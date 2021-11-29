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Крутой бар в подвале дома

Что может быть лучше, чем иметь любимый бар недалеко от дома? Наверное, только иметь свой личный бар в своем же подвале. Именно так думал парень, превративший неиспользуемое подвальное помещение своего дома в прекрасное место для веселого времяпровождения в кругу друзей. Стоит отметить, что работа была не простой, но полученный результат того стоил.




Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками






Укладывание ламината





Никогда не делал ничего подобного в своей жизни, но всё было довольно просто. Сперва я уложил пароизоляцию. Сам ламинат, вроде бы, звался африканским махогани.



Укладывание ламината бар, мужчины, своими руками








Другая сторона подвала. В настоящее время с этой стороны находятся 60-дюймовый Samsung c звуковой системой 5.1 и отличный диван.



Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками






Создание барной стойки





Искал простое решение, чтобы долго не возиться... и нашел. Установил 5 кухонных тумб.



Создание барной стойки бар, мужчины, своими руками






Делаем лицевую часть





Сперва скрепил это всё одной большой фанерой, чтобы добавить устойчивости тумбам. Предварительно просверлил дыры в бетонном полу и прикрепил все часты будущей стойки к полу.

Делаем лицевую часть бар, мужчины, своими руками







Дальше на лицевую часть прикрепил термопластиковую панель.



Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками








Теперь устанавливаем простенькие (все равно их не должно быть видно) кронштейны и начинаем облицовку.



Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками






Облицовка





Я был редскостным идиотом и не начал справа налево, а просто двигался вверх.
Из-за этого усложнил себе задачу тем, что пришлось под конец немного поиграть в пазл.



Облицовка бар, мужчины, своими руками






Готовая барная стойка





Столешница, установленная на кронштейны.



Готовая барная стойка бар, мужчины, своими руками








Законченная облицовка. Добавил 46-дюймовый телик, для просмотра игр. Под столешницу установил led-освещение на пульте управления, с кучей переключаемых цветов. Удобно для проведения тематических вечеринок.



Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками






Свет





Удалось достать по дешевке барные знаки и лампы.



Свет бар, мужчины, своими руками






Итог







Итог бар, мужчины, своими руками








Крутой бар в подвале дома бар, мужчины, своими руками






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