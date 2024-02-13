Как оживить орхидею при помощи губки

Любители орхидей не понаслышке знают о том, что тропическому цветку нужен особый уход. В неблагоприятных условиях растение чахнет: листья желтеют, теряют тургор, корни гниют. Как результат, орхидея погибает.

Чтобы этого не допустить, скорее реанимируйте её! Для этого вам понадобится губка-поролон.







Шаг № 1: осмотр и обрезка

Шаг № 2: губка-поролон

Шаг № 3: уровень воды

Результат через 1,5-2 недели

Прежде чем ставить орхидею на укоренение, необходимо удалить жёлтые, подгнившие листья. Также следует нещадно обрезать корень — всё, что сгнило, уже не восстановится. Расти новые корешки будут из корневой шейки:Теперь понадобится мягкая губка-поролон. Найти её можно в любом хозяйственном магазине. Оберните ею основание орхидеи.Также подготовьте стакан, подходящий по объёму. Выглядеть это должно следующим образом:Поместите орхидею, завёрнутую в поролон, в стакан. Налейте воду, но только на дно — буквально 1 см. Губка впитает немного воды снизу, но сверху останется сухой. В таком варианте орхидея укореняется очень быстро!Буквально за пару недель вы сможете увидеть первые результаты. Это молодые зелёные корешки, которые пробились из шейки!Оставьте орхидею в поролоне, пока она не нарастит достаточно корней. После этого её можно будет пересадить в новый горшок с чистой корой!