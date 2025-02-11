Для чего нужен ящик под духовкой

А как вы используете выдвижной ящик под духовкой? Наверняка храните в нем различную кухонную утварь: противни, формы для запекания, сковороды и прочее. Однако, оказывается, у этого предмета есть более полезная и практичная функция. Какая именно – читайте в нашей статье. Спойлер – вы удивитесь.







В современных духовых шкафах нижний ящик часто отсутствует – производители стараются сделать приборы более компактными и функциональными, поэтому отказываются от данного отсека в пользу других полезных решений.

1. Зачем нужен ящик под духовкой?

2. Как ящик сохраняет тепло?

3. Можно ли хранить в ящике посуду?

4. Что нельзя класть в ящик?

Бонус: 5 вещей, которыми мы также пользуемся неправильно

А раньше без него сложно было представить даже самую простую и незатейливую духовку – он с самого начала был частью конструкции.Современное поколение искренне считает, что ящик создавался для хранения посуды – и это неудивительно, ведь на большинстве кухонь очень мало места, поэтому каждая полка и ниша используется с умом. Однако на самом деле его истинная функция кроется в другом.Многие не знают о предназначении этого ящика.Итак, давайте перейдем к ответу на главный вопрос. Действительно, ящик под духовкой предназначен для хранения…но только не посуды, а готовой еды, которую вы только что сняли с плиты или вытащили из духовки. Это своего рода теплая полка, временное пристанище для блюд, созданное для того, чтобы они не остыли, а также не утратили свою свежесть и аромат.Изобретение очень полезное и актуальное, ведь оно позволяет приготовить ужин заранее, а не суетиться на кухне, когда гости уже стоят на пороге. Также оно оказывается незаменимым, если вы уже планировали накрывать на стол, но члены семьи позвонили и сказали, что задерживаются на работе или стоят в пробке. Конечно, можно по привычке оставить форму с блюдом прямо в духовке, но тогда есть риск пересушить его. А вот если разместить еду в нижнем ящике, такой проблемы не будет – она обязательно сохранит не только нужную температуру, но также текстуру и аромат, что немаловажно.Особенно это удобно в случае с десертами. Пока гости наслаждаются мясом, нахваливают ваши салаты и обсуждают последние новости, пирог или булочки спокойно дожидаются своей очереди в ящике – а вы не переживаете, что они остынут или пересохнут. У ящика есть еще одна интересная функция, но ею могут похвастаться лишь некоторые газовые плиты. Если в приборе нагревательный элемент находится внизу, то отсек можно использовать в качестве гриля. К сожалению, очень мало хозяек знают о том, что в выдвижном шкафу можно подрумянить верх мяса, рыбы, лазаньи или запеканки, а ведь это отличный «завершающий» элемент блюдаЧтобы блюдо точно не остыло, его заворачивают в фольгу.Так как этот отсек располагается прямо под основной камерой духовки, когда в ней что-то готовится, он улавливает часть тепла и сохраняет его продолжительное время. Благодаря этому блюда, которые находятся в ящике, сохраняют комфортную температуру – не остывают и не перегреваются.В ящике часто хранят посуду.Несмотря на то, что изначальная задумка создателей духовок была отличной, некоторые хозяйки редко пользуются духовками, предпочитая готовить его на плиту, в мультиварке или аэрогриле. В этом случае целесообразнее использовать ящик именно для хранения посуды (особенно, если кухня не отличается большими габаритами). Сковороды, противни, формы для запекания – эта и другая кухонная утварь прекрасно помещается в отсеке и всегда находится под рукой. То есть ящик выполняет сразу две функции: поддерживает порядок на кухне и помогает в качественной организации хранения.Использовать ящик для инструментов – не очень хорошая идея.Если посуда спокойно может храниться в отсеке под духовкой, то есть несколько вещей, которые категорически нельзя туда класть. Мы говорим о кухонных полотенцах, инструментах, салфетках для уборки, бытовой химии, а также любых бумажных изделиях. Эти предметы легко воспламеняются при нагреве, и если вы вдруг забудете убрать их из ящика, когда будете использовать духовку, появится риск возгорания.Также не стоит убирать туда стаканы, бокалы, тарелки и кружки. Во-первых, вам будет не слишком удобно постоянно наклоняться за ними, а во-вторых, нельзя не согласиться, что горячая духовка – не самый лучший сосед для стеклянной, фарфоровой или керамической посуды. Она может попросту лопнуть, когда вы будете что-то готовить в духовке. Кроме того, если вы будете запекать какое-то сочное блюдо, например, утку я яблоками, капли соуса, вытекшего из противня, могут попасть в нижний ящик. А теперь представьте, как долго вы будете отмывать капли жира со стеклянных бокалов. Вот и мы о том же.Отверстие помогает измерить порцию спагетти.Ящик под духовкой – не единственная вещь, об истинном предназначении которой не догадываются хозяйки. Есть еще несколько предметов, которыми они зачастую пользуются неправильно.• Пресс для чеснока. Мы привыкли с его помощью измельчать чеснок, а знали ли вы, что он также может очистить зубчики от шелухи? Нужно лишь отрезать кончик, положить зубчик в пресс и сжать ручки – вуаля, перед вами полностью очищенный чеснок, который дальше можно использовать по назначению.• Ложка для спагетти. Наверняка вы миллион раз задавались вопросом, зачем нужно отверстие посередине ложки. Оказывается – это мерка для одной порции спагетти и любых других длинных макарон. В отверстие помещается ровно 80 граммов, что считается идеальной порцией для одного человека. Теперь вы сможете готовить макароны по количеству персон, не переживая, что кому-то не хватит спагетти или их останется в кастрюле слишком много.• Хранение в холодильнике. Яйца и молоко, которые мы привыкли держать на дверце холодильника, на самом деле хранить там нельзя (хоть это и очень удобно). Температура, которая держится на полке, абсолютно не подходит для этих продуктов, поэтому они портятся гораздо быстрее, чем должны.• Отверстие в разделочной доске. Мы используем его для хранения доски, чтобы подвесить ее за крючок, но на самом деле отверстие нужно для того, чтобы аккуратно ссыпать нарезанные продукты в кастрюлю, тарелку или сковороду.• Сотейник или кастрюля с длинной ручкой. Обычно в такой ручке есть отверстие, и нет, оно никак не связано с удобством хранения посуды. Отверстие нужно для того, чтобы вы вставляли в нее деревянную ложку или лопатку, которой перемешиваете содержимое кастрюли. Отличное решение, ведь вам не нужно думать, куда положить грязную ложку.