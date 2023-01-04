Откуда пошло выражение «крестовый поход» и появился миф о крестоносцах

Недавняя археологическая находка

Меч предположительно принадлежал рыцарю-крестоносцу.

Почему термины «крестоносец» и «крестовый поход» неверны

Не все крестоносцы - христиане и не все христиане - крестоносцы.

Прошлое оказалось гораздо сложнее

Папа Урбан II на Клермонском соборе в 1095 году.

Все политические противники Папы - еретики.

Картина Шарля-Филиппа Ларивьера XIX века, изображающая битву при Монжизаре в 1177 году.

Иерусалим - священная цель.

Этот гобелен 17 века, созданный по заказу кардинала Пьетро Оттобони, внучатого племянника Папы Александра VIII, изображающий романтизированную версию Первого крестового похода христиан на Иерусалим.

Картина, изображающая осаду Акко в 1291 году.

Как называли «крестоносцев» сами мусульмане

Европейцы - немытые варвары.