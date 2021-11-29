Крутой бар в подвале дома

С нами не соскучишься!

Что может быть лучше, чем иметь любимый бар недалеко от дома? Наверное, только иметь свой личный бар в своем же подвале. Именно так думал парень, превративший неиспользуемое подвальное помещение своего дома в прекрасное место для веселого времяпровождения в кругу друзей. Стоит отметить, что работа была не простой, но полученный результат того стоил.







Укладывание ламината







Никогда не делал ничего подобного в своей жизни, но всё было довольно просто. Сперва я уложил пароизоляцию. Сам ламинат, вроде бы, звался африканским махогани.















Никогда не делал ничего подобного в своей жизни, но всё было довольно просто. Сперва я уложил пароизоляцию. Сам ламинат, вроде бы, звался африканским махогани.









Другая сторона подвала. В настоящее время с этой стороны находятся 60-дюймовый Samsung c звуковой системой 5.1 и отличный диван.















Другая сторона подвала. В настоящее время с этой стороны находятся 60-дюймовый Samsung c звуковой системой 5.1 и отличный диван.





Создание барной стойки







Искал простое решение, чтобы долго не возиться... и нашел. Установил 5 кухонных тумб.















Искал простое решение, чтобы долго не возиться... и нашел. Установил 5 кухонных тумб.





Делаем лицевую часть







Сперва скрепил это всё одной большой фанерой, чтобы добавить устойчивости тумбам. Предварительно просверлил дыры в бетонном полу и прикрепил все часты будущей стойки к полу.







Сперва скрепил это всё одной большой фанерой, чтобы добавить устойчивости тумбам. Предварительно просверлил дыры в бетонном полу и прикрепил все часты будущей стойки к полу.









Дальше на лицевую часть прикрепил термопластиковую панель.















Дальше на лицевую часть прикрепил термопластиковую панель.









Теперь устанавливаем простенькие (все равно их не должно быть видно) кронштейны и начинаем облицовку.















Теперь устанавливаем простенькие (все равно их не должно быть видно) кронштейны и начинаем облицовку.





Облицовка







Я был редскостным идиотом и не начал справа налево, а просто двигался вверх. Из-за этого усложнил себе задачу тем, что пришлось под конец немного поиграть в пазл.















Я был редскостным идиотом и не начал справа налево, а просто двигался вверх.Из-за этого усложнил себе задачу тем, что пришлось под конец немного поиграть в пазл.





Готовая барная стойка







Столешница, установленная на кронштейны.















Столешница, установленная на кронштейны.









Законченная облицовка. Добавил 46-дюймовый телик, для просмотра игр. Под столешницу установил led-освещение на пульте управления, с кучей переключаемых цветов. Удобно для проведения тематических вечеринок.















Законченная облицовка. Добавил 46-дюймовый телик, для просмотра игр. Под столешницу установил led-освещение на пульте управления, с кучей переключаемых цветов. Удобно для проведения тематических вечеринок.





Свет







Удалось достать по дешевке барные знаки и лампы.















Удалось достать по дешевке барные знаки и лампы.





Итог





















