О чем рассказывают атмосферные фотографии лучших документальных фотографов современности

Фотография - это, пожалуй, самое откровенное и правдивое искусство. Ведь в кадр фотографов-докумендалистов попадают реальные события, которые, как правило, вызывают высокий общественный резонанс. За каждым таким снимком - событие или судьба.
1. Южный Судан, март 2011 года
Мальчик, который принадлежит к нилотской этнической группе из Южного Судана.
Франческо Зизола — знаменитый итальянский фотограф и журналист, который является одним из основателей агентства NOOR. С 1980 года освещал крупнейшие мировые конфликты, экологические, продовольственные и демографические проблемы. Основное внимание уделял глобальные проблемы человечества. Его работы отличаются уникальной эстетикой и четкой этической составляющий.
2. Большой Праздник Кувшинов
Кумбха Мела в Аллахабаде, 2001 год.
Прашант Панджар - один из самых известных индийских журналистов и фотографов. Его работы затрагивают проблемы экономического роста Индии, национально‑религиозную рознь, проблему каст и демографический кризис. Панджар активно путешествует по родной стране, создавая захватывающие фотографические истории.
3. Жуткая фотография
Автор фотографии Куба Камински.
Куба Камински - молодой фотограф, который родился в 1985 году в Варшаве. Получил учёную степень в высшей Государственной школе кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера в городе Лодзь. В 2004 году он начал работу в качестве профессионального фотографа в журнале «Zycie», а в 2005 году является штатным фотографом для ежедневной газеты «Rzeczpospolita».
4. Деревенская жизнь
Автор фотографии Пеп Бонет.
Пеп Бонет - титулованный фотограф, который в своих работах уделяет особое внимание проблемам женщин и детей, показывая жизнь людей в условиях войн и кризисов. Он обращает внимание мирового сообщества на маленькие подвиги, которые стали неотъемлемой частью жизни.
5. Глядя в лицо нищете
Пациент с трахомой. Эфиопия, 2005 год.
Мариэлла Фаррер - швейцарка, прожившая всю свою жизнь в Африке. Её работы неоднократно участвовали в проектах Международного Центра Фотографии в Нью-Йорке. В основном, Мариэлла работает в Кении и Южной Африке, но часто снимает во многих странах Европы и Ближнего Востока.
6. В последний путь...
Похороны. Автор фотографии: Андри Тамбунан.
Андри Тамбунан - фотограф из Джакарты, который переехал в США в возрасте 10 лет. Получил степень бакалавра в области фотографии в Государственном университете в Сакраменто по специальности изобразительное искусство. Фотограф увлечен темами экологических катастроф и стихийных бедствий.
7. Случайная фотография
Портретная фотография Джулио Пишителли.
Джулио Пишителли - знаменитый фотограф, который побывал во многих горячих точках по всему миру и в кругу военных корреспондентов очень уважаем не только за свой профессионализм, но и за свое мужество.
8. Фотография, которая может рассказать целую историю
Работа афганского документального фотографа.
Залмай - афганский фотограф-документалист, который родился в Кабуле, но в 1980 году покинул родину и переехал в Швейцарию.
9. Массовые протесты
Первые дни революции. Автор фотографии: Филипп Спалек.
Филипп Спалек - титулованный фотожурналист, который посвятил большую часть своих работ конфликтам на Ближнем востоке, истории христианства и о религиях в целом.
10. Кристин со своим первенцем
Финалист фотоконкурса «Smithsonian magazine».
Паоло Патруно - фотограф, проекты которого посвящены глобальным вопросам здравоохранение, образование, прав человека и бедности. Работая над каждым своим проектом, фотограф живет в тех же условиях, что и люди, которых он снимает, он старается полностью проникнуться их жизнью, прочувствовать их боль, потому что только таким образом, по мнению фотографа, можно создать по-настоящему живые фотографии.
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