бояться. Страх только мешает, и от него нужно избавляться в любых обстоятельствах.
Эти пять приемов очень просты и очень эффективны. Они помогут справиться даже с самым непредсказуемым и опасным хулиганом.
Удары в шею
Этот прием помогает быстро обездвижить нападающего. Он очень эффективный, однако в то же время и очень опасный. Если ситуация достигла своего пика, рекомендуется нанести резкий удар под кадык. Но важно не переборщить: ваш противник может упасть и начать издавать хрипы. В таком случае вы должны будете срочно посадить его и быстро ударить по темени.
Газовый баллончик (удар открытой ладонью в нос)
Это, пожалуй, самый действенный прием из всех. Открытая ладонь направляется в сторону носа, при этом удар должен быть быстрым и сильным. Так как именно в этом месте у людей располагаются нервные окончания, из глаз противника потекут слезы и он потеряет ориентацию в пространстве. А у жертвы появится время, чтобы скрыться из виду.
«Медвежий» удар (удар в пах)
В уличных драках не существует четких и обязательных правил, ведь главное – уйти живым. И для этой цели отлично подойдет «медвежий» удар, который всегда оказывается эффективным и сокрушительным. Произвести его можно как ногой, так и рукой, коленкой или пяткой. Замах для «медвежьего» удара не является необходимостью.
Отбивание ног
Для применения этого удара лучше всего иметь базовые спортивные навыки (в идеале кикбоксинга). В отличие от предыдущего приема, этот – относительно безобиден. Но несколько правильных атак в бедро способны вывести хулигана из строя за достаточно короткий срок. Этот прием считается самым безопасным в искусстве самообороны, так как удары приходятся исключительно на мышцы.
Приемы против нападения с ножом
Нападение с ножом – пожалуй, самая опасная ситуация на улице. Самым распространенным вариантом является серия локтевых ударов в область живота. Чтобы защитить свое тело, необходимо отодвинуть таз назад. Затем нужно передвинуться влево, либо вперед, захватить руку нападающего и ударить его коленкой по лицу. Завершить оборону нужно ударом по затылку.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии