Фантастические преобразования, подарившие вторую жизнь заброшенным сооружениям

1. Знаковая трансформация в Глостершире (Великобритания)

Колоритная «средневековая» башня превратилась в роскошный особняк («Round Tower», Великобритания). | Фото: asaratov.livejournal.com.

Часть жилого пространства обустроено под землей («Round Tower», Великобритания). | Фото: christiesrealestate.com.

Стеклянные стены и огромные окна-иллюминаторы обеспечивают подземное пространство светом («Round Tower», Великобритания). | Фото: asaratov.livejournal.com.

Лаконичный интерьер одной из подземных спальных комнат с ванной за стеклом («Round Tower», Великобритания). | Фото: 4living.ru.

2. Превращение старого склада в фантастический дом-пещеру в Сиднее (Австралия)

Австралийские дизайнеры превратили большой склад в современное, комфортное жилище (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.

Оригинальный дизайн спальни и ванной комнаты в бывшем промышленном складе (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.

Дизайн преображенного склада получился домашний и привлекательный, хотя и сохраняет некоторые детали индустриального стиля (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.

3. Старый фермерский дом превратили в стильное жилье (Грац, Австрия)

Старый фермерский домик подвергли полной реконструкции, чтобы создать современный дом (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.

Старая часть дома получила новую жизнь (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.

В новой части дома создали зоны отдыха и сауну (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.

4. Крутое превращение водонапорной башни в жилой дом (Стееноккерцель, Бельгия)

Старую водонапорную башню превратили в стильное современное жилье (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: news.myseldon.com.

Чтобы создать особый колорит, оставили некоторые элементы от инженерного сооружения (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.

Мало кто может похвастаться такой ванной комнатой (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.

Стильный интерьер дома в водонапорной башне создавали специалисты дизайн-студией Bham (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.

5. Самая узнаваемая и дорогостоящая реновация в мире – Часовая башня в Бруклине (Манхэттен, США)

Часовая башня бруклинской картонной фабрики превращена в самый дорогой пентхаус города (Манхэттен, США). | Фото: onashem.mediasole.ru.

Таким панорамным видом можно наслаждаться вечно (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.

Кухня огромных размеров под стать самой жилой резиденции (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.

В этом пентхаусе можно и покупаться, и прогуляться под …облаками (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.