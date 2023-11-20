Почему гробницу великого польского монарха считают проклятой: Король теней Казимир IV

Готический шедевр







Король Казимир IV.

Саркофаг короля Казимира IV.

Саркофаг короля Казимира IV.

Вскрытие гробницы

Казимир IV и Елизавета Габсбург.

Таинственный мор

Свадьба короля Казимира и Елизаветы Габсбург.















Портрет короля и его скульптурное изображение на саркофаге.

Казимира за все эти таинственные смерти прозвали королём теней.