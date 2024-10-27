15 ценных кулинарных хитростей, которые помогут справиться с различными проблемами на кухне

Кулинарные советы, которые стоит знать каждому.
Вашему вниманию полтора десятка полезных кулинарных хитростей, которые помогут совладать с самыми разнообразными кухонными проблемам. Даже если эти советы не пригодятся сразу, их будет полезно знать на будущее.
1. Сахарная пудра
Рецепт сахарной пудры.
Понадобилась сахарная пудра, а ее, как назло нет?самостоятельно не составить труда. Используйте кофемолку, ступку, мельницу для специй или блендер, чтобы измельчить сахар и превратить его пудру.
2. Подгоревший лук
Охлаждаем сковородку.
Лук во время обжарки сильно почернел? Положите в центр сковородки кубик льда, чтобы остудить посудину. Вода быстро испарится, а лук будет спасен.
3. Винный лед
Замороженные кубики вина.
Если у Вас в холодильнике хранится начатая бутылка вина, которую никак не удается допить, разлейте его в формы для льда и заморозьте. Винный лед можно использовать для приготовления соусов, мяса или коктейлей.
4. Свекла
Вареная свекла.
Те, кто хоть раз варил свеклу, знают, что этот процесс занимает массу времени. Однако есть хитрости, которые помогут сократить приготовление свеклы. Например, варите свеклу в большом количестве воды на большом огне, не накрывая крышкой, в течение пятнадцати минут, а после поместите корнеплоды под ледяную воду на пять-десять минут.
5. Горечь лука
Нейтрализуем горечь лука.
Слишком горький лук может испортить даже самое вкусное блюдо. Чтобы нейтрализовать горечь лука, обдайте его кипятком.
6. Рассыпчатые блюда
Рассыпчатые макароны и рис.
Чтобы макароны и рис не превращались в клейкую неаппетитную массу, добавляйте во время варки немного подсолнечного или оливкового масла в воду.
7. Шинковка лука
Легко нарезать лук.
Мало, кто любит резать лук. Кроме слез, которые вызывает лук, его еще и очень неудобно держать в руках. Чтобы ускорить и облегчить процесс нарезки, попробуйте не срезать хвостики, за которые в процессе шинковки Вы и будете поддерживать луковицу, а когда закончите, просто выкинете их.
8. Излишки жира
Жирная курица.
Курица получилась слишком жирной? Убрать излишки жира и масла можно, слегка промокнув мясо птицы бумажными полотенцами.
9. Хрустящая корочка
Хрустящая золотистая корочка.
Мясо с хрустящей корочкой - это замечательное и очень аппетитное блюдо, которое станет изюминкой любого стола. Добиться хрустящей золотистой корочки поможет столовая ложка муки, добавленная в сковородку во время жарки.
10. Острый перец
Жжение от острого перца.
Всем, кому хоть раз доводилось использовать острый перец, будь-то перец-чили, халапеньо или любой другой, знает про неприятное жжение на пальцах и более серьезные ожоги, которые можно заработать, неосторожно обращаясь с ним. Убрать жжение с рук поможет оливковое масло. Смазывайте им руки до и после работы с перцем. А унять жжение в глазах помогут компрессы из ватных дисков, пропитанных молоком.
11. Запах чеснока
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Чеснок способен добавить пикантности практически любому блюду. Но у этого ингредиента есть и один существенный минус - стойкий и неприятный запах, который остается во рту и на руках. Убрать запах чеснока с рук поможет сок лимона. Нужно хорошо вымыть руки с мылом, а после протереть их лимонным соком. Устранить запах изо рта помогут очищенные орехи или корешки петрушки. Хорошенько пожуйте выбранный продукт до образования кашицы и выплюньте.
12. Выкипание жидкости
Средство от выкипания.
Чтобы кипящий суп или вода не вытекал, положите поперек кастрюли деревянную ложку. Пузырьки будут касаться ложки, и лопаться, не выливаясь на плиту.
13. Хранение сыра
Секрет хранения сыра.
Чтобы сыр не засох и не обветрился на срезе, перед тем, как отправить его в холодильник смажьте место среза маслом или маргарином. Такая хитрость поможет дольше удержать влагу внутри продукта и предотвратит появление сухой корки.
14. Запах из холодильника
Неприятные запахи в холодильнике.
Место, где хранятся продукты питания должно быть чистым, а внезапно появившийся неприятный запах, никак не ассоциируется с понятием чистоты. Устранить запах поможет раствор из воды, соды и нашатырного спирта. Вымойте этим раствором поверхность холодильника и все его составляющие. А чтобы избежать появления запахов в будущем, храните на одной из полочек открытый пакетик с несколькими таблетками активированного угля.
15. Фольга для запекания
Запекайте на фольге.
Используйте фольгу для запекания мяса, птицы, рыбы, сыров и овощей, чтобы не пачкать посуду и сохранить собственные силы. Фольга прекрасно обеспечивает консистенцию и аромат, приготавливаемых в ней продуктов без всякого дополнительного вмешательства человека в процесс готовки.
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