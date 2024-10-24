Как сэкономить место в квартире и не жить в тесной коробке

Обустройство интерьера – это совсем непросто, особенно если она не отличается большими габаритами. Стоит лишь ошибиться с отделкой, подобрать неправильную мебель или халатно подойти к вопросу планировки, как квартира схлопнется до размеров спичечной коробки.

Мы расскажем, как не допустить этого, и сэкономить место в комнатах.

Прием 1: Грамотная планировка и хранение

Прием 2: Объединение и трансформация пространства

Прием 3: Ниши и антресоли

Прием 4: Цвет и свет

Прием 5: Многофункциональная мебель

Прием 6: Правильно организованное кухонное пространство

Прием 7: Место для стиральной машины

Для грамотной планировки квартиры удобно использовать различные приложения.Чтобы правильно использовать имеющееся пространство, необходимо тщательно продумать планировку, а также зонирование квартиры. Популярным сегодня решением является объединение кухни и гостиной в одну комнату – в этом случае получается существенно увеличить количество полезной площади. Но далеко не во всех квартирах можно это сделать. Необходимо учитывать много нюансов: является ли стена между комнатами несущей, проведен ли газ на кухню и пр.Также увеличить пространство можно с помощью зон, которые обычно не используются или используются, но неэффективно. Речь идет об углах, нишах, выступах, углублениях, которые идеально подходят для встроенного хранения. Нужно сократить количество отдельно стоящих шкафов к минимуму, так как обычно они занимают очень много места. В крайнем случае, следует делать мебель на заказ, чтобы, по возможности, она была на всю стену и упиралась в потолок. Если в квартире есть кладовка, переоборудуйте ее в гардеробную – так вы сможете организовать хранение максимально эффективно.Оцените габариты каждой комнаты и подумайте, можно ли площадь одного помещения отдать в пользу другого. Например, если в квартире большая прихожая, часть ее метража может перейти санузлу или жилому пространству. Если не получается так сделать, тогда задействуйте коридор по максимуму, в частности, займите его большой системой хранения.Для зонирования комнат можно использовать стеллаж.Так как стены и двери обычно занимают значительную часть площади, самым правильным решением будет убрать их там, где это возможно. Мы уже упоминали, что можно объединить гостиную с кухней, но это далеко не единственный вариант, который позволит сэкономить квадратные метры. Скомбинируйте функции санузла и ванной, спальни и кабинета.А чтобы избежать хаоса, используйте перегородки, ширмы, раздвижные двери, которые в любой момент могут отделить одну функциональную зону от другой. Также в качестве разделителя подойдет мебель, например, диван, стеллаж, барная стойка. Так у вас получится адаптировать помещение под разные цели и сделать его более удобным.В нише можно сделать рабочее место, а на антресольном этаже сделать спальнюЧтобы превратить любые недостатки квартиры в достоинства, необходимо грамотно подойти к планировке пространства. Например, если в зоне фартука на кухне есть ниши, их можно закрыть раздвижными панелями, а внутри организовать дополнительное хранение. Идеальное решение, когда кухня не отличается большими габаритами.Высокие потолки в квартире также следует обыграть. Как насчет создания антресольного этажа? Впоследствии его можно будет использовать либо для хранения, либо для создания отдельной комнаты (да-да, и такое возможно). Часто на «втором этаже» дизайнеры оборудуют спальное место, что очень удобно.Следующая зона, которую следует задействовать – пространство у окна. Уберите оттуда горшки с комнатными растениями и превратите подоконник в полноценное рабочее место. Когда в квартире не хватает места для отдельного кабинета, такое решение становится настоящим спасением. Кстати, в спальне из подоконника может получится отличная зона отдыха, а на кухне – обеденный стол или дополнительная рабочая поверхность.Серые оттенки и несколько источников света – прекрасные решенияСэкономить место в квартире можно и с помощью визуальных приемов, в частности, хорошего освещения и правильно подобранной цветовой гаммы. Если вы будете каждую комнату оформлять в своем оттенке, пространство получится разрозненным, что визуально уменьшит его. А вот единая цветовая гамма квартиры, наоборот, поможет создать единую композицию, увеличит площадь и наполнит комнаты воздухом. Для стен стоит выбирать холодные и сложные оттенки, например, серо-бежевый. А цветовые акценты лучше создавать за счет декора, текстиля и мягкой мебели.Не менее важным нюансом является свет. Он способен как зрительно расширить пространство, так и уменьшить его, сделать мрачным, тесным и неуютным. Центральное потолочное освещение давно уже не является единственным – сейчас дизайнеры воспринимают его, скорее, как декоративный акцент. Для маленькой площади важно продумать разноплановое освещение, чтобы в комнате не оставалось темных углов. Идеальный вариант – мягко подсветить стены по периметру или с помощью направленных светильников. Также не забывайте о дополнительных источниках света: бра, торшерах, настольных лампах.Примеры многофункциональной мебелиДаже если вы продумаете планировку, подберете правильное освещение и цветовую гамму, квартира все равно может получиться тесной. А всему виной будет мебель. В условиях малогабаритной квартиры мебель должна быть многофункциональной. Например, журнальный столик может раскладываться и превращаться в обеденный, а в прикроватной тумбе могут быть встроены зарядные порты, чтобы было легко и просто заряжать гаджеты перед сном.Особое внимание необходимо уделить мебели-трансформеру, встроенным изделиям и системам хранения. С их помощью получится грамотно организовать квартиру, не перегружая ее вещами. Раскладные диваны и столы, встроенные шкафы, кровати на подиумах с ящиками для хранения – все это играет на руку маленьким помещениям.Кстати, о кроватях – отдавайте предпочтение моделям с подъемным механизмом. Его наличие позволит максимально полезно использовать место под кроватью. Там можно будет хранить сезонную одежду и обувь, запасные постельные принадлежности, прочитанные книги и пр.Задействуйте любую свободную поверхностьОтдельно стоит поговорить о кухне, ведь этой комнате зачастую выделяют очень мало места. Необходимо тщательно продумать планировку и эргономику, задействовать все стены, углы и свободные поверхности. Шкафы выбирайте высокие, до самого потолка. На антресолях можно будет хранить девайсы, посуду и текстиль, которыми вы редко пользуетесь. Если на кухне есть колонны, их также следует задействовать. Вопреки расхожему мнению о том, что они съедают пространство, при грамотном подходе колонны станут эффективным местом для хранения.Стиральную машину можно поставить под раковиной в ванной или в прихожейСо стиральной машиной тоже есть свои нюансы, так как в санузле может не хватить для нее места. Если вы попали как раз в такую ситуацию, а отдельного хозяйственного блока в квартире нет, возьмите на заметку один из следующих вариантов. Для экономии места стиральную машину можно разместить в санузле под раковиной, на кухне в шкафчике и даже в коридоре. Кстати, с учетом того, что кухни и ванные комнаты в хрущевках редко отличаются большими габаритами, именно решение с прихожей становится самым оптимальным и эффективным, хоть и неочевидным.