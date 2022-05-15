Самые действенные удары в самообороне

Жизнь — штука непредсказуемая: никогда не знаешь, где и в какой момент тебя может подстерегать опасность. Поэтому научиться защищать себя не повредит никому. Занятия по самообороне приобретают все большую популярность, так как практически каждый человек хочет научиться давать отпор в случае нападения.



Неожиданность —- любимый козырь преступников. Часто у жертвы нет при себе никакого оружия, и она может рассчитывать только на свое тело, голову и умения. Главный совет, которые дают тренеры своим ученикам, —не бояться. Страх только мешает, и от него нужно избавляться в любых обстоятельствах.



Эти пять приемов очень просты и очень эффективны. Они помогут справиться даже с самым непредсказуемым и опасным хулиганом.











Удары в шею

Газовый баллончик (удар открытой ладонью в нос)

«Медвежий» удар (удар в пах)

Отбивание ног

Приемы против нападения с ножом