Откуда пошло выражение «крестовый поход» и появился миф о крестоносцах

Несмотря на то, что так называемые «крестоносцы» благословлялись на «крестовые походы» самим Папой римским, преклоняя колени перед Святым Крестом, к христианству они отношения не имели. О спасении заблудших душ и Божьих благословениях эти «воины света» вовсе не помышляли. Учёные давно выражают крайнее недовольство этими анахроничными терминами, предлагая от них отказаться. Кому и зачем было выгодно объединить разрозненные средневековые конфликты таким образом? Представить эдакой эпической битвой между добром и злом, христианством и исламом, цивилизацией и варварством?
Недавняя археологическая находка
Не так давно, этой осенью, дайвер случайно обнаружил у побережья Израиля невероятно впечатляющую находку. Это был средневековый меч. Артефакт оброс ракушками, но в целом прекрасно сохранился. Археологи тщательно и аккуратно очистили оружие. Оказалось, что меч принадлежал рыцарю эпохи крестовых походов.
Меч предположительно принадлежал рыцарю-крестоносцу.
Несмотря на то, что об артефакте раструбили все СМИ, известно о нём чрезвычайно мало. Археология - это наука, которая требует осторожной медлительности, аккуратности и скрупулёзности. Каждой, самой незначительной мелочи нужно уделить максимально тщательное внимание. Тем не менее в новостях по всему миру разнеслась информация о мече «крестоносца». Этот анахроничный термин уже много лет вызывает в исторических кругах жаркую полемику.
Почему термины «крестоносец» и «крестовый поход» неверны
Большинство учёных считают, что от использования подобных терминов стоит немедленно отказаться. Конечно, они весьма удобны в описании известных событий определённой эпохи. Как ещё описать и объяснить «священные» войны, которые велись в те времена Западом против Востока? Увязать сюда христианские верования оказалось выгодно всем. Тем не менее далеко не все «крестоносцы» были христианами, а не все христиане «крестоносцами». Кроме того, походы совершались не только против мусульман, но и против евреев и даже против единомышленников-христиан.
Не все крестоносцы - христиане и не все христиане - крестоносцы.
Прошлое оказалось гораздо сложнее
Термин «крестовые походы», в его современном понимании, относится к серии религиозных войн, которые вели мусульманские и христианские армии между 1095 и 1291 годами. Это чрезвычайно долгая и невероятно увлекательная история. Сегодня она продолжает активно обсуждаться историками. Этот период романтизирован и увековечен в драматических фильмах, литературных романах и эпических компьютерных играх. Всё это понятно, но значение у этих «священных» войн было совершенно иным. Да и священными они не были.
Всё началось с того, что в 1095 году папа Урбан II произнёс горячую проповедь о необходимости завоевания Иерусалима. Священный город должен был принадлежать европейским властителям. Это и положило начало целой серии военных кампаний против мусульман. Иерусалим был отвоёван в 1099 году. Тогда на Востоке было организовано несколько небольших княжеств. Сегодня их принято называть «государствами крестоносцев».
Папа Урбан II на Клермонском соборе в 1095 году.
Идея о принятии священного обета для участия в подобных военных походах появилась лишь столетие спустя. В течение этого времени она отшлифовывалась и усовершенствовалась различными Папами. Озабоченные получением неограниченной власти и богатств, «отцы церкви» активно прикрывались христианством. Действительно, лозунг «сделайте нас богаче и подарите нам мировое господство» вряд ли бы смог кого-либо вдохновить. А вот победа над врагами истинной веры и получение денежного и духовного вознаграждения — вполне. Все, кто не подчинялся власти Папы — это безбожники и еретики, участь их известна.
Все политические противники Папы - еретики.
Крестовыми походами эти войны тогда всё же никто не называл. Кроме того, это были совсем не единственные события, происходившие за эти два столетия на Ближнем Востоке или в Европе. Те, кого сегодня принято называть «крестоносцами», были весьма немногочисленны. Ошибочна привычка ссылаться на «эпоху крестовых походов» или называть все мелкие княжества, которые сформировались, а затем пали в те времена, «государствами крестоносцев». Единой идентичностью там и не пахло. Жители этой части Ближнего Востока и Северной Африки в ту эпоху были невероятно разношёрстым обществом. Там были и христиане, и мусульмане, и евреи, а также многочисленные представители иных религий. Они говорили на разных языках, представляли разные этносы. Это были не религиозные воины-фанатики, а просто представители своего времени. Того времени, когда преобладало ужасающее насилие, гибридность общества и культур.
Картина Шарля-Филиппа Ларивьера XIX века, изображающая битву при Монжизаре в 1177 году.
Специалисты по истории исламского искусства недоумевают как можно важные артефакты, например, султаната мамлюков, причислять к периоду «крестоносцев». Они считают это в корне ошибочным и дискриминационным. Это похоже на европейское колониальное высокомерие. Ближний Восток принято при этом представлять землями, заселёнными отсталыми варварами. Тут весьма сложно разобраться в причинах такого положения дел. Ведь с самого начала термин «крестовый поход» был анахронизмом. Лишь удобным способом хоть как-то объединить все невероятно запутанные, разрозненные события с бесконечным спектром мотиваций в единое целое. Конечно, любую сомнительную военную кампанию можно оправдать, назвав её «крестовым походом». Таким образом, выражение прижилось. Оно стало использоваться повсеместно, демонстрируя власть и заставляя обличителей покорно молчать.
Иерусалим - священная цель.
Случилось это намного позже начала средневековых «христианских» священных войн. Латинское слово crucesignatus, или «отмеченный крестом», впервые появилось в начале 1200-х годов, когда так называемая «эпоха крестовых походов» подходила к своему концу. В английском языке, например, слова «крестоносец» и «крестовый поход» появились не раньше начала 18 века. Викторианским историкам показалось удобным обозначить этот период войн между христианским и мусульманским миром за мировое господство, как битву между тем, что они считали добром и злом. Кроме того, так было легче оправдать европейский колониализм. Просвещённые европейцы несли цивилизацию «тёмным» представителям иных народностей.
Этот гобелен 17 века, созданный по заказу кардинала Пьетро Оттобони, внучатого племянника Папы Александра VIII, изображающий романтизированную версию Первого крестового похода христиан на Иерусалим.
Представление столкновения христианства и ислама, как борьбы цивилизованного человечества с варварами — это попытка подмены исторических истин. Выше уже говорилось о том, что крестовые походы велись не только против мусульман. Что ещё более важно, они прекратились, открывая период независимости и взаимозависимости между Европой и Ближним Востоком. Крестовые походы были отнюдь не самыми важными событиями, которые происходили во времена средневековья.
Картина, изображающая осаду Акко в 1291 году.
Как называли «крестоносцев» сами мусульмане
В арабских текстах того времени нет упоминаний о «крестоносцах». Всех, кого сегодня называют таковыми, тогда на Ближнем Востоке именовали «франками». Так называли практически всех европейцев, придавая слову «франкский» некий уничижительный оттенок. Так мусульмане обозначали для себя тех, кого, внимание, считали «немытыми варварами»!
Европейцы - немытые варвары.
Конечно, термин не точен. Ведь средневековая Европа была очень разной. Но подобная формулировка — часть истории. Кроме того, в арабских источниках той эпохи «крестовые походы» не занимают настолько важного места, как в европейских. В свете всего вышеизложенного хочется предложить хотя бы попробовать поговорить с прошлым человечества без современных предубеждений. Дать истории свободу...
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