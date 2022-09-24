Как вернуть пожелтевшим кастрюлям идеальную белизну и сияние

Нет ничего проще, чем вернуть белизну и сияние пожелтевшим кастрюлям. Для этого уже давно было изобретено простейшее средство за 3 копейки — белизна!







Влейте целую бутыль белизны в кастрюлю.







И до верха долейте обычной горячей воды. Оставьте на пару минут.







Затем воду слейте, промойте кастрюлю ещё раз с губкой — она будет идеально чистая!



