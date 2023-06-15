Шедевральный пирог, который в Италии пекут в каждой семье

От кусочка этого пирога невозможно отказаться! И воздушный бисквит, и яркий крем —апельсиновые, с приятной кислинкой. Если вы любите цитрусовые, то этот пирог заменит вам целый торт!







Ингредиенты для бисквита:



45 гр. сливочного масла;

цедра от половины апельсина;

35 мл сок апельсина;4 яйца;

120 гр. сахарной пудры;

пару капель лимонного сока;

120 гр. муки;

7 гр. разрыхлителя;

25 гр. крахмала;0,5 ч. л. соли.Ингредиенты для крема:



150 мл сока апельсина;

1,5 ч. л. цедры апельсина;

65 гр. сахара;

2 желтка;

15 гр. крахмала.В растопленное сливочное масло добавьте цедру половины апельсина (без белой части). Затем отожмите 35 мл сока (примерно 1/2 апельсина), вылейте в масло с цедрой.

Белки отделите от желтков и взбивайте 7 минут. Затем постепенно всыпьте сахарную пудру и пару капель лимонного сока. После этого добавляйте желтки по одному, пока не вмесите в белки.







Всыпьте просеянную муку, крахмал, разрыхлитель и немного соли. Перемешайте до однородной консистенции, после чего добавьте масло с цедрой и соком.

Перелейте жидковатое тесто в форму, выстеленную пергаментной бумагой.







Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 35-40 минут до «сухой палочки». Бисквит получится очень ярким и ароматным!







Тем временем приготовьте крем. В сотейник влейте свежевыжатый апельсиновый сок, 1,5 ч. л. цедры и сахар. Поставьте на огонь и дождитесь растворения сахара.

Затем процедите подслащенный сок от цедры. Перелейте его к двум желткам и крахмалу.







Перемешайте, поставьте на огонь и варите до загущения крема.







Бисквит разрежьте напополам, обильно промажьте кремом.







Закройте второй половинккой бисквита и, по желанию, украсьте сахарной пудрой и долькой апельсина. Пирог вкусный и в горячем, и в холодном виде — ну, очень апельсиновый!



