Крутой бар в подвале дома

Что может быть лучше, чем иметь любимый бар недалеко от дома? Наверное, только иметь свой личный бар в своем же подвале. Именно так думал парень, превративший неиспользуемое подвальное помещение своего дома в прекрасное место для веселого времяпровождения в кругу друзей. Стоит отметить, что работа была не простой, но полученный результат того стоил.
Укладывание ламината
Никогда не делал ничего подобного в своей жизни, но всё было довольно просто. Сперва я уложил пароизоляцию. Сам ламинат, вроде бы, звался африканским махогани.
Другая сторона подвала. В настоящее время с этой стороны находятся 60-дюймовый Samsung c звуковой системой 5.1 и отличный диван.
Делаем лицевую часть
Сперва скрепил это всё одной большой фанерой, чтобы добавить устойчивости тумбам. Предварительно просверлил дыры в бетонном полу и прикрепил все часты будущей стойки к полу.
Теперь устанавливаем простенькие (все равно их не должно быть видно) кронштейны и начинаем облицовку.
Облицовка
Я был редскостным идиотом и не начал справа налево, а просто двигался вверх. Из-за этого усложнил себе задачу тем, что пришлось под конец немного поиграть в пазл.
Законченная облицовка. Добавил 46-дюймовый телик, для просмотра игр. Под столешницу установил led-освещение на пульте управления, с кучей переключаемых цветов. Удобно для проведения тематических вечеринок.
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