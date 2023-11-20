Почему гробницу великого польского монарха считают проклятой: Король теней Казимир IV

Казимир IV был одним из самых успешных правителей Польши. Он сумел одолеть тевтонских рыцарей в Тринадцатилетней войне и вернул своей династии былое величие. При нём она превратилась в один из ведущих королевских домов Европы. После кончины короля, его вдова, Елизавета Габсбург, поручила немецкому скульптору Вейту Штоссу высечь для него гробницу. Казимир был похоронен в часовне Святого Креста Вавельского собора. Там же погребли позже и саму Елизавету. После вскрытия гробницы, все, кто был к этому причастен, пали жертвой таинственного мора, из-за чего её считают проклятой...
Готический шедевр
Казимир IV Андрей Ягеллончик (Kazimierz Jagiellończyk) был великим монархом. Супруга покойного короля решила, что он достоин соответствующих почестей. Гробница правителя является одним из самых впечатляющих произведений поздней готики. Саркофаг почти полностью высечен из красного мрамора, который привезли из Аднета, что недалеко от Зальцбурга.
Король Казимир IV.
Над гробом находится навес из декоративных арок, сделанных из известняка. Их поддерживают мраморные колонны, капители которых украшены изображением знаменитых библейских сцен. На крышке саркофага есть скульптурное изображение Казимира в полный рост. Штосс изобразил короля в предсмертной агонии и одел его в священнический плащ, который использовался только на коронациях. На сторонах саркофага изображены гербы королевств и территорий государства, которым правил монарх при жизни.
Саркофаг короля Казимира IV.
Саркофаг короля Казимира IV.
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Вскрытие гробницы
В 1973 году архиепископ Краковский, впоследствии ставший папой Иоанном Павлом II, дал разрешение открыть гробницу Казимира и Елизаветы. Группа из дюжины учёных впервые посетила склеп, который не открывали почти пять сотен лет. Они хотели изучить всё его содержимое, чтобы понять как лучше сохранить.
Казимир IV и Елизавета Габсбург.
Внутри саркофага были два деревянных гроба с останками короля и его супруги. Древесина почти полностью истлела. Учёные провели все необходимые реставрационные работы, и тела Казимира и Елизаветы были официально похоронены вновь со всеми надлежащими почестями. Церемония прошла в соборе 18 сентября 1973 года.
Таинственный мор
Спустя пару месяцев после этого события, исследователи один за другим стали покидать этот мир. Первой жертвой таинственного мора стал архитектор из Вавеля. Через полгода после вскрытия гробницы он скончался от инсульта. Несколько недель спустя умер главный специалист по консервационным работам. Причина смерти была та же самая. После этого по схожим причинам по очереди ушли в мир иной ещё десять человек из команды учёных, открывавших гробницу.
Свадьба короля Казимира и Елизаветы Габсбург.
Более того, стали умирать даже рабочие, которые участвовали в реставрационных работах. Всего за несколько месяцев таким загадочным образом скончались 26 человек. Эти смерти вскоре стали сравнивать с проклятием Тутанхамона. Все, кто вскрывал в своё время гробницу египетского фараона, тоже умерли в течение нескольких лет после этого.
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Явление получило название «ягеллонское проклятие». Учёные, конечно же, сначала вообще отрицали какую-либо связь. Потом стали говорить, что смерть может быть вызвана грибком под названием Aspergillus flavus. Этот микроб, как известно, процветает в тёмных влажных местах. Грибки этого рода выделяют огромное количество токсичных химических веществ, которые специалисты называют афлатоксины. Они могут вызвать гепатит, иммуносупрессию, рак и нейтропению.
Учёные предположили, что команда исследователей и рабочие вдохнули споры этого опасного грибка, когда вошли в склеп. Это и вызвало у них серьёзные проблемы со здоровьем, а потом смерть. Доля истины в этом есть. Aspergillus flavus живут на мёртвых разлагающихся телах. Их находили на древнеегипетских мумиях. У многих рабочих, которые пострадали от «проклятия фараона», были все симптомы заражения спорами этих грибков. Точно сказать, что все они умерли именно от отравления аспергиллами, сложно. Ведь происходило это в течение нескольких лет.
Портрет короля и его скульптурное изображение на саркофаге.
Эксперты подвергают сомнению эту версию. Если бы осквернители гробниц получили такую смертельную дозу токсинов, то смерть наступила бы мгновенно. Она же наступала месяцы, а то и годы спустя. Для длительного воздействия на организм эти споры нужно было бы вдыхать постоянно, чего не было. Профессор эпидемиологии Гавайского университета ДеВулф Миллер раскритиковал тоже теорию с грибками. Он говорит, что если учитывать санитарные условия того времени в целом и в Египте в частности, то безопаснее было внутри гробницы, чем снаружи.
Казимира за все эти таинственные смерти прозвали королём теней.
Исследователи полагают, что все доказательства, которые связывают смерти учёных, вскрывавших гробницы, с грибками Aspergillus, весьма неубедительны. Клинические симптомы у пострадавших часто были расплывчатыми и плохо документированными. Не было проведено ни одного вскрытия, чтобы доказать патологическое влияние Aspergillus на ткани.
Несмотря на полное отсутствие доказательств, теория о смертельно опасных грибках до сих пор пропагандируется многими авторами. Правда же в том, что никто не понимает, почему происходили все эти таинственные смерти. Проклятие всё-таки существует?...
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