Фантастические преобразования, подарившие вторую жизнь заброшенным сооружениям

Восстановление и трансформация заброшенных и полуразрушенных зданий будет всегда занимательным процессом, которым «болеют» творческие люди. И это немудрено, ведь любое преобразование – это фантастическая возможность переосмыслить использование покинутого помещения и оптимизировать имеющиеся площади. Подобные эксперименты и творческий полет мысли позволяет не просто продлить жизнь «заброшкам», они становятся особой достопримечательностью, в которой тонко сочетается старина и ультрасовременные элементы.
1. Знаковая трансформация в Глостершире (Великобритания)
Колоритная «средневековая» башня превратилась в роскошный особняк («Round Tower», Великобритания). | Фото: asaratov.livejournal.com.
Лондонская архитектурная фирма De Matos Ryan 9 лет назад закончила довольно нестандартный проект загородного дома «Round Tower». По сведениям редакции Novate.Ru, начиналось все с того, что «фоли» (старинная круглая башня, созданная как садовый павильон) превратилась в живописные руины. Уже практически не осталось ни колоритного фасада, ни бойниц, ни зубчатой вершины, олицетворяющего «оборонительное сооружение». Именно тогда и возник проект, превративший этот объект в настоящую достопримечательность.
Часть жилого пространства обустроено под землей («Round Tower», Великобритания). | Фото: christiesrealestate.com.
Несмотря на то, что историческую башню полностью восстановили, загородный дом создали не только внутри объекта, но и под землей. В подземной части резиденции оформлены большая гостиная, кухня-столовая, две спальни, совмещенные с ванными комнатами. Это жилое пространство размещается вокруг заглубленного в землю внутреннего дворика, фасадные стены которого полностью прозрачны.
Стеклянные стены и огромные окна-иллюминаторы обеспечивают подземное пространство светом («Round Tower», Великобритания). | Фото: asaratov.livejournal.com.
Лаконичный интерьер одной из подземных спальных комнат с ванной за стеклом («Round Tower», Великобритания). | Фото: 4living.ru.
Такое необычное и обильное остекление позволило заполнить подземные комнаты дневным светом. Несмотря на то, что башне отводится роль ориентира и фееричного декоративного элемента, но и она не простаивает зря: в ней обустроены две спальни, ванная, а также игровой зал. Чтобы задействовать и «средневековую» крышу на ней оборудовали открытую террасу и смотровую площадку.
2. Превращение старого склада в фантастический дом-пещеру в Сиднее (Австралия)
Австралийские дизайнеры превратили большой склад в современное, комфортное жилище (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.
Превратить склад в дом непросто. Большое пространство, высокие потолки – это и проблема, и в то же время прекрасное поле деятельности, где можно «разгуляться» без стеснений. В этом преобразовании довольно интересную стратегию заполнения площадей выбрала австралийская архитектурно-дизайнерская студия Allen Jack+Cottier. Приоритетом в процессе реновации стало стремление держаться подальше от создания привычных стен и перегородок, и вместо этого, они создали оригинальный кокон по центру имеющейся площади.
Оригинальный дизайн спальни и ванной комнаты в бывшем промышленном складе (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.
Объемный белый элемент, имитирующий своды пещеры, стал не просто разделительной деталью в интерьере, но и превратился в оригинальную ванную комнату и совсем уж необычную спальню. Несмотря на футуристические объекты, находящиеся внутри помещения, авторы проекта попытались сохранить деревенскую эстетику в виде массивных деревянных балок, индустриальный стиль поддерживается оголенными кирпичными стенами в некоторых зонах и каменно-металлическими поверхностями в кухне. Современная эклектика просматривается в светильниках и предметах мебели.
Дизайн преображенного склада получился домашний и привлекательный, хотя и сохраняет некоторые детали индустриального стиля (Сидней, Австралия). | Фото: happymodern.ru.
Учитывая высоту потолков, жилое пространство разделили на два уровня, в итоге дом получился целых 1060 кв. м., в котором оформили четыре комфортных спальни с ванными комнатами, просторную гостиную, большую кухню, музыкальный зал, а также террасу и бассейн с зонами отдыха на свежем воздухе.
3. Старый фермерский дом превратили в стильное жилье (Грац, Австрия)
Старый фермерский домик подвергли полной реконструкции, чтобы создать современный дом (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.
В сельской местности, на севере Граца (Австрия), закончилась довольно оригинальная перестройка и перепланировка старого фермерского дома, который не просто потерял привлекательный вид, но и морально устарел. За столь сложную работу взялись сразу две местные архстудии Erich Prödl и Hammerschmid Pachl Seebacher architekten. Создатели проекта решились полностью заменить самую проблемную часть дома на современное строение, в котором обустроили гостиную-столовую, спальни и просторную библиотеку.
Старая часть дома получила новую жизнь (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.
С другой стороны, пристроили часть дома с открытой верандой и внизу, и на втором ярусе, с которой открывается восхитительный вид на живописную природу и колоритные сельские окрестности. На верхней веранде нашлось местечко не только для зоны отдыха, но и для ...сауны, так что теперь можно совмещать принятие оздоровительных процедур с наблюдением за своими владениями.
В новой части дома создали зоны отдыха и сауну (Грац, Австрия). | Фото: etoday.ru.
Чтобы органично связать старое каменное здание, окружающий сельский ландшафт и новую постройку, в качестве основного стройматериала выбрали натуральное дерево и много стекла. Деревянные элементы остались в неизменном виде, без какой-либо дополнительной обработки и украшательства, ведь оно само по себе является самым главным украшением даже в интерьере современного дома.
4. Крутое превращение водонапорной башни в жилой дом (Стееноккерцель, Бельгия)
Старую водонапорную башню превратили в стильное современное жилье (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: news.myseldon.com.
Еще один, по-настоящему, крутой проект трансформации воплотился в жизнь в бельгийском городе Стееноккерцель. Перед дизайн-студией Bham была поставлена задача превратить старую водонапорную башню, созданную в конце 30-х, в комфортабельный жилой дом. Специалистам пришлось не просто привести в порядок инженерное сооружение высотой 30 м., а полностью его перепрофилировать и создать полноценное жилье. В ходе реконструкции как внутренняя, так и внешняя части башни были полностью отремонтированы, но стратегии преобразований кардинально отличались в каждом случае.
Чтобы создать особый колорит, оставили некоторые элементы от инженерного сооружения (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.
Мало кто может похвастаться такой ванной комнатой (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.
Что касается внешнего вида, то экстерьер сооружения был возвращен к своему первоначальному состоянию. В этом большой сложности не было, специалисты студии отремонтировали часть фасада, заменили несколько поврежденных элементов, увеличили окна на вернем этаже и покрасили стены. Однако интерьер пришлось менять радикально, ведь инженерное сооружение нужно было превратить в жилое пространство.
Стильный интерьер дома в водонапорной башне создавали специалисты дизайн-студией Bham (Стееноккерцель, Бельгия). | Фото: casavogue.globo.com.
Конечно же, чтобы поддержать необычность атмосферы, некоторые из существующих элементов были сохранены: основной водовод, бетонные потолки, массивные вентили, стальные лестницы и водный бассейн. Но в остальном пространстве все изменилось до неузнаваемости, дизайнеры проработали и аккуратно внедрили дополнительные элементы, необходимые для того, чтобы водонапорная башня стала уютным и современным жилым домом, оснащенным множеством оригинальных функций.
5. Самая узнаваемая и дорогостоящая реновация в мире – Часовая башня в Бруклине (Манхэттен, США)
Часовая башня бруклинской картонной фабрики превращена в самый дорогой пентхаус города (Манхэттен, США). | Фото: onashem.mediasole.ru.
Это, пожалуй, самое интересное и известное преобразование в мире. Вряд ли автор проекта, создавший в 1915 г. стандартную для такого рода построек картонную фабрику мог предположить, что пройдет сотня лет и его оригинальное украшение в виде часовой башни превратится в самую дорогую квартиру в городе. За все это время, по сути, в техническом помещении находились и складские объекты, и мастерские и даже художественные студии, ведь творческие личности всегда тяготеют к лофтовым помещениям, с которых открывается красивейший вид на город.
Таким панорамным видом можно наслаждаться вечно (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.
Но все эти времена ушли в прошлое, когда у этого уникального помещения появился слишком предприимчивый владелец – Дэвид Валентас (девелопер района DUMBO), объединивший три верхних этажа.
Справка: DUMBO — исторический район Нью-Йорка, вымощенный булыжником. Появился он на месте бывшей промзоны между Бруклинским и Манхэттенским мостами. Теперь – это один из самых известных и модных районов Нью-Йорка.
Кухня огромных размеров под стать самой жилой резиденции (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.
Расположение и щедрое остекление обеспечат будущих владельцев захватывающим 360-градусным обзор Нью-Йорка. Плюс ко всему огромные панорамные окна в виде часов-иллюминаторов диаметром 4,2 м. выходящие на все 4 стороны, стали особым украшением интерьера.
В этом пентхаусе можно и покупаться, и прогуляться под …облаками (Часовая башня, Манхэттен). | Фото: redeveloper.ru.
И это без учета стеклянной террасы с потрясающим видом на Манхэттен, которая находится на самой крыше часовой башни.
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