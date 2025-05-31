Как убрать запах пота с одежды

Летом и во время занятий спортом нашим верным спутником становится ОН – великий и ужасный пот. С одной стороны, с его помощью организм регулирует тепловой баланс, но с другой – появляется ужасный запах, который ощущаем не только мы, но и окружающие.

Сегодня мы расскажем, как устранить его, если стирка в машинке уже не помогает.

Почему сложно устранить запах пота?

Средство 1: Хозяйственное мыло

Средство 2: Уксус + сода

Средство 3: Соль

Средство 4: Нашатырный спирт

Как убрать запах пота без стирки?

Как избежать появления неприятного запаха?

Чтобы выглядеть красиво и опрятно, важно не только надевать чистую, поглаженную одежду, но и следить за отсутствием какого-либо неприятного запаха. Часто причиной его возникновения становится пот, который неизбежно появляется на теле во время физических нагрузок и когда в помещении либо на улице жарко. Он впитывается в ткань и сопровождает вас ровно до того момента, пока вы не переоденетесь. Чтобы не испытывать дискомфорт и сохранить свежесть одежды, важно знать, как справиться с запахом пота.Пот неприятно пахнет.Потоотделение – нормальный и нужный организму процесс, так как он помогает вывести избыток влаги и токсины. При этом сам пот абсолютно нейтральный по запаху – появление неприятного аромата провоцируют бактерии, которые активно размножаются на влажной поверхности, будь то кожа или одежда. В результате их жизнедеятельности и возникает специфический запах, который лишь усиливается с течением времени.Если вы ощутили на одежде или коже неприятный аромат – это первый признак того, что количество вредных микроорганизмов резко увеличилось и с ними нужно бороться. Кстати, уничтожить бактерии недостаточно – важно удалить с ткани остатки пота, иначе он въестся в материал и избавиться от него будет практически невозможно.Натрите загрязненные участки хозяйственным мылом.Не зря у наших мам и бабушек под рукой всегда было хозяйственное мыло. Понятно, что Советский Союз не мог похвастаться большим количеством бытовой химии, и приходилось пользоваться тем, что было в постоянном доступе, но это не единственная причина популярности хозяйственного мыла. Оно прекрасно справляется с большим количеством загрязнений, и с запахом пота в том числе, поэтому такой помощник актуален и сейчас.Все, что вам нужно сделать – смочить водой неприятно пахнущие участки, а затем намылить их с изнаночной стороны хозяйственным мылом и оставить на 30 минут. По истечении времени оправьте грязную одежду в стиральную машину или постирайте руками.Обратите внимание: Хозяйственное мыло можно использовать только для обработки светлых тканей, а вот яркие после контакта с ним могут потускнеть.Уксус и сода уберут пятна и устранят запахЕсли вы несколько дней подряд носили одну и ту же одежду, запах пота может въесться в ткань и стать очень стойким. В этом случае хозяйственное мыло может не справиться, и нужно будет прибегать к помощи более серьезных средств, например, соды и уксуса. Чтобы средство сработало, важно знать правильный порядок действий.Налейте в таз три литра теплой воды, добавьте 100-150 миллилитров уксуса (количество зависит от размера вещи), хорошо перемешайте и поместите грязную одежду. Оставьте ее в замоченном виде на два-три часа, а затем постирайтесь в стиральной машине. Когда будете насыпать в отсек стиральный порошок, добавьте к нему несколько чайных ложек соды.Растворите соль в воде и обработайте пятнаМногие не знают, но соль отлично справляется с большим количеством самых разных загрязнений, отлично заменяя профессиональные порошки, отбеливатели и пятновыводители. Запах пота также не может устоять перед ней, поэтому советуем попробовать это средство, если хотите вернуть свежесть одежде дешево и быстро.Наберите в стакан воду, растворите в ней две столовых ложки соли, хорошо перемешайте и дождитесь, пока она полностью растворится. После этого перелейте жидкость в пульверизатор и нанесите на загрязненные участки. Оставьте одежду в таком виде на пару часов, а затем постирайте.Нашатырь не оставляет запахаЕсли пот высох и оставил на одежде некрасивые желтые следы, перед стиркой вещь обязательно нужно будет замочить. Вариант с уксусом мы уже рассматривали, теперь перейдем к не менее популярному и эффективному раствору, главным героем которого является нашатырный спирт.Наберите в миску один литр воды, добавьте 20 миллилитров нашатыря, хорошо размешайте и замочите грязную вещь. Также можно перелить готовый раствор в пульверизатор и обработать пятна. Оставьте одежду на полчаса, чтобы средство подействовало, а потом постирайте. Если будете стирать вручную, добавьте в воду для ополаскивания несколько капель эфирного масла. Оно не только подарит одежде приятный аромат, но и смягчит материал.После того, как вы постирали одежду, внимательно осмотрите ее со всех сторон. Если желтые пятна не до конца вывелись, нужно повторить обработку нашатырем и вновь отправить вещь в стиральную машину. Обычно такое случается, если пятна застарелые и пот сильно въелся в ткань.Положите грязную одежду в морозилку.Конечно, самый очевидный способ убрать запах пота с одежды – замочить ее, а затем постирать. Но если у вас сломалась стиральная машина, отключили воду, нет времени ждать, пока вещь высохнет или есть какая-то другая причина, по которой стирка невозможна, возьмите на заметку один из следующих лайфхаков:• Положите плохо пахнущую вещь в пакет, а затем отправьте в морозильную камеру на 10-12 часов. Бактерии не переносят низкие температуры, поэтому по истечении времени вы достанете из холодильника свежую одежду без единого намека на неприятный запах.• Нанесите на следы пота небольшое количество соды, вотрите в ткань и оставьте на ночь. Так как сода является прекрасным абсорбентом, она впитает в себя неприятный запах, и утром вам останется лишь стряхнуть с ткани ее остатки.• Чтобы разрушить отвердевшие частички пота, можно отпарить одежду. Повесьте ее на плечики и пройдитесь по загрязненным участкам. Обратите внимание, что для этих целей подходит только отпариватель или парогенератор, а вот утюг только усугубляет ситуацию.Имейте в виду, что все эти способы, скорее, экстренные, и они не смогут заменить полноценную стирку. Пятна и запах пота уйдут только после тщательной обработки ткани подходящими средствами.Пользуйтесь дезодорантом и специальными вкладышамиМы разобрались с тем, как устранить неприятный аромат с одежды, но, согласитесь, гораздо лучше, если его вообще не будет. Итак, какие меры нужно предпринять, чтобы не донимал запах пота? Во-первых, важно соблюдать правила личное гигиены и грамотно использовать дезодорант – так вы сможете снизить потоотделение. Также можно приобрести специальные впитывающие вкладыши и закрепить их в местах выделения наибольшего количества пота. Так он не сможет попасть на одежду и въесться в ткань.Если на одежде уже появились пятна, важно их вовремя вывести, чтобы они не стали застарелыми. Не стоит постоянно носить одну и ту же рубашку, футболку или платье без стирки. Даже если вы надевали вещь всего пару раз и на ней нет пятен, все равно нужно постирать одежду, чтобы запах пота не закрепился. Если же вы отправите ее в шкаф, на ткани появятся желтые пятна и неприятный запах, с которыми впоследствии будет бороться гораздо сложнее.