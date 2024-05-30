Где самые козырные места, что может грозить за поцелуи на задних рядах: секреты кинотеатров

Все тайное когда-нибудь становится явным...

1. Пятница и выходные — не лучшие дни для просмотра фильма

По-настоящему насладиться атмосферой можно утром. /Фото: visitoceanside.org

2. Звук опасен для здоровья

Резкие и внезапные звуковые эффекты способны повредить барабанные перепонки./Фото: d1grj1r615atwi.cloudfront.net

3. Где самые козырные места?

К выбору места нужно подходить с умом. /Фото: d2v9y0dukr6mq2.cloudfront.net

4. Воздействие на подсознание или умелый развод на деньги

Не зря еда и напитки в кинотеатрах такие заманчивые. /Фото: i.ytimg.com

Привлекательные витрины действуют одурманивающее. /Фото: 4.bp.blogspot.com

5. Почему попкорн такой дорогой?

Покупая попкорн в кинотеатре мы сильно переплачиваем. /Фото: biggerbolderbaking.com

6. Реально страшные фильмы

Пощекочем нервы? /Фото: media4.hw-static.com

7. Лучше не смотреть фильмы в 3D

Эффектность зашкаливает, но головной мозг страдает. /Фото: pawsometalk.com

8. Внимание, ведется наблюдение

Влюбленным парочкам не будет покоя на последнем ряду. /Фото: i.amz.mshcdn.com

9. Попкорном можно отравиться

Какое радостное лицо. Это чтобы вы не подозревали, что покупаете на самом деле. /Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com