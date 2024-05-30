Где самые козырные места, что может грозить за поцелуи на задних рядах: секреты кинотеатров

Все тайное когда-нибудь становится явным...
Невероятно драйвовая атмосфера, объемный звук и большой экран ежедневно манят в кинотеатр тысячи зрителей. Даже если дома есть современный навороченный телевизор и удобное кресло, мало кто откажется от привычного развлечения в кругу незнакомцев. Но не все так весело, как кажется на первый взгляд.
1. Пятница и выходные — не лучшие дни для просмотра фильма
По-настоящему насладиться атмосферой можно утром. /Фото: visitoceanside.org
И это не только потому, что в эти дни недели куча зрителей и тяжело купить билеты. Толпа оставляет много мусора, а работники кинотеатра не успевают его убирать. В поиске своего места можно обнаружить на полу между сиденьями остатки попкорна и даже липкие пятна от газировки. В особенно ходовые дни недели уборка может выполняться небрежно. Если вы любите чистоту, лучше приходить в кино утром. Ночью все должным образом очищается и моется чистящим раствором.
2. Звук опасен для здоровья
Резкие и внезапные звуковые эффекты способны повредить барабанные перепонки./Фото: d1grj1r615atwi.cloudfront.net
В кинотеатрах больше заботятся об эффектности, чем о вашем здоровье. Несмотря на то, что существуют четкие нормативы по допустимой громкости, эти правила не всегда соблюдаются. Особенно опасно смотреть в кинотеатре боевики, в которых много громких сцен и взрывов. Именно их звучание обычно превышает утвержденный уровень. Если уж особенно любите зрелищные фильмы на большом экране, лучше не брать билеты на места рядом с акустическими установками.
3. Где самые козырные места?
К выбору места нужно подходить с умом. /Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net
Не все знают, что лучшие места - не те, что посередине или ближе к экрану. Самые впечатляющие визуальные эффекты и лучший звук достаются тем, кто сидит в рядах, на две трети удаленных от экрана. Естественно, лучше всего сидеть по центру ряда. Именно на этих местах сидят инженеры, которые отвечают за калибровку звука и проверку качества изображения.
4. Воздействие на подсознание или умелый развод на деньги
Не зря еда и напитки в кинотеатрах такие заманчивые. /Фото: i.ytimg.com
Уже и не вспомнить времена, когда киносеансы обходились без попкорна и колы или других ароматных снеков. Сейчас многие кинотеатры даже предлагают расширенное меню, в котором можно найти картошку фри, пиццу и хот-доги. Если вы замечали, что ваш аппетит увеличивается по мере приближения к кассам, это не просто ощущение. В кинотеатрах действуют хитрые приемы, которые действуют прямо на подсознание. Они пробуждают стойкое желание что-нибудь купить.
Привлекательные витрины действуют одурманивающее. /Фото: 4.bp.blogspot.com
В первую очередь это расположение зоны с едой — она находится рядом с кассой или кинозалом, так точно никто не пройдет мимо. Во-вторых, красочные постеры с ледяной колой и аппетитным попкорном возбуждают аппетит и чувство жажды. В-третьих, особый аромат, который сразу привлекает внимание. В некоторых кинотеатрах даже есть специальные вентиляционные отверстия, которые запускают запах от машины попкорна прямо в зал для просмотра.
5. Почему попкорн такой дорогой?
Покупая попкорн в кинотеатре мы сильно переплачиваем. /Фото: biggerbolderbaking.com
Минимум 70% денег от продажи билетов уходит студиям по выпуску фильмов. Так что кинотеатрам просто нечем зарабатывать себе на жизнь, если они не будут продавать дорогущий попкорн. Его цена примерно в 4-8 раз дороже обычной, а вкус и качество не лучше чем в обычном магазине. То же самое касается и напитков. За те же деньги, что вы потратите на небольшой стаканчик, в магазине можно купить двухлитровую бутылку напитка или даже больше. Кстати, уникальные предложения, которые по идее должны выходить дешевле, если купить сразу еду и напиток, на самом деле стоят примерно так же. Это просто еще одна уловка, чтобы посетители купили больше.
6. Реально страшные фильмы
Пощекочем нервы? /Фото: media4.hw-static.com
Иногда фильмы производят действительно ужасающий эффект. Особенно если смотреть их на большом экране, в темноте, среди всеобщей накаленной атмосферы. Тут можно не только не сдержаться и закричать, но и упасть в обморок. Работники киноиндустрии делятся секретом, что некоторые особо впечатлительные зрители даже выбегают из зала. Такое жуткое влияние, например, произвел фильм «Сырое» о каннибалах. Одному мужчине особо не посчастливилось: падая в обморок, он ударился головой о стену так, что пришлось вмешаться врачам. Особо чувствительным особам лучше отказаться от просмотра действительно страшных фильмов.
7. Лучше не смотреть фильмы в 3D
Эффектность зашкаливает, но головной мозг страдает. /Фото: pawsometalk.com
Ощущали ли вы неприятное чувство при просмотре 3D-фильмов? Многим даже хочется снять очки и дать глазам небольшой отдых. Эти странные ощущения связаны с нетипичным эффектом, который создает 3D. Круто, когда вы будто находитесь внутри фильма и все движется вокруг, глаза воспринимают это как реальность и отправляют информацию в мозг. По идее тело тоже должно двигаться, но на самом деле остается на месте, о чем и сообщает внутреннее ухо, которое отвечает за координацию в пространстве. Противоположные посылы сбивают мозг с толку, вызывая неприятные ощущения, а иногда даже тошноту. Для обладателей такой чувствительности лучше ограничиться просмотром формата 2D.
8. Внимание, ведется наблюдение
Влюбленным парочкам не будет покоя на последнем ряду. /Фото: i.amz.mshcdn.com
Где-то раз в неделю или чаще работники кинозала расстраивают планы нерадивых влюбленных. Те, кто не стесняется смущать окружающих, должны знать — за порядком в зале пристально следят. Во многих кинотеатрах даже размещены камеры, направленные прямиком на последние ряды. Заметив что-то неприличное, нарушителей спокойствия тут же выгонят из зала. Так что обнимашки и страстные поцелуи лучше оставить для домашних просмотров.
9. Попкорном можно отравиться
Какое радостное лицо. Это чтобы вы не подозревали, что покупаете на самом деле. /Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com
Главная приманка кинотеатра — попкорн. Однако и он не всегда надлежащего качества. Большинство работников киноиндустрии признаются, что одним из лучших свойств попкорна считается сохранение неизменного вида на протяжении нескольких дней. Это позволяет продавать его несвежим без опаски быть рассекреченным. Когда попкорн не продается за день, его складывают в пакеты, а утром снова нагревают и продают. Зачем выбрасывать то, что и так приносит неплохую прибыль?
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