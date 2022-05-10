«Здоровый образ пищи»: Полезные блюда из салата айсберг

Знакомьтесь, салат айсберг!
С салатом айсберг мало кто знаком. Многие принимают его за капусту на полках супермаркетов. Но этот овощ намного полезнее капусты. Он богат клетчаткой, очень легко усваивается и становится идеальным спутником практически для любого традиционного блюда. Обзор познакомит с диковинным овощем и самыми полезными рецептами с ним.
Немного истории
НЕ капуста!
Это овощная культура, относящаяся к салатам кочанным (как и пекинский салат, который в народе некорректно называют пекинской капустой). Этот салат выращивали еще в Древнем Египте с целью получения масла и сочных питательных листьев. В среднем вес одного кочана составляет 500 грамм. По вкусу салат относительно напоминает традиционный листовой салат, выращиваемый в средних широтах и активно употребляется любителями "зелени" к основному блюду. Но вкус у айсберга значительно более насыщенный, листочки хрустят и выделяют сок. Айсберг обладает удивительно яркими освежающими свойствами.
Почему айсберг так полезен?
Сочный качанный салат.
В состав культуры входят витамины групп А, B, С и фолиевая кислота. Кроме того, айсберг богат фосфором, калием, натрием и магнием. Медики рекомендуют включать данную культуру в диеты после переломов, инсультов, отравлений, в противосудорожные и "спортивные" диеты. Клетчатка и грубые волокна, которыми так богат айсберг, - столь важны для тех, кто стремится похудеть и поправить здоровье.
Независимый продукт
Салат айсберг - вкусный и полезный.
Салат айсберг можно употреблять как самостоятельно, так и в сочетании практически с любыми другими блюдами. Его можно добавить в прямом смысле к любому салату или использовать в качестве "нейтрализирующего" гарнира к мясному блюду. Принцип здорового питания, как поясняют диетологи и сторонники ЗОЖ, заключается в несовмещении мясных (белковых) блюд и "тяжелых гарниров", таких, как картофель или мучное (макароны). Содержащаяся в салате айсберг клетчатка идеально способствует усвоению пищи организмом, является профилактикой расстройств желудочно-кишечного тракта и нежелательных последствий переедания или длительных застолий.
Салаты с салатом)
Нелишним будет разъяснить, в чем заключаются значительные преимущества айсберга перед белокачанной капустой. Капуста, как многим известно, является тяжелым продуктом, очень часто вызывающим повышенное газообразование в кишечнике. Качанные же салаты никогда не приведут к повышению газов в ЖКТ. Грубые, но сочные волокна салата помогают пище без препятствий проделать свой путь. Айсберг идеален при борьбе с запорами.
Айсберг и краснокачанная капуста.
Хорошим и полезным решением станет простой салат из айсберга и краснокачанной капусты. Он поможет похудеть, улучшит работу желудочно-кишечного тракта и подарит бодрость.
Сытный салат с айсбергом.
Более сытный салат с айсбергом включает в себя следующие ингредиенты: айсберг, болгарский перец, помидор, кунжут и нерафинированное оливковое масло первого отжима. А если к вышеперечисленному добавить сыр "фета", то получится достойный конкурент классическому "греческому салату".
Айсберг идеален с мясом
Айсберг с жареным куриным филе.
Знатоки качанных салатов, регулярно подающие их к мясу, называют большие листья айсберга в шутку "и тарелочка, и закуска". Многие именитые рестораны подают мясные тефтели, котлеты, шницели, стейки на листе салата айсберг. Лист разрезается при помощи вилки и ножа и по кусочкам употребляется как здоровый и корректный гарнир к мясному блюду.
А теперь совет для тех, кто предпочитает шашлык на природе дорогим и чопорным ресторанам. Листья айсберга являются лайфхак-решением для пикников. Их легко можно использовать вместо пластиковых тарелок! После демократичного поедания шашлыка с такой "тарелочки" лист скручивается в удобную трубочку и съедается.
Запеченная в сметанном соусе куриная тефтелька на листе салата айсберг.
Жареная свинина с гарниром из краснокачанной капусты и салата айсберг.
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