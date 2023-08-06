Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуража

200-летний дом в Швейцарии.
Швейцарские архитекторы на сегодняшний день тяготеют естественной природной красоте. Они часто создают дома, которые, на первый взгляд, выглядят довольно просто, но внутри отделаны в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями. В кантоне Тичино находится 200-летний домик. Поначалу кажется, что в ней уже давно никто не живет, но стоит зайти внутрь, и мнение меняется кардинально.
Архитекторский проект Buchner Brundler Architekten.
Архитектор Бюхнер Брюндлер из швейцарской студии Buchner Bründler Architekten реализовал проект модернизации старинного дома. Наружные стены решили оставить, а вот интерьер поменяли под современные стандарты.
Интерьер выполнен в минималистском стиле.
Интерьер выполнен из бетона.
Внутри дома оборудована своеобразная бетонная капсула, которая углубляется на 1,5 метра, тем самым увеличивая жилое пространство. Интерьер оформлен в стиле «минимализм». Архитектор стремился создать максимально естественное пространство, чтобы не отходить от «природной» концепции. Он отметил, что «пластичные качества облицовочного бетона лишь подчеркивают весь архаичный характер постройки и спокойную атмосферу этого каменного дома».
Ванная комната.
Дом, который выглядит как ветхая хижина.
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