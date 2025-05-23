Как изобретенные ролики превратились из спортивной обуви в забавное развлечение

Сегодня роликовые коньки это не просто средство передвижения или забавное развлечение, но также и спорт. Очень много различных видов спорта сегодня связаны с роликовыми коньками, они есть разных видов и даже с разным количеством колёс, разной конфигурации. Они имеют не только большое разнообразие, но и богатую историю, которая начинается не очень давно, но всё же в восемнадцатом веке. Хотя, это ещё было мало похоже на современные роликовые коньки, сама идея уже зародилась. И со временем мир увидел совершенно иное, прогрессивное средство для передвижения.
Прототип роликов /Фото:drive2.ru
Первые варианты, так или иначе, похожие на современные ролики увидели свет в самом начале восемнадцатого века. В то врем прогресс быстро шёл и люди стремились найти более универсальные и при этом комфортные способы передвижения. Потому и первые модели роликов без каких либо колёс или лезвий, как у обычных коньков для льда.
Их создатель просто решил прикрепить деревянные шпульки к ботинкам в которых ходил каждый день, что позволило ему передвигаться наиболее эффективно, чем при ходьбе по дороге без них. Это было неотъемлемым результатом разнообразных экспериментов со способами перемещаться на колёсах. С того времени роликовые коньки прошли множество изменений, и теперь передвигаться на них не просто комфортно, но ещё и очень быстро.
Ролики не могли остаться незамеченными /Фото:idea.vrnlib.ru
Есть и иная версия первого вида роликов, и тут их создателем выступает датчанин Ханес Бринкер. Но он уже хотел усовершенствовать не ботинки, а возможность увеличить скорость катания по льду, это позволило людям придумать иные виды для досуга в зимний период.
А уже третья легенда происходит из Японской культуры, где на подобных конструкциях передвигались бесшумные ниндзя. Эти воины для создания быстрых и бесшумных ботинок применяли в их конструкции бамбуковые палочки, которые были специально прикреплены к обуви. Так моно было максимально эффективно слиться с окружающей их средой, а также увеличить шансы быть обнаруженными при выполнении миссий.
Первые модели были неповоротливыми /Фото:dzen.ru
Потому, в целом, нет единого мнения как именно зародилась идея создания роликов. Однако, точно можно сказать, что зародилась она из идеи наиболее быстрого желания людей к передвижению.
Так называемые инлайн-ролики ( они были уже с колесами) которые располагались в один ряд, уже и были примером первых прототипов современных. И изобрел их в 1760 году в Нидерландах Джон Джозефер Мерлин, бельгиец по происхождению. Создал он их из интересного желания одновременно и кататься и играть на скрипке.
Их основным недостатком оказалось отсутствие манёвренности, то есть особенности этой конструкции на них нельзя было в полной мере поворачиваться, а также, что очень важно, тормозить. Как следствие произошел забавный инцидент, их создатель при катании не смог вовремя остановится и ударился об зеркало, это происходило на балу в Лондоне.
Попытки кататься заканчивались провалом /Фото:ru.pinterest.com
Такой случай однако не вызвал ни у кого заинтересованности в изобретении, он не поспособствовал интересу у людей приобрести такие ботинки себе. Но всё же сама идея конструкции инлайн-роликов сохранилась, а уже затем и нашла своих потенциальных покупателей, после того как была усовершенствована модель и материал. Джон Мерлин, из-за отсутствия заинтересованности, к сожалению, вовремя не оформил патент, и так его творение за ним не закрепилось.
И потому первым, кому принадлежит модель популярных роликов стал парижанин Шарль-Луи Петибле, он сделал это в 1819. Однако, в том, что он представил массовому зрителю уже была рама из дерева и трое колёс. А сами ролики прикреплялись к ноге с помощью специальных небольших кожаных ремешков. Однако, все вносимые изменение и до и после, не меняли двух основных проблем, отсутствие манёвренности и тормозов.
Для людей появилось отличное развлечение /Фото:otvet.mail.ru
И лишь в 1863 году американец Джеймс Плимптон внёс в изменение конструкции очень существенные инновации, наконец улучшив возможность маневрирования и управление. В его роликах колеса замещались попарно, два спереди и два сзади, это позволило иметь наибольшую стабильность при катании. Можно было с легкостью, относительно старых моделей, управлять своим движением. Такие нововведения оказались полезны для тех кто кататься не умел.
Также в модели к колёсам была дополнительно сделана подвеска с амортизаторами, она позволила колёсикам немного поворачиваться при наклоне, что в свою очередь также улучшило маневренность, и прибавило легкости на поворотах. Конструкция стал удобнее и наконец нашла своих потребителей, а ролики получили название — квады. На них можно было кататься как во время прогулок, так и танцевать на них. Так зародился целый пласт в истории — роллердромы.
Дети на роллердроме /Фото:skate-star.ru
Поскольку людям нравилось проводить время н таких удобных роликов, в 1866 году Плимптомом был открыт в Нью-Йорке первый в истории роллердром. Там все желающие могли взять на прокат ролики и кататься на них под музыку.
В 1876 году миру наконец представили ролики с системой торможения, была разработана система торможения — торцевой тормоз. Подушечка из каучука крепилась к передней части ролика и это помогало не просто затормозить, а сделать именно плавню остановку и не упасть.
Современные ролики /Фото:igr.ru
Популярность роликов с четырьмя колёсами всё увеличивалась и естественно, расширялась область куда их можно было применить. Так появился роллер-хоккей, а первое соревнование по нему, которое было официальным, состоялось в 1878 году. Со временем ролики продолжили усовершенствоваться, им добавляли колёса, вплоть до четырнадцати штук, появились ролики для передвижения по бездорожью, которые имели два больших колеса, разнообразные раздвижные версии. А также первые ролики, которые были предназначены для игроков в хоккей, они уже имели три колеса. Это была тоже пара, одного размера спереди и сзади, а посредине одно, но меньшего.
Такие ролики стали менее популярны, но всё равно покупаются /Фото:wallegro.ru
И хотя люди очень полюбили все вариации инлайн-роликов, они всё же не были так доступны, чтобы быть в доме у каждого, оставаясь более профессиональными, для спорта, и заменяли обычные коньки. А внедрение их в круглогодичные тренировки позволило спортсменам оставаться в форме перед игрой для зимних сезонов. Такое нововведение очень сильно поспособствовало развитию хоккейного спорта. Доя тренировок теперь лёд требовался не всегда.
Когда же в качестве материла для колёс роликов начали использовать полиуретан, значительно улучшились и их характеристики в целом. Он позволял колёсика катиться максимально тихо, также оказался очень лёгким материалом, если сравнивать его с резиной. Проблема манёвренности, что многие годы преследовала ролики также существенно увеличилась.
Хоккеисты и сейчас тренируются летом на роликах /Фото:ice-profy.ru
К самим ботинкам была добавлена уже другая рама, там каждая ось имела два подшипника. Изменения увеличили скорость, а также устойчивость, добавлен тормоз располагавшийся на носке. Развитие и популярность инлайн-роликов всё росла и развивалась.
В восьмидесятые, браться Олсоны, которые всеми этими нововведениями и занимались, создали компанию, пустившее массовое производство роликов. Раму было решено делать из стекловолокна, а тормоз уже разместили в задней части ботинка. Со временем инлайн-ролики потихоньку вытеснили с рынка ролики квады.
Первые варианты квадов /Фото:travelask.ru
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