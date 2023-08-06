С нами не соскучишься!

8 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    цокколи - прародители  обуви платформе10 вещиц из быта ...
  • tsan tsan
    Московский монорельс выполнил свою задачу превосходно - доказал, что монорельс Москве не нужен, все всхлипы противник...Прерванная эпоха ...
  • Александр Ткаченко
    России запад не указка! То что жрут там, это по большей части от нищеты. Можно подумать диетологи в СССР были тупее з...Отголоски советск...

Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуража


200-летний дом в Швейцарии.

200-летний дом в Швейцарии.

Швейцарские архитекторы на сегодняшний день тяготеют естественной природной красоте. Они часто создают дома, которые, на первый взгляд, выглядят довольно просто, но внутри отделаны в соответствии с последними дизайнерскими тенденциями. В кантоне Тичино находится 200-летний домик. Поначалу кажется, что в ней уже давно никто не живет, но стоит зайти внутрь, и мнение меняется кардинально.

Архитекторский проект Buchner Brundler Architekten.

Архитекторский проект Buchner Brundler Architekten.

 

Архитектор Бюхнер Брюндлер из швейцарской студии Buchner Bründler Architekten реализовал проект модернизации старинного дома. Наружные стены решили оставить, а вот интерьер поменяли под современные стандарты.
Интерьер выполнен в минималистском стиле.

Интерьер выполнен в минималистском стиле.

 
Интерьер выполнен из бетона.

Интерьер выполнен из бетона.

 

Внутри дома оборудована своеобразная бетонная капсула, которая углубляется на 1,5 метра, тем самым увеличивая жилое пространство. Интерьер оформлен в стиле «минимализм». Архитектор стремился создать максимально естественное пространство, чтобы не отходить от «природной» концепции. Он отметил, что «пластичные качества облицовочного бетона лишь подчеркивают весь архаичный характер постройки и спокойную атмосферу этого каменного дома».
Ванная комната.

Ванная комната.


Дом, который выглядит как ветхая хижина.

Дом, который выглядит как ветхая хижина.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуража

И не забудьте:
Дом похож на полуразвалившуюся хижину, но интерьер кардинально отличается от наружного антуражаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх