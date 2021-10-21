Как дезинфицировать жилье во время пандемии

Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте рекомендации по дезинфекции жилых помещений во время пандемии COVID-19.





Ведомство подчеркнуло, что особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям — их стоит протирать антисептиком или мыть с мылом раз в сутки, а если в доме есть заболевший коронавирусом — после каждого использования. Эти рекомендации также относятся к ручкам шкафов, спинкам стульев, столам и панелям управления на бытовой технике.

Кухонные поверхности достаточно обеззараживать раз в сутки, если в доме нет инфицированных, в противном случае это нужно делать после каждого приготовления и приема пищи.

В ванной необходимо тщательно протирать с антисептиком смесители и раковины, после каждого применения нужно обеззараживать зубные щетки и расчески.

По данным ведомства, если в доме все здоровы, то влажную уборку можно проводить два-три раза в неделю. Процедура становится ежедневной при наличии в семье заболевших. Унитаз, ванну, душевую кабину и биде стоит мыть с хлором и дезинфицировать после каждого использования сантехники заболевшим.