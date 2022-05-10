Уроки стиля от Раисы Горбачевой, или Почему советские женщины недолюбливали первую леди СССР

Первая леди СССР | Фото: materiality.info и fashiony.ru
Раиса Горбачева стала не только первой в истории СССР супругой главы государства, не остававшейся в его тени, но и действительно первой Леди, уделявшей достаточно внимания своему имиджу и стилю. Ее ухоженность, манера одеваться изысканно и вызывающе дорого у западной публики вызывала восхищение, а у советских женщин – ничего, кроме раздражения!
Первая леди СССР | Фото: materiality.info
До Раисы Горбачевой в Советском союзе жены генсеков светской жизни не вели и в приемах участия не принимали, они вообще крайне редко появлялись на людях. Обязанности первой леди долгое время исполняла первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, встречавшая зарубежные делегации. Но Раиса Горбачева сломала стереотипы о неумении советских гранд-дам выглядеть элегантно и утонченно. Тогда шутили, что она – первая жена советского лидера, которая весит меньше своего мужа.
Слева – Раиса Титаренко в год поступления в МГУ, 1949. Справа – Михаил и Раиса Горбачевы, первый год брака, 1953 | Фото: liveinternet.ru
Визит четы Горбачевых в Великобританию 1989 | Фото: materiality.info
Быть во всем первой Раиса стремилась с юных лет, и благодаря своему упорству и старательности самостоятельно достигла неплохих результатов: школа с золотой медалью, поступление на философский факультет МГУ, диплом с отличием, защита кандидатской диссертации. Там же, в МГУ Раиса познакомилась со студентом юрфака Михаилом Горбачевым и вышла за него замуж.
Супруги Горбачевы и Маргарет Тэтчер, 1989 | Фото: liveinternet.ru
Слева – Раиса Горбачева и Маргарет Тэтчер, 1989. Справа – Чета Горбачевых во время визита в США, 1987 | Фото: materiality.info
Чета Горбачевых во время визита в США, 1987 | Фото: materiality.info
Раиса Горбачева не только всегда и везде сопровождала супруга, но и была его помощницей и советчицей во всех вопросах. Она стала первой женой лидера государства, соответствующей западному понятию «первая леди»: она умела не только презентабельно выглядеть, но и поддерживать диалог на любом уровне. Этому способствовало и знание английского языка (Михаил Горбачев общался с зарубежными делегациями с помощью переводчика).
Раиса Горбачева на приеме в Дели во время официального визита в Индию, 1986 | Фото: ria.ru
Раиса Горбачева и глава фирмы «Бурда» Энне Бурда во время встречи в особняке МИД СССР, 1987 | Фото: ria.ru
Раиса Горбачева на закрытом показе YSL (Ив Сен Лоран), 1986 | Фото: foto-history.livejournal.com
В народе говорили, что Горбачева предпочитает исключительно зарубежные бренды, однако сама она эти слухи упорно отрицала и утверждала, что одевается в Доме моделей на Кузнецком мосту, у Тамары Мокеевой и Вячеслава Зайцева. Позже Зайцев спросил, зачем она приписывала ему чужие заслуги, на что первая леди якобы ответила: «Славочка, а разве Вам это не приятно?».
Раиса и Михаил Горбачевы во время дружественного визита в Югославию, 1988 | Фото: ria.ru
Первая леди СССР | Фото: ria.ru
В моде Горбачева разбиралась хорошо и даже была знакома с известными зарубежными кутюрье, в их числе – Ив Сен Лоран и Пьер Карден. Карден говорил: «Хочу отметить, что Раиса Горбачёва отличалась хорошим вкусом в одежде, правда, я считаю, что ей пошли бы наряды более ярких тонов и более неординарного покроя, чем те, что она обычно носила. Не знаю, с чем это было связано: то ли она не хотела дразнить российское общественное мнение, то ли просто не осмеливалась носить подобные наряды. Знаете, бывает так, что красивые и элегантные от природы женщины очень неловко себя чувствуют в модных нарядах, хотя я уверен, что Раиса Горбачёва не была такой».
Раиса Горбачева и Нэнси Рейган в Государственной Третьяковской галерее, 1988 | Фото: ria.ru
Михаил и Раиса Горбачевы принимают в Москве супружескую чету Рейганов, 1988 | Фото: ria.ru
Михаил и Раиса Горбачевы принимают в Москве супружескую чету Рейганов, 1988 | Фото: ria.ru
За рубежом Раису Горбачеву называли «коммунистической леди с парижским шиком», а в СССР ее стиль ни у кого не вызывал восхищения. Л. Парфенов пишет: «Женщины не могли простить ей ухоженности: всегда волосы уложены, ноготки наманикюрены – небось работа не пыльная, в очередях стоять не надо, на всем готовом живет! Частая смена гардероба (программа «Время» показывает царствующую чету почти ежедневно) выглядит расточительной: это на какие же деньги ее так обшивают – на мужнину зарплату или за государственный счет?».
Раиса Горбачева в Миннеаполисе, 1991 | Фото: diletant.media
Слева – Раиса Максимовна Горбачева. Справа – Раиса и Михаил Горбачевы, 1995 | Фото: liveinternet.ru
Михаил и Раиса Горбачевы | Фото: materiality.info
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии