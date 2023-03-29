Что из себя представляют древнеегипетские обелиски, и Почему ими мечтали завладеть во всём мире

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В период между царствованиями Августа и Феодосия I многочисленные египетские обелиски были вывезены в Европу. Эти древние монолиты производили неизгладимое впечатление практически на любого завоевателя. Но в Древнем Риме их значение имело многогранный характер, а также олицетворяло имперскую власть.



В период между царствованиями Августа и Феодосия I многочисленные египетские обелиски были вывезены в Европу. Эти древние монолиты производили неизгладимое впечатление практически на любого завоевателя. Но в Древнем Риме их значение имело многогранный характер, а также олицетворяло имперскую власть.

Полотно с текстом и обелисками, III-I века до нашей эры. \ Фото: blogs.getty.edu.

Обелиск, 88-89 г. н. э., Рим. \ Фото: google.com.

Карнак, Колоссы, 1870 год. \ Фото: pinterest.com.

Бюст императора Августа. \ Фото: artemagazine.it.

Римский храмовый комплекс с египетскими обелисками, Жан-Клод Гольвин. \ Фото: blogspot.com.

Возведение обелиска Константина в Риме, Жан-Клод Гольвин. \ Фото: blogspot.com.

Большой цирк во времена Констанция II, Жан-Клод Гольвин. \ Фото: teggelaar.com.

Деталь бога солнца Ра, характеризующаяся головой сокола, поддерживающей солнечный диск. \ Фото: twitter.com.

Недостроенный обелиск, Асуан, Египет. \ Фото: mymodernmet.com.

Корабль Калигулы в порту, Жан-Клод Гольвин. \ Фото: doubtfulsea.com.

Детали картушей Домициана. \ Фото: blogs.getty.edu.

Пьяцца Навона, Гаспар ван Виттель, 1699 год. \ Фото: squarespace.com.

Луксорский обелиск. \ Фото: pixabay.com.

Игла Клеопатры, которая в конце концов была перенесена в Нью-Йорк, стояла в Александрии, Фрэнсис Фрит, около 1870 года. \ Фото: commons.wikimedia.org.