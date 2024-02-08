Почему в Европе охотились на ведьм: Четыре диаметрально противоположных теории от религии до экономи

Есть четыре теории, почему двести лет в Европе охотились на ведьм.

Биологическая версия: слишком большая плотность населения

Слишком привлекательную девушку могли обвинить в том, что она использует чары, и казнить как ведьму. Картина Николая Бессонова.

Борьба за иерархию: снижали общественную активность женщин

Возможно, целью массовых убийств было устрашение женщин.

Борьба религий: старые против новых

Церковь с самого начала распространения христианства порицала хороводные танцы, потому что они использовались не только для развлечения, но и в языческих обрядах. Картина Николая Бессонова.

По слухам, у ведьм были даже свои святые. Конечно же, мнимые. Картина Николая Бессонова.

Экономическая версия: передел рынка