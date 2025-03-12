Как женщина стала самым успешным пиратом, или 15 фактов, о которых не рассказывали в школе

На уроках истории не рассказывали много интересного

В 1740 году баварский герцог Клеменc Август основал тайное общество, именуемое «Орденом Мопса» / Фото: pulcherrimus.com.ua

Самым успешным пиратом всех времен и народов была китаянка Чжэн Ши / Фото: 4.bp.blogspot.com

Египетский фараон Тутанхамон был женат на родной сестре / Фото: x.myfunnybar.ru

Ацтеки каждый год приносили в жертву около 250 тысяч человек / Фото: interesnyefakty.org

До 1946 года японцы свято верили, что император - это божество / Фото: sb.by

Арабские цифры придумали вовсе не арабы / Фото: cdn.hipwallpaper.com

Иосиф Сталин строжайше запрещал фотографировать себя без предупреждения / Фото: i01.fotocdn.net

Лев Толстой был ярым вегетарианцем / Фото: s00.yaplakal.com