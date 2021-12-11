12 тревожных фактов об устойчивом развитии планеты, предоставленных ООН

Глобальные проблемы человечества.
Научно-технический прогресс за последние десятилетия сделал огромный рывок. Но порой, заглядевшись в экран супермодного гаджета, люди не забывают о том, что происходит с их планетой. Организация Объединённых наций обеспокоена ситуацией, которая сегодня складывается с устойчивым развитием, и недавно опубликовала факты, которые должны заставить задуматься человечество, а возможно, даже изменить вектор развития.
1. Пресная вода и электроэнергия
Глобальные проблемы: пресная вода и электроэнергия.
Более 1 миллиарда людей до сих пор не имеют доступа к пресной воде. Каждый пятый человек в мире по-прежнему не имеет доступа к электроэнергии.
2. Уровень мирового океана
Глобальная проблема: уровень мирового океана.
Мировой средний уровень мирового океана поднялся на 19 сантиметров с 1901 по 2010 год. Это происходит из-за потепления и таяния льда.
3. Санитария и связь
Глобальные проблемы: санитария и связь.
Каждый третий человек не имеет доступа к основным услугам санитарии, таким как туалеты или ванны. Около 1,5 миллиардов людей до сих пор не имеют доступа к надежным телефонным услугам.
4. Истощение земель и трущобы
Глобальные проблемы: истощение земель и трущобы.
В 2008 году деградация и истощение земель оказывала влияние на 1,5 миллиарда людей во всем мире. Также, что интересно, сегодня в трущобах живут 828 миллиона людей, и это число продолжает расти.
5. Медицина и фармацевтика
Глобальные проблемы: медицина и фармацевтика.
80% людей, живущих в сельских районах в развивающихся странах, полагаются на традиционную медицину. Для оказания базовой медицинской помощи они используют лекарственные средства на основе растений. При этом СПИД в настоящее время является основной причиной смерти среди подростков в Африке.
6. Голод и образование
Глобальные проблемы: голод и образование.
66 миллионов детей младшего школьного возраста в развивающихся странах посещают занятия голодными. А всего в мире 121 миллион детей начального и среднего школьного возраста по состоянию на 2014 год не посещали школу. Что же касается стран, затронутых конфликтами, то в 2011 году 50 % всех детей перестали посещать начальную школу .
7. Энергосбережение
Глобальная проблема: энергосбережение.
Пятая часть конечного потребления энергии в мире в 2013 году поступала из возобновляемых источников энергии. Если бы люди во всем мире перешли на энергосберегающие лампочки, то каждый год бы экономилось около $ 120 миллиардов долларов.
8. Рост безработицы
Глобальная проблема: рост безработицы.
Глобальная безработица растет каждый год. К примеру, в 2007 году было 170 миллионов безработных мужчин, а в 2012 году, всего через 5 лет, уже 202 миллиона.
9. Порча продовольствия
Глобальная проблема: порча продовольствия.
По оценкам, каждый год одна треть всей произведенной пищи попросту пропадает. Она гниет в мусорных ведрах людей (в развитых странах редко какой обед доедают до последней крошки) или портится в магазинах, так и не будучи проданной.
10. Изменения климата
Глобальная проблема: изменения климата.
Энергия является доминирующим фактором для изменения климата. Именно благодаря выработке энергии производится около 60% от общего объема выбросов парниковых газов.
11. Детская смертность
Глобальная проблема: детская смертность.
Только половина женщин в развивающихся регионах получить рекомендуемый объем медицинского ухода, в котором они нуждаются во время беременности. Стоит ли говорить, какова детская смертности в малоразвитых странах.
12. Загрязнение мирового океана
Глобальная проблема: загрязнение мирового океана.
40% от мирового океана сильно зависит от деятельности человека. В частности, к более всего влияющим факторам относятся загрязнение, бесконтрольный вылов рыбы и лишение морских обитателей их бывших прибрежных мест обитания.
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