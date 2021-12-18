Основа для ёлочных шаров

Многие уже давно делают елочные шары своими руками. Действительно, это не только отличный способ создать по-настоящему уникальное украшение, которое потом к тому же может стать оригинальным подарком, но и отдельный, довольно увлекательный вид творчества.

Частой проблемой в этом случае становится основа для шарика: ее либо нет, либо она имеет неподходящий размер.



Однако решить эту проблему можно довольно просто, изготовив основу для шара самостоятельно. Сделать же ее можно очень просто, быстро и без особых затрат.

Вам потребуются:



гипс;



воздушный шарик;



вода;



емкость для гипса;



бутылка



Первым делом по инструкции разводим гипс водой до достаточно жидкой, напоминающей блинное тесто консистенции. Здесь главное не перестараться, так как слишком жидкий раствор будет долго застывать. По возможности лучше использовать медицинский гипс, так как он более крепкий, а значит шар вы сможете сделать с более тонкими стенками.





Затем переливаем получившийся раствор в бутылку. Надуваем шарик до нужного размера, чтобы не выходил воздух, закручиваем его и надеваем на бутылку. Раскручиваем шарик.



Переливаем гипс внутрь шарика, снимаем его с бутылки, хорошо завязываем, а затем проворачивая шарик, хорошо распределяем гипс внутри него.

Если при разведении гипса вы использовали горячую воду, то он застынет быстрее.В любом случае примерно через 6 минут шарик уже можно будет снимать с гипсовой заготовки — просто аккуратно срезаем и отделяем его от гипса.Если вы планируете подвешивать шарик, то, пока гипс не застыл полностью, в нем стоит аккуратно проделать отверстие при помощи ножа.Также если вы планируете использовать получившуюся заготовку в качестве основы для композиции в шаре, то придавайте ей необходимую форму, пока гипс еще мягкий и легко надламывается.Вот и все, основа шара готова, дело теперь только за декором.А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать основу для елочных шаров из гипса своими руками.