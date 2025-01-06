Кто из диктаторов был помешан на Кондолизе Райс и другие странные пристрастия одиозных политиков

Адольф Гитлер и увлечение Диким Западом

Адольф Гитлер фанател от вестернов еще в школе, а возглавив Третий Рейх ставил вождя индейев Виннету в пример немецким солдатам







Фидель Кастро и любовь к мороженному

Брутальный Фидель Кастро любил не только сигары, но и мороженое

Иди Амин и одержимость Шотландией

Иди Амин (слева) / Кадр из фильма "Последний король Шотандии

Франсуа Дювалье, колдовство и вуду

Диктатор Дювалье был одержим магией и вуду, считал себя колдуном

Николае Чаушеску и нездоровая любовь к одежде

Чаушеску не отказывал себе в роскоши красиво одеваться, даже когда его народ голодал

Муаммар Каддафи помешался на Кондолизе Райс

Муаммар Каддафи был безума от американского госсекретаря Кондолизы Райс

Ким Чен Ын и страсть к швейцарскому сыру

Увлечение Ким Чен Ына швейцарским сыром нанесло ему немалый вред