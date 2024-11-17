«Тяни резину»: 15 полезных способов использовать презервативы не по назначению

15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
За свою долгую историю презервативы чего только не видели-не претерпели. При том, во всех смыслах. Их изготавливали из внутренностей животных, покрывали серой, запрещали и наоборот пропагандировали. И всё для того, чтобы сегодня латексное изделие стало незаменимой вещью во всем мире, для всех и каждого.
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
Отправляясь в поход, обязательно закиньте в рюкзак пачку презервативов. Даже, если отправляетесь в гордом одиночестве или суровой мужской компании. Спокойно, никаких пошлостей. Просто резиновое изделие может здорово пригодиться во время кемпинга в полевых условиях, охоты или рыбалки. Убедитесь сами.
1. Презерватив может вмещать до двух литров жидкости, что делает его неплохим кандидатом на роль фляги в экстремальных условиях. Вот только латекс может повредить даже острая трава, так что не забудьте упаковать его в носок. Для большей безопасности.
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
2. Латекс и лубрикант легко воспламеняемы. Так что разжечь костёр будет куда проще
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
3. Сделайте рогатку, привязав два презерватива к основе и связав их концы между собой. Простейшее орудие для охоты готово
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
4. Или защитите настоящее оружие от влаги во время охотничьего привала
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
5. Из презерватива получится неплохой поплавок. Стоит только надуть его и привязать пузырь к леске. Так же можно заполнить его чем-то легким, вроде птичьего пуха, для стабильности
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
6. В случае непредвиденной травмы в полевых условиях презерватив можно использовать вместо резиновой перчатки во время дезинфекции
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
7. И чтобы дополнительно защитить рану, закрытую пластырем, впоследствии
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
8. Кстати, презерватив пригодится даже в том случае, если вы боитесь намочить гипс, но уж очень хотите поплескаться в ванной или душе. Правда, придётся постараться растянуть латекс, как следует.
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
9. А если залить вовнутрь воду и положить кондом в морозилку, получится хороший компресс, чтобы снять боль при ушибе
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
10. «Жестоко» порезанный на части презерватив обеспечит вас резиновыми кольцами на все экстремальные случаи
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
11. А ещё с его помощью можно с куда меньшими страданиями открыть банку огурцов или другой консервации. Ведь ладонь не будет соскальзывать с крышки
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
12. Поместите смартфон или другой ценный гаджет в латексный «чехол», и можете смело отправляться кататься на каяках или загорать на пляже. Тратиться на сушку электроники не придётся. Только проследите, чтобы презервативы были без лубриканта. Ну и прозрачными, дабы можно было с лёгкостью постить фото в инстаграм прямо на ходу
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
13. Стресс замучил настолько, что хочется кого-то стукнуть? Пощадите окружающих. Лучше сделайте мячик-антистресс из презерватива с мукой и задайте ему, как следует
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
14. С помощью всё того же резинового изделия первой необходимости можно сделать даже «голливудские» спецэффекты. А вы знали, как достоверно изобразить выстрел и ранение из пистолета?
15. А если уж совсем нечем заняться, всегда можно взять пример с экстремала Карла Дионисио (Carl Dionisio). В 2008 году он совершил прыжок с моста, привязав себя к веревке, которую сделал сам из 18 500 презервативов. Полёт прошёл нормально. Но нет, мы точно не рекомендуем повторять такой рекорд.
15 полезных способов использовать презервативы не по назначению
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