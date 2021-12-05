10 малоизвестных исторических фактов, о которых не рассказывают в учебниках

Невозможно поверить, но... - Продаётся жена.

1. Торговля женами в Англии

Невозможно поверить: в Англии во время промышленной революции продавали жен.

2. Ненависть как азбука Морзе

Невозможно поверить: Сэмюэл Морзе ненавидел католиков и иммигрантов.

3. Размышления о суициде от Сенеки

Невозможно поверить: мысли Сенеки о самоубийстве.

4. Уничтоженный этюд да Винчи

Невозможно поверить: эксперты уничтожили бесценный этюд Леонардо да Винчи.

5. «Хилая» диарея Льюиса и Кларка

Невозможно поверить: диарея и венерические заболевания экспедиции Льюиса и Кларка.

6. Похабник Франклин

Невозможно поверить: Бенджамин Франклин пытался соблазнить жену друга.

7. Насилие в Оксфорде

Невозможно поверить: насилие в университетах было когда-то очень распространено.

8. Некрофилия по Геродоту

Невозможно поверить: бальзамирование и некрофилия в Древнем Египте.

9. «Часовая» эротика викторианской эпохи

Невозможно поверить: викторианцы скрывали эротические образы в своих часах.

10. Дешевое порно Маркантонио Раймонди

Невозможно поверить: массовое производство непристойных гравюр.