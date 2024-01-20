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О чем рассказывают атмосферные фотографии лучших документальных фотографов современности



Фотография - это, пожалуй, самое откровенное и правдивое искусство. Ведь в кадр фотографов-докумендалистов попадают реальные события, которые, как правило, вызывают высокий общественный резонанс. За каждым таким снимком - событие или судьба.

1. Южный Судан, март 2011 года


Мальчик, который принадлежит к нилотской этнической группе из Южного Судана.

Мальчик, который принадлежит к нилотской этнической группе из Южного Судана.

Франческо Зизола — знаменитый итальянский фотограф и журналист, который является одним из основателей агентства NOOR. С 1980 года освещал крупнейшие мировые конфликты, экологические, продовольственные и демографические проблемы. Основное внимание уделял глобальные проблемы человечества. Его работы отличаются уникальной эстетикой и четкой этической составляющий.

2. Большой Праздник Кувшинов


Кумбха Мела в Аллахабаде, 2001 год.

Кумбха Мела в Аллахабаде, 2001 год.

Прашант Панджар - один из самых известных индийских журналистов и фотографов. Его работы затрагивают проблемы экономического роста Индии, национально‑религиозную рознь, проблему каст и демографический кризис. Панджар активно путешествует по родной стране, создавая захватывающие фотографические истории.

3. Жуткая фотография


Автор фотографии Куба Камински.

Автор фотографии Куба Камински.

Куба Камински - молодой фотограф, который родился в 1985 году в Варшаве. Получил учёную степень в высшей Государственной школе кинематографа, телевидения и театра имени Леона Шиллера в городе Лодзь. В 2004 году он начал работу в качестве профессионального фотографа в журнале «Zycie», а в 2005 году является штатным фотографом для ежедневной газеты «Rzeczpospolita».

4. Деревенская жизнь


Автор фотографии Пеп Бонет.

Автор фотографии Пеп Бонет.

Пеп Бонет - титулованный фотограф, который в своих работах уделяет особое внимание проблемам женщин и детей, показывая жизнь людей в условиях войн и кризисов. Он обращает внимание мирового сообщества на маленькие подвиги, которые стали неотъемлемой частью жизни.

5. Глядя в лицо нищете


Пациент с трахомой. Эфиопия, 2005 год.

Пациент с трахомой. Эфиопия, 2005 год.

Мариэлла Фаррер - швейцарка, прожившая всю свою жизнь в Африке. Её работы неоднократно участвовали в проектах Международного Центра Фотографии в Нью-Йорке. В основном, Мариэлла работает в Кении и Южной Африке, но часто снимает во многих странах Европы и Ближнего Востока.

6. В последний путь...


Похороны. Автор фотографии: Андри Тамбунан.

Похороны. Автор фотографии: Андри Тамбунан.

Андри Тамбунан - фотограф из Джакарты, который переехал в США в возрасте 10 лет. Получил степень бакалавра в области фотографии в Государственном университете в Сакраменто по специальности изобразительное искусство. Фотограф увлечен темами экологических катастроф и стихийных бедствий.

7. Случайная фотография


Портретная фотография Джулио Пишителли.

Портретная фотография Джулио Пишителли.

Джулио Пишителли - знаменитый фотограф, который побывал во многих горячих точках по всему миру и в кругу военных корреспондентов очень уважаем не только за свой профессионализм, но и за свое мужество.

8. Фотография, которая может рассказать целую историю


Работа афганского документального фотографа.

Работа афганского документального фотографа.

Залмай - афганский фотограф-документалист, который родился в Кабуле, но в 1980 году покинул родину и переехал в Швейцарию.

9. Массовые протесты


Первые дни революции. Автор фотографии: Филипп Спалек.

Первые дни революции. Автор фотографии: Филипп Спалек.

Филипп Спалек - титулованный фотожурналист, который посвятил большую часть своих работ конфликтам на Ближнем востоке, истории христианства и о религиях в целом.

10. Кристин со своим первенцем


Финалист фотоконкурса «Smithsonian magazine».

Финалист фотоконкурса «Smithsonian magazine».

Паоло Патруно - фотограф, проекты которого посвящены глобальным вопросам здравоохранение, образование, прав человека и бедности. Работая над каждым своим проектом, фотограф живет в тех же условиях, что и люди, которых он снимает, он старается полностью проникнуться их жизнью, прочувствовать их боль, потому что только таким образом, по мнению фотографа, можно создать по-настоящему живые фотографии.

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