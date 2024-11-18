8 древних цивилизаций, тайны которых ученые никак не могут рассекретить

Сегодня трудно даже представить, сколько народов и этносов проживало в мире на протяжении истории человечества. И если о существовании одних, которых больше нет, мы даже не догадываемся, то другие после себя кое-что всё-таки оставили, чтобы мы о них знали. Проблема в том, что памяток слишком мало, чтобы чётко понимать - когда появился, как жил и куда в итоге исчез тот или иной народ.
1. Чатал-Хююк
Самый древний город в мире. /Фото: oboiphone.ru
О древних цивилизациях эпохи неолита и так немного-то осталось, но даже крупные памятники того времени вопросов оставляют больше, чем ответов. Ярким примером тому является Чатал-Хююк, который был создан около 9 тысяч лет назад и считается старейшим из известных сегодня крупных городов на планете.
Реконструкция убранства дома в Чатал-Хююк. /Фото: topwar.ru
Расположенный в пределах современной Турции, Чатал-Хююк поражает развитостью своей инфраструктуры, как для того давнего времени. Правда, не все их новшества понятны современному человеку: например, почему-то улиц как таковых в древнем мегаполисе не было, и люди входили в дома через крыши соседних зданий. Загадкой остаётся и причина оставления города жителями - представители развитой неолитической цивилизации просто ушли из города, и больше там никто не жил.
2. Ольмеки
Концепт-арт, как мог выглядеть город ольмекской цивилизации. /Фото: pikabu.ru
На другом конце планеты, на Юге и в центральной части нынешней Мексики, проживала ещё одна древняя цивилизация, от которой мало что известно. Речь идёт об ольмеках, оставивших после себя множество архитектурных памяток и других артефактов, которые загоняют современных учёных в тупик.
Каменная голова - один из самых известных памятников, оставшихся от ольмеков. /Фото: yaustal.com
Фактически все они демонстрируют уровень эволюции ольмеков - стены и своды их пирамид и дворцов обработаны и подогнаны просто ювелирно, как и тяжёлые каменные скульптуры. Как они могли это сделать несколько тысяч лет назад, непонятно. Таким же таинственным является исчезновение ольмекской цивилизации ещё до начала нашей эры: по информации редакции novate.ru, учёные одновременно разрабатывают несколько предположений - от природных катаклизмов до эпидемий - однако ни одна из них пока подтверждения не нашла.
3. Набатейское царство
Петра - центр жизни в Набатейском царстве. /Фото: travelask.ru
Некогда крупное Набатейское царство занимало территории сразу нескольких ближневосточных стран, таких как Израиль, Саудовская Аравия, Иордания и Сирия. Однако самым известным местом, связанным с этой цивилизацией, является их главный город - Петра. Прежде всего, он известен как популярная туристическая достопримечательность, ведь в значительной степени тамошняя архитектура была выдолблена в скале, причём очень детально и точно.
Некогда развитая цивилизация внезапно куда-то исчезла. /Фото: wikipedia.org
Вот только о самой цивилизации не так уж много и известно - например, что процветали они, прежде всего, за счёт торговли, причём в основном предметами роскоши от драгоценностей до шёлков и слоновой кости. Помимо этого, от многих народов-современников представителей Набатейского царства отличало отсутствия рабовладельческого строя в социальной системе. Оттого и странным является настолько резкий упадок такой развитой цивилизации, когда с территории государства население в один момент попросту ушло. Скорее всего, просто изменилась карта торговой логистики, однако точной причины учёные пока не знают.
4. Аксумское царство
Торговый город-гигант Античности, который неизвестно как исчез. /Фото: news.store.rambler.ru
Древняя цивилизация, оставившая после себя немало секретов, нашлась и в колыбели человечества - в Африке. Речь идёт об Аксумском царстве, остатки которого археологи находят в пределах нынешней Эфиопии. Правда, в сравнении с другими она кажется не такой уж и старой, ведь её расцвет датируют началом нашей эры. Лучше всего сохранилась столица государства под названием Аксум - собственно, по её имени цивилизацию сегодня и называют в науке.
Стелы Аксума - одни из самых известных, дошедших до наших дней памятников цивилизации. /Фото: pikabu.ru
По аналогии с Набатейским, Аксумское царство также зарабатывало торговлей и выгодным для этого занятия географическим положением, однако ещё и имели свою валюту. Продавали в основном слоновую кость и золотые изделия, причём довозили эти товары довольно далеко: по данным редакции novate.ru, из Аксума импортировала Римская империя и даже Индия. А вот причины исчезновения культуры Аксумского царства пока остаются неизведанными - чаще всего предполагают изменение торговых путей или завоевание сторонним народом.
5. Кахокия
Самый большой мегаполис в Северной Америке в доколумбовую эпоху. /Фото: techinsider.ru
В Северной Америке осталось немало коренных народов, однако не все их памятники раскрывают свои секреты. Одним из крупнейших известных населённых пунктов североамериканских индейцев является Кахокия, которую чаще всего приписывают к наследию миссисипской цивилизации - культуре бронзового века, которая является одним из самых крупных представителей так называемых «строителей курганов».
Один из курганов Кахокии, современный вид. /Фото: techinsider.ru
Если верить некоторым оценкам современных исследователей, Кахокия является крупнейшим населённым пунктом континента доколумбовой эпохи по численности населения: считается, что там могло проживать до 40 тысяч человек. Однако и о жизни в городе, и о самой миссисипской культуре известно пока не очень много. Даже загадку исчезновения людей из величественного североамериканского мегаполиса разгадать не могут, хотя считают, что вероятнее всего причиной стала антисанитария, спровоцировавшая голод и болезни.
6. Микены
Остатки микенской цивилизации. /Фото: levelvan.ru
Не меньше известных, но малоизученных цивилизаций приходится на античную эпоху, а одним из самых ярких примеров тому можно назвать микенскую культуру. Её датируют примерно XVI по XI век до н. э., а знаменита она тем, что была первой цивилизацией, которая была создана именно древними греками. Кроме того, микены отличалась высоким уровнем развития - обладали мощной армейской структурой, и военно-морским флотом.
Одна из самых мощных цивилизаций бронзового века. /Фото: ontrips.ru
В обычной же жизни представители микенской цивилизации торговали тем, что сами произвели - их земли не отличались плодородием и богатством природных ресурсов, поэтому было хорошо развито ремесло и промыслы. Исчезновение представителей этой культуры называют одним из самых известных эпизодов периода «катастрофы бронзового века», когда переход к железному веку обусловил упадок множества некогда развитых цивилизаций. Однако точных причин и обстоятельств ухода микенцев в историю так никто и не знает.
7. Кхмерская империя
В средневековую эпоху в юго-восточной Азии Кхмерская держава была самой величественной. /Фото: vokrugsveta.ua
Современную Камбоджу нельзя назвать очень развитой и богатой страной, а вот тысячу лет на её территории была величественная и мощная империя Кхмеров, которая считалась сильнейшим государственным образованием в регионе с IX века. Даже современных историков и обывателей она поражает своей богатстой и приметной культурой - одни дворцы чего стоят.
Ангкор-Ват - один из главных храмов, оставшихся от Кхмерской империи. /Фото: enjourney.ru
Правда, что именно произошло с такой сильной страной, не понятно до сих пор. Мало того, что её история продлилась всем пятьсот лет, что для тогдашних империй было не таким уж и долгим сроком, так ещё и причины упадка Кхмерской цивилизации высянить никак не удаётся. Наиболее вероятной версией считается банальное обеднение после долгого этапа периодических войн, однако это по-прежнему лишь неподтверждённое предположение.
8. Трипольская культура
Таинственная цивилизация Восточной Европы. /Фото: dzvin.media
На территории Европы также можно найти не одну загадочкую цивилизацию, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов. К примеру, Трипольская, считающаяся современными историками одной из богатейших среди земледельческих культур. Правда, её феномен для исследователей состоит в том, что даже её некоторые её обычаи объяснить не получается, не говоря уж о вопросе, куда она делась.
Остатки трипольской посуды. /Фото: lviv.dityvmisti.ua
Например, учёные ломают голову над странной традицией трипольцев не просто переходить с место на место приблизительно раз в полвека, но и полностью уничтожать предыдущее место жительства огнём. Причём иногда они могли сжечь своё поселение, а потом там же опять его построить. Уход трипольской цивилизации в историю также не поддаётся однозначной трактовке: скорее всего, они либо ассимилировались, либо были завоёваны одними из более воинствующих соседей.
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