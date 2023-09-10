12 фактов о бородах, которых мы не знали

NaVoTe.ru углубился в тему бород и нашёл там двенадцать любопытных фактов, которыми можно удивить любого бородача.
Погонофобия — это боязнь бород и бородатых людей
Верите вы в это или нет, но на свете действительно есть люди, которые боятся бород! Когда они приближаются к кому-то с бородой, они испытывают приступы тошноты или панические атаки. Другие симптомы погонофобии — учащение сердцебиения и повышенное потоотделение.
Бороды увеличивают социальный статус мужчины
Исследование, проведённое в 2012 году, указывает на то, что женщины воспринимают мужчин с бородой как более успешных, чем безбородых. Также борода визуально прибавляет мужчине возраста, а женщины любят мужчин старше себя.
Борода растёт быстрее в дневное время
Возможно, это происходит потому, что в лучах солнца борода получает больше витамина D, который стимулирует рост волос. Может быть, поэтому злодеи и вампиры из кино не отращивают бород?.. В любом случае, если вы хотите быть обладателем роскошной бороды — почаще выходите на солнышко.
Касание бороды может привести к драке
В Средние века, если один мужчина касался бороды другого, это означало вызов на поединок. Да, борода — это серьёзное дело! Когда речь идёт о таком признаке мужского начала, как борода, всё, что остаётся — это бой на мечах.
Отращивание бороды было знаком траура
Многие сбривают бороду в знак траура, чтобы выразить свою скорбь, однако в римской культуре в период траура бороды отращивали. Это имеет смысл: последнее, о чём человек может думать в скорби — о бритье.
Короли использовали свои бороды, подписывая документы
В древние времена короли, чтобы показать, как они могущественны, добавляли три волосинки из своих бород в печати указов. Так они сообщали народу об указах, на которые нужно обратить особое внимание.
Борода может защитить от аллергии
Чем гуще борода, тем лучше она защищает своего владельца от пыли и пыльцы; это может быть особенно полезно весной и летом для тех, кто любит гулять на свежем воздухе.
Раньше существовал налог на бороды
В 17 веке в России человек, который хотел носить бороду, должен был платить за это 100 рублей в год. Плохо, когда мужчин наказывают за желание носить бороду, но, если вы хотите, чтобы ваша экономика процветала — как только не приходится вертеться!
Бороды могут сократить число свиданий в вашей жизни до минимума
Некоторые учёные считают, что мужчины бреют бороды, чтобы женщины чувствовали себя рядом с ними в безопасности. Также мужчины отращивают бороды лишь в том случае, если чувствуют себя в силах найти себе половинку и с ними и если считают, что шансов не меньше, чем без них. И действительно, не все девушки без ума от бород — некоторые думают, что парни с бородами просто странные.
Самые богатые мужчины — безбородые
89% мужчин из списка Форбс не имеют бород. Возможно, потому, что бороды многих смущают, а бизнесмены не хотят оскорблять или смущать никого в деловом мире.
Авраам Линкольн отрастил бороду по просьбе маленькой девочки
11-летняя девочка Грейс Бедель посоветовала президенту обзавестись бородой, утверждая, что она будет хорошо смотреться на его худом лице. К счастью, Линкольн послушался совета, и борода стала настоящим символом его правления.
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