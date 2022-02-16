Рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа по версии IMDb

С нами не соскучишься!

Специально ко Дню святого Валентина крупнейший в мире веб-сайт о кино IMDb представил рейтинг самых романтических фильмов за всю историю кинематографа. В лучшую десятку вошли ленты о самых разных историях любви.



10 место

9 место

8 место

7 место

6 место

5 место

4 место

3 место

2 место

1 место