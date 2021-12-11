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12 тревожных фактов об устойчивом развитии планеты, предоставленных ООН


Глобальные проблемы человечества.

Глобальные проблемы человечества.

Научно-технический прогресс за последние десятилетия сделал огромный рывок. Но порой, заглядевшись в экран супермодного гаджета, люди не забывают о том, что происходит с их планетой. Организация Объединённых наций обеспокоена ситуацией, которая сегодня складывается с устойчивым развитием, и недавно опубликовала факты, которые должны заставить задуматься человечество, а возможно, даже изменить вектор развития.


1. Пресная вода и электроэнергия


Глобальные проблемы: пресная вода и электроэнергия.

Глобальные проблемы: пресная вода и электроэнергия.

 

Более 1 миллиарда людей до сих пор не имеют доступа к пресной воде. Каждый пятый человек в мире по-прежнему не имеет доступа к электроэнергии.

2. Уровень мирового океана


Глобальная проблема: уровень мирового океана.

Глобальная проблема: уровень мирового океана.

 

Мировой средний уровень мирового океана поднялся на 19 сантиметров с 1901 по 2010 год. Это происходит из-за потепления и таяния льда.

3. Санитария и связь


Глобальные проблемы: санитария и связь.

Глобальные проблемы: санитария и связь.

 

Каждый третий человек не имеет доступа к основным услугам санитарии, таким как туалеты или ванны. Около 1,5 миллиардов людей до сих пор не имеют доступа к надежным телефонным услугам.

4. Истощение земель и трущобы


Глобальные проблемы: истощение земель и трущобы.

Глобальные проблемы: истощение земель и трущобы.

 

В 2008 году деградация и истощение земель оказывала влияние на 1,5 миллиарда людей во всем мире. Также, что интересно, сегодня в трущобах живут 828 миллиона людей, и это число продолжает расти.

5. Медицина и фармацевтика


Глобальные проблемы: медицина и фармацевтика.

Глобальные проблемы: медицина и фармацевтика.

 

80% людей, живущих в сельских районах в развивающихся странах, полагаются на традиционную медицину. Для оказания базовой медицинской помощи они используют лекарственные средства на основе растений. При этом СПИД в настоящее время является основной причиной смерти среди подростков в Африке.

6. Голод и образование


Глобальные проблемы: голод и образование.

Глобальные проблемы: голод и образование.

 

66 миллионов детей младшего школьного возраста в развивающихся странах посещают занятия голодными. А всего в мире 121 миллион детей начального и среднего школьного возраста по состоянию на 2014 год не посещали школу. Что же касается стран, затронутых конфликтами, то в 2011 году 50 % всех детей перестали посещать начальную школу .

7. Энергосбережение


Глобальная проблема: энергосбережение.

Глобальная проблема: энергосбережение.

 

Пятая часть конечного потребления энергии в мире в 2013 году поступала из возобновляемых источников энергии. Если бы люди во всем мире перешли на энергосберегающие лампочки, то каждый год бы экономилось около $ 120 миллиардов долларов.

8. Рост безработицы


Глобальная проблема: рост безработицы.

Глобальная проблема: рост безработицы.

 

Глобальная безработица растет каждый год. К примеру, в 2007 году было 170 миллионов безработных мужчин, а в 2012 году, всего через 5 лет, уже 202 миллиона.

9. Порча продовольствия


Глобальная проблема: порча продовольствия.

Глобальная проблема: порча продовольствия.

 

По оценкам, каждый год одна треть всей произведенной пищи попросту пропадает. Она гниет в мусорных ведрах людей (в развитых странах редко какой обед доедают до последней крошки) или портится в магазинах, так и не будучи проданной.

10. Изменения климата


Глобальная проблема: изменения климата.

Глобальная проблема: изменения климата.

 

Энергия является доминирующим фактором для изменения климата. Именно благодаря выработке энергии производится около 60% от общего объема выбросов парниковых газов.

11. Детская смертность


Глобальная проблема: детская смертность.

Глобальная проблема: детская смертность.

 

Только половина женщин в развивающихся регионах получить рекомендуемый объем медицинского ухода, в котором они нуждаются во время беременности. Стоит ли говорить, какова детская смертности в малоразвитых странах.

12. Загрязнение мирового океана


Глобальная проблема: загрязнение мирового океана.

Глобальная проблема: загрязнение мирового океана.

 

40% от мирового океана сильно зависит от деятельности человека. В частности, к более всего влияющим факторам относятся загрязнение, бесконтрольный вылов рыбы и лишение морских обитателей их бывших прибрежных мест обитания.

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12 тревожных фактов об устойчивом развитии планеты, предоставленных ООН

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12 тревожных фактов об устойчивом развитии планеты, предоставленных ООНПодписаться на мой Instagram
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