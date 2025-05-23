Как изобретенные ролики превратились из спортивной обуви в забавное развлечение

Прототип роликов /Фото:drive2.ru

Ролики не могли остаться незамеченными /Фото:idea.vrnlib.ru

Первые модели были неповоротливыми /Фото:dzen.ru

Попытки кататься заканчивались провалом /Фото:ru.pinterest.com

Для людей появилось отличное развлечение /Фото:otvet.mail.ru

Дети на роллердроме /Фото:skate-star.ru

Современные ролики /Фото:igr.ru

Такие ролики стали менее популярны, но всё равно покупаются /Фото:wallegro.ru

Хоккеисты и сейчас тренируются летом на роликах /Фото:ice-profy.ru

Первые варианты квадов /Фото:travelask.ru