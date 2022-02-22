Машина для диктатора: 7 роскошных авто, которые выбирали для себя сильные мира сего

Любимые машины великих диктаторов XX столетия.
Во все времена в гаражах лидеров разных государств был далеко не один автомобиль. Некоторые из них могли быть личные, другие считались служебными. Но у каждого лидера всегда имелась любимая машина. В этом обзоре рассказ о семи известных диктаторах XX века и тех роскошных авто, которые они выбрали для себя.
1. Адольф Гитлер - Mercedes-Benz 770
Лидер нацистов ездил на Mercedes-Benz 770.
У лидера нацистской Германии было несколько автомобилей, однако любимым, по всей видимости, всегда оставался Mercedes-Benz 770. Поговаривают, что у машины было даже неофициальное название «Большой Мерседес». К концу 30-х годов прошлого столетия именно марка Mercedes стала самой популярной среди немецких партийных деятелей и активистов.
2. Бенито Муссолини - Alfa Romeo 6c Sport Berlinetta
Лидер итальянских фашистов выбрал для себя Alfa Romeo 6c Sport Berlinetta.
Лидер фашистской Италии, как и его союзник из Германии, предпочитал ездить на автомобилях отечественного производства. Надо признать, что хотя бы со автомобильным вкусом у Муссолини все было хорошо. После войны Alfa Romeo 6c Sport Berlinetta диктатора попал в руки к американским солдатам, которые вывезли машину в США. Спустя какое-то время она сломалась и доживала свой век в гараже, пока ее не выкупил один энтузиаст за 300 долларов и не отреставрировал.
3. Иосиф Сталин - Packard Twelve
Сталину очень нравился подарочный Packard Twelve.
Вождь всех народов товарищ Сталин также имел несколько автомобилей. Ездил он главным образом на отечественном ЗИС, произведенном специально для вождя. Однако любимой машиной Сталина оставался Packard Twelve, которую ему в 1935 году подарил посол США. На тот момент это был один из самых совершенных автомобилей в мире.
4. Фидель Кастро - Rolls-Royce Phantom I
Особое место в гараже революционера и лидера занимал Rolls-Royce Phantom I.
Харизматичный руководитель Кубы больше всего любил в своем гараже роскошный Rolls-Royce Phantom I. Любопытно, что именно с этой машины в 1926 году началась новая страница развития британского автомобильного бренда.
5. Саддам Хусейн - Mercedes Benz 600 Landaulet
Лидер Ирака предпочел Mercedes Benz 600 Landaulet.
В гараже лидера Ирака Саддама Хусейна было немало разных автомобилей. Одним из самых любопытных можно считать Mercedes Benz 600 Landaulet. Именно в нем Хусейна видели чаще всего. В 70-е годы XX века этот автомобиль был венцом инженерного искусства. К слову, такие автомобили были у Элвиса Пресли и Джона Леннона.
6. Муаммар Каддафи - Saroukh el-Jamahiriya
Роскошный Saroukh el-Jamahiriya был разработан лично диктатором.
Спортивный автомобиль Saroukh el-Jamahiriya был разработан итальянской компанией TESCO специально для ливийского лидера. Ходят также слухи, что дизайн автомобиля был лично разработан Каддафи. Машина была также произведена почти полностью из ливийских материалов.
7. Ким Чен Ир - Mercedes-Maybach S600 Pullman
Северокорейский лидер выбрал когда-то для себя Mercedes-Maybach S600 Pullman.
Лидер Северной Кореи обожал роскошный Mercedes-Maybach S600 Pullman, машина, которая весьма популярна среди лидеров государств. Автомобиль был некоторым образом доработан для того, чтобы обеспечить должны уровень безопасности.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии